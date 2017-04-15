簡單就是美！5 間充滿個性的極簡風現代住宅

極簡的設計風格是一種流行許久的設計概念。它打破了以往的裝修概念，鼓勵大家採用簡單的家具和設計，甩開繁複的裝潢，利用簡單的風格強調室內的線條和形態，讓房子充滿時尚的現代感和獨特的個性。在風格各異的眾多房子中，簡潔的建築風格更是給人一種新鮮的感覺，讓人印象深刻！

今天 homify 為大家帶來了5 間擁有簡單但充滿現代感的住宅設計，千萬不要錯過哦！