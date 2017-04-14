6 個讓你想要立刻約設計師的驚人浴室改造案

房子不論住得舒不舒服，總有一天，你都必須翻修你的住家空間。有時是因為建材老舊破損，有時則是裝潢過時不美了，總之，重新裝修一些不理想的地方，是每個家庭勢所難免！住家的空間裡，浴室總是被列在最不重要的地步，但事實上這個空間是每天都要用上幾回，將它保持得整潔乾淨之外，讓它呈現出時尚美觀的模樣，也是一種生活美學。以下就來看看 6 間翻修前後的浴室，希望它們帶給你一些新的靈感！