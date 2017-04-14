30.25 坪的獨棟住宅: 擁有美麗陽台的明亮五層樓居所

大部分的房子都沒有十全十美的條件，像是格局不方正、地理位置不佳，都是常見的問題。今天要介紹的這座獨棟住宅，位於新北市汐止區的山坡地住宅社區內。一開始設計時，因部分土地產權尚未完全確定（目前已確定），建築體侷限在基地西北角，以致在 84.7 坪的土地上只能蓋不到 30.25 坪。建物因此必須採取垂直發展，成為五層樓獨棟住宅。負責這項建案的前置建築 PREPOSITION ARCHITECTURE 的專家們是如何克服這些棘手問題的呢？立刻一起來參觀！
案名為 YS114 House 的這座住宅，是採取向上發展的模式構築而成的。這間獨棟住宅總共有五層樓，每層樓的室內面積介於 14 至 23 坪不等。設計的重點除了要在有限空間內，規劃出能夠滿足屋主一家六口三代同堂的生活型態之外，也必須能夠因應汐止高濕多雨的氣候環境。
外觀採取半封閉式的設計，既關注了整體的美感，同時也照顧到一家人居住的隱私性需求。庭院入口的斜角與庭院門的格柵設計，完美地呼應了建築物本身的造型，路過的人都忍不住多看上幾眼！
步入室內後，可以看到採用開放式格局打造的空間。客廳、餐廳和廚房之間沒有間隔，動線上十分流暢。大面積的門窗讓戶外的自然光流瀉進廳內，營造出溫暖和煦的氛圍。
廚房的流理台與餐廳的木質桌椅搭配起來十分完美，充裕的儲物櫃及層架設計讓廚事和用餐環境可以維持得井井有條。從這個角度望去，還能見到室外鬰鬰葱葱的綠意，讓用餐的氣氛更加分！
設計師為這座住宅規劃出天井的設計，彷彿是為生活創造出留白的趣味！當上下樓層間不再是封閉式，家人的生活有了更多的互動，溝通上也更暢通無阻了。
這處書房設計得簡約又時尚，木質地板搭配木頭書桌和座椅，靠牆還有一座造型簡單的櫥櫃。大片的窗戶外透進滿滿的自然光，在此不論是讀書或工作，心情保證好到最高點！
隔著大片的落地窗，是一座充滿綠意的陽台。木質地板由室內延伸到室外，綠色草坪上設置了可供休憩的長椅。廊外有著延伸出去的屋簷，不論晴雨都有遮蔭或是擋雨的功能。
當夜幕低垂時分，步出戶外來可以欣賞到它美麗的身影。溫柔的燈光映襯著它別具風格的造型，腦中不禁浮起一句「愈夜愈美麗」的形容詞！
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