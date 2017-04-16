7 步驟教你打造出完美廚房

烹飪不僅僅只是為了填飽肚子，食物的滋味、烹飪的過程，乃至於品嚐美味的情境，在在都是生活中豐富的環節。儘管現代人講求快速與簡便，但是用餐畢竟是人類生活最基本的需求之一，如何準備出美味可口、色香味俱全的食物，進而讓食物的美味滋養你的人生，取決於配備齊全的廚房。今天要介紹的是如何裝潢出理想廚房的步驟，現在就一起來看看吧！
在動手裝修廚房之前，你必須先從頭仔細研究一下這個空間。首先是要掌握自家廚房的大小，瞭解你打算在廚房裡裝置哪些配備，採用哪些材質，它們是否會阻礙你在烹飪時的動線。
這是裝潢過程中最有趣的步驟，你必須先列出基本要項，哪些是現在已經有的品項，哪些則是你必須採購的新用品。有了這張清單，你才不會購置太多根本用不上的物品。
重新裝潢廚房時，不妨發揮創意，採用創新的顏色來搭配，也可以嚐試和以前不同風格的組合。當然，如果你能把自己和家人的品味做一番重組，新的廚房就更能呈現出你家的風格了。
這大概是改造廚房過程中，最令人不愉快的部分，但卻是絕對必要的步驟。在購買前務必先做好詳細的研究，每一項打算採買的設備都要經過仔細評估和比價。當然，絕對不要因為貪小便宜而選擇劣質品。
買了新的廚房配備，必然要丟棄一些舊的配備。因此，在為廚房重新做佈局之前，一定要先想清楚，哪些是你真正需要，哪些則是有替代功能。不要等到新貨到位，才發覺無處擺放了。
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在重新裝潢廚房之前，你必須先審視既有的重要配備。一般來說，你會保留一些物件，再採買一些新品。當你在採購時，得把新舊兩者的和諧性納入考量，如此才能保持視覺上的美感和協調。
也許你會想重新粉刷牆面或鋪設地板，或許你想要變動格局，甚至想要修繕水電管線等問題。在這種情況下，最好還是先找專家諮詢，讓專業人員來動手，千萬別為了省錢而冒險。
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