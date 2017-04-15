狹長地上的家: 5 種突破地形劣勢的創意住家

許多位於擁擠市區的土地，地坪狹窄而且不方正，天生狹隘的格局很難規劃出理想的住宅。但是如果你所委託的建築師是精通這類案件的專家，結果很可能出乎你意料之外！以下要介紹給你 5 座建案，建築師巧妙地運用土地格局，規劃出既能極盡空間運用，又能創造明亮通風優點的住家，更棒的是它們還擁有極佳的隱私感，讓人住起來舒適極了。現在就一起來參觀吧！