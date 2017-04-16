你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 步驟教你打造出完美廚房

Genie Chien Genie Chien
VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 餐廳
Loading admin actions …

烹飪不僅僅只是為了填飽肚子，食物的滋味、烹飪的過程，乃至於品嚐美味的情境，在在都是生活中豐富的環節。儘管現代人講求快速與簡便，但是用餐畢竟是人類生活最基本的需求之一，如何準備出美味可口、色香味俱全的食物，進而讓食物的美味滋養你的人生，取決於配備齊全的廚房。今天要介紹的是如何裝潢出理想廚房的步驟，現在就一起來看看吧！

1。仔細研究你的廚房

FORESQUE RESIDENCES homify 廚房
homify

FORESQUE RESIDENCES

homify
homify
homify

在動手裝修廚房之前，你必須先從頭仔細研究一下這個空間。首先是要掌握自家廚房的大小，瞭解你打算在廚房裡裝置哪些配備，採用哪些材質，它們是否會阻礙你在烹飪時的動線。

2。羅列出一張基本的清單

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 餐廳
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

這是裝潢過程中最有趣的步驟，你必須先列出基本要項，哪些是現在已經有的品項，哪些則是你必須採購的新用品。有了這張清單，你才不會購置太多根本用不上的物品。

3。發揮創意

Vivenda unifamiliar, margarotger interiorisme margarotger interiorisme 現代廚房設計點子、靈感&圖片
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

重新裝潢廚房時，不妨發揮創意，採用創新的顏色來搭配，也可以嚐試和以前不同風格的組合。當然，如果你能把自己和家人的品味做一番重組，新的廚房就更能呈現出你家的風格了。

4。計算支出

Metropolitan Heights | High-End Apartment by London homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Metropolitan Heights | High-End Apartment by London

homify
homify
homify

這大概是改造廚房過程中，最令人不愉快的部分，但卻是絕對必要的步驟。在購買前務必先做好詳細的研究，每一項打算採買的設備都要經過仔細評估和比價。當然，絕對不要因為貪小便宜而選擇劣質品。

5。明智的抉擇

BTO Dawson, Designer House Designer House 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

買了新的廚房配備，必然要丟棄一些舊的配備。因此，在為廚房重新做佈局之前，一定要先想清楚，哪些是你真正需要，哪些則是有替代功能。不要等到新貨到位，才發覺無處擺放了。

如果你覺得太困難，我們的專家很樂意協助你!

6。注意新舊配備的協調感

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

在重新裝潢廚房之前，你必須先審視既有的重要配備。一般來說，你會保留一些物件，再採買一些新品。當你在採購時，得把新舊兩者的和諧性納入考量，如此才能保持視覺上的美感和協調。

7。諮詢專家

homify 廚房收納櫃與書櫃
homify

homify
homify
homify

也許你會想重新粉刷牆面或鋪設地板，或許你想要變動格局，甚至想要修繕水電管線等問題。在這種情況下，最好還是先找專家諮詢，讓專業人員來動手，千萬別為了省錢而冒險。

想看更多廚房設計，一定不能錯過以下文章：

12 個讓廚房乾淨俐落的有效方法

6 種多功能的開放式廚房設計

8個你一定會想複製的玄關設計
喜歡這些廚房裝修步驟嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了