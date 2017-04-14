30.25 坪的獨棟住宅: 擁有美麗陽台的明亮五層樓居所

大部分的房子都沒有十全十美的條件，像是格局不方正、地理位置不佳，都是常見的問題。今天要介紹的這座獨棟住宅，位於新北市汐止區的山坡地住宅社區內。一開始設計時，因部分土地產權尚未完全確定（目前已確定），建築體侷限在基地西北角，以致在 84.7 坪的土地上只能蓋不到 30.25 坪。建物因此必須採取垂直發展，成為五層樓獨棟住宅。負責這項建案的前置建築 PREPOSITION ARCHITECTURE 的專家們是如何克服這些棘手問題的呢？立刻一起來參觀！