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狹長地上的家: 5 種突破地形劣勢的創意住家

Genie Chien Genie Chien
​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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許多位於擁擠市區的土地，地坪狹窄而且不方正，天生狹隘的格局很難規劃出理想的住宅。但是如果你所委託的建築師是精通這類案件的專家，結果很可能出乎你意料之外！以下要介紹給你 5 座建案，建築師巧妙地運用土地格局，規劃出既能極盡空間運用，又能創造明亮通風優點的住家，更棒的是它們還擁有極佳的隱私感，讓人住起來舒適極了。現在就一起來參觀吧！

令人愉悅的小巧住家

サンドイッチハウス, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
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這處小巧的起居空間面積僅有 6.05 坪，經過精密的規劃與設計，建築師善用屋內每一吋空間，讓它呈現出都會的時尚感，同時也確保了住戶的私密性。三角型的屋頂上開了天窗，木牆上也開設了大型門窗，讓空氣和自然採光透進室內，空間感覺格外開放舒暢。

矗立在三角形土地上的緊湊住家

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水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

這棟房子是矗立在一片三角型的土地上，介於河流和道路之間，發展相當受限。建築師透過特殊的設計充分運用僅有 4.5 坪的空間，將客廳、餐廳及廚房集中於一處，兩側還設置了超大的玻璃窗，讓空間感儼然比實際來得大。

簡單結構的寬敞空間

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 客廳
coil松村一輝建設計事務所

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這座極簡式的房子內部採用開放式空間，惟一使用軟質門簾來做區隔的，就只有浴室和衛生間。儘管結構極其簡單，預算也相當低廉，但在縝密規畫下，每一吋空間都被極大化使用。

運用燈光和設計實現開放的氛圍

Park House, another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント 隨意取材風玄關、階梯與走廊
another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント

Park House

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這座狹長的建築物面對著一座充滿綠意的公園。設計師在住家裡裝置起一座簡單時尚的樓梯，它有著高高的屋頂，頂上有明亮的採光，空間感絲毫不覺得壓抑。在這裡通行，感覺像是帶有一種禪意。

多功能的分隔設計住家

カタビラ／京都の変形狭小地に建つ住宅, 株式会社 片岡英和建築研究室 株式会社 片岡英和建築研究室 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社 片岡英和建築研究室

株式会社 片岡英和建築研究室
株式会社 片岡英和建築研究室
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這棟緊湊的住房是沿著一條購物街而建，深度約有 12 公尺。建築師採用分隔空間設計，將它打造成兩層樓的起居空間，不僅完全不帶壓力感，同時也讓生活的多種功能融合在一起。

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15 間現代又時尚的兩層樓房子

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