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簡單就是美！5 間充滿個性的極簡風現代住宅

Tarsier Tarsier
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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極簡的設計風格是一種流行許久的設計概念。它打破了以往的裝修概念，鼓勵大家採用簡單的家具和設計，甩開繁複的裝潢，利用簡單的風格強調室內的線條和形態，讓房子充滿時尚的現代感和獨特的個性。在風格各異的眾多房子中，簡潔的建築風格更是給人一種新鮮的感覺，讓人印象深刻！

今天 homify 為大家帶來了5 間擁有簡單但充滿現代感的住宅設計，千萬不要錯過哦！

1. 純白的美麗方形別墅

プライベートバルコニーを持つ家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

這間別墅的外觀簡約優雅，建築師採用了簡單的建材和設計，打造出一間純白的美麗方形住宅，加上以木材鋪設而成的陽台、簡單低調的入口和混凝土鋪設而成的停車處，更是讓房子美麗時尚、簡單實用！

2. 充滿現代感的線條設計

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個房子的外形簡單優雅，純白的外牆、流暢的線條和木造的大門，配上蔚藍色的天空，美麗得讓人屏息，而堪稱完美的外觀散發著一種讓人感到平靜的氣息。

3. 明亮的小盒子

ライトコートのある家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

建築師採用了全白的設計和玻璃，配上絕美的燈光照明，讓這間兩層樓的房子在夜晚像是發亮的小盒子一般閃耀著。雖然說整體的設計十分簡單俐落，但是卻讓人感覺十分溫馨舒適！

4. 讓人印象深刻的時尚設計

緑に囲まれた中庭のある家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

這間房子使用了方形的建築設計，就連窗戶和前庭的形狀也是四方形，在這單調的設計當中，塗上灰黑色油漆的外牆跟白色的牆面形成了強烈的對比，讓房子充滿了時尚感，而前院的青綠色植物也點綴了房子的外貌。

5. 極簡的日本風平房

House in Fushimi, 設計組織DNA 設計組織DNA 車庫/遮陽棚
設計組織DNA

設計組織DNA
設計組織DNA
設計組織DNA

簡單的設計本來就給人一種寧靜的感覺，只要再配上日本的園藝造景和傳統的工藝，就更加讓人感到高尚的氛圍，就像以上的房子。黑色的屋簷、混凝土鋪設而成的前庭和優雅的小樹，讓人感到一股禪意。

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