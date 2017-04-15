設計新驚喜: 一間讓人過目難忘的時尚挑高別墅

擁有一間美麗的夏日別墅——這會是你的夢想之一嗎？就比如說一間設計時尚，位於近郊的別墅，讓你在暑期或者長周末都可以帶著孩子們遠離市區，好好地放鬆心情？
而今天我們要介紹的夏度假別墅集合了不少獨特的設計元素，好看到會令人過目不忘呢！現在就讓我們一起來參觀這個由設計公司SBARDELOTTO ARCHITECTURE打造的亮眼作品吧～
這個搶眼的雙層度假別墅是為一家五口而設的，無論是底層還是二樓都貫徹了開放式設計的概念，並採用了大量玻璃窗或門來打造出空間感。
外牆以底部的磚牆以及百搭的白牆來作組合，配搭著房子前後的翠綠庭院，給人一種舒適悠閒的感覺。
除了外牆和房型極具設計感外，在房子外頭側邊的這個戶外棚架亦同樣引人注目。一般來說戶外棚架由木材組成，而這邊我們則可以看到設計師選用擁有工業風質的水泥柱子，搭配磚牆和地板。
沿著戶外棚架我們就可以走到房子的後花園——整個經過完美修剪與保養的花園非常好看，而且對著棚架的那一個角落還擁有一小排由小樹幹改造而成的籬笆。
在另外一側就可以看得到日光浴區和戶外吧台，右手邊更有一個私人泳池！在這裡度過夏天、辦些夏日烤肉兼游泳派對，這不就是人生一大樂事嗎？
與戶外吧台相連的其實是這一個走工業風路線的開放式廚房，簡約的灰調設計讓人能好地地放鬆心情，享受當下。
客廳的設計則以溫馨為主，整個空間由淺色系的布藝沙發和木椅子打造，並望向花園的翠綠景觀。
挑高的樓底設計避免了「壓頂」的問題，寬闊的空間感讓人感受到無比的舒適。
灰色排石牆的設計跟地板和廚房互相呼應，牆上甚至還裝有近年大流行的懸空式樓梯，共同營造出滿滿的時尚感。
從二樓向下望，我們可以看到客廳的全景，並能清楚看到電視櫃的獨特設計。
設計師甚至還聰明地利用樓梯護欄的空間，來打造出一個方便使用的寫字檯。
浴室的設計則走比較活潑跳脫的藝術風格，鮮艷的顏色讓人感到無比的活力。
晚上把燈亮起來，通透的別墅設計更能擄獲人心‥‥‥你喜歡這間美麗的別墅嗎？
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