6 個讓你想要立刻約設計師的驚人浴室改造案

房子不論住得舒不舒服，總有一天，你都必須翻修你的住家空間。有時是因為建材老舊破損，有時則是裝潢過時不美了，總之，重新裝修一些不理想的地方，是每個家庭勢所難免！住家的空間裡，浴室總是被列在最不重要的地步，但事實上這個空間是每天都要用上幾回，將它保持得整潔乾淨之外，讓它呈現出時尚美觀的模樣，也是一種生活美學。以下就來看看 6 間翻修前後的浴室，希望它們帶給你一些新的靈感！
在第一個案例裡，我們看到這間小浴室有著一般住家常見的問題，許許多多的雜物堆在水槽邊和架子上，看來真的讓人好疲累！
少，就是多。整修後，架子被移除了，東西全部被放到櫃子內。洗手台一派光滑優雅，對映著浴室的白色空間，顯得格外明亮動人。
在這間浴室裡，我們看到老式的瓷磚有著過時的花樣。空間感覺非常擁擠，綠色的裝潢不僅不光鮮，還帶來沈悶的氣息。
重新裝潢後，明亮的燈光設備為空間投注敞亮的氛圍。老式器皿已被換掉，裝上現代化的用具。同時以藍色圖案瓷磚，中和單調的白色調性，創造出時尚的氣質來。
在這個小浴室裡，暗淡的照明設備讓人感覺分外頹唐。零亂的物品堆在水槽邊，視覺上十分不舒適。
毫無生氣的牆壁被換成了仿石材的美麗紋理塗層，帶來相當夢幻的效果。水槽換成淺色材質，底下的櫃子也提供了極大的儲物空間。
白色的衛浴器皿與閃亮的牆面構成吸睛的對比，風格如此優雅宜人，讓大家看到就迷上！明亮的照明設備將光線均匀地投注到每個角落。線條分明的地磚也和牆壁構成良好的呼應。
這間浴室呈現出過時老舊的觀感。淡藍色的瓷磚並未帶來任何視覺上的美感，任何人進到這裡，都不會想待太久吧！
藍色的瓷磚換成了白色的牆壁，中間點綴小方格的多色瓷磚，視覺上變得輕盈許多，整個環境呈現出清爽舒適感。淋浴間換成了清透的玻璃，空間感顯得更寬敞了。
最後這一間的改造，主要是換掉過時的瓷磚牆壁，也換掉老派的洗手檯，新的組合讓人眼目一新！棕色圖案牆壁成為空間中的亮點，點綴上綠色植物之後，彷彿空氣都變得更清新了！
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