設計新驚喜: 一間讓人過目難忘的時尚挑高別墅

擁有一間美麗的夏日別墅——這會是你的夢想之一嗎？就比如說一間設計時尚，位於近郊的別墅，讓你在暑期或者長周末都可以帶著孩子們遠離市區，好好地放鬆心情？

而今天我們要介紹的夏度假別墅集合了不少獨特的設計元素，好看到會令人過目不忘呢！現在就讓我們一起來參觀這個由設計公司SBARDELOTTO ARCHITECTURE打造的亮眼作品吧～