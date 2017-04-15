你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 間流露出優雅風采的夢幻浴室

Genie Chien Genie Chien
Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
Loading admin actions …

在家居裝潢中，衛浴間很少被大家納入第一考量，但事實上它是一處很重要的空間。一間裝潢完善的浴室，具備齊全的功能和豐富的元素，讓你每天踏進這裡來，都像是一場身心的洗禮。但是如果浴室過於老舊，潮濕破損不堪，洗浴的時間很可能成為一場劫難！如何把浴室打造成一處夢幻空間，讓洗澡時感受到舒適輕鬆的氛圍呢？現在就一起來參觀以下範例吧！

1. 採用自然元素打造豪華空間

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

你不必選用奢華的材料或閃閃發光的配件，就能裝潢出一間豪華感的浴室。像照片中的這間浴室，採用的是簡單天然的元素，包括木質的洗手檯和磚塊型的瓷磚，再加上一些植栽，便賦予它柔和華麗的美感。

2. 黑色和白色搭配出現代感

homify
homify

homify
homify
homify

經典的黑白色系是雅痞們熱愛的色彩組合。採用這樣的搭配，能夠讓空間感顯得更寬敞。光滑的牆面透出柔和的潤澤感，搭配明亮的燈光和盆栽，更顯出卓然不凡的氣質。

3. 運用植物擴大空間感

homify
homify

homify
homify
homify

通常用來裝飾浴室的植物，必須要能經得起濕氣的考驗。有些植物特別適合用來擺在浴室裡，像是蘭花、竹子、秋海棠和費拉蘆薈。

4. 方便且時尚的配件

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

用來裝飾浴室的配件，同樣要注意是否能耐潮。選用柳條洗衣籃這類天然質材的配件，既可以為浴室添加優雅氛圍，也可以經得起水氣的考驗。

5. 現代化照明設備

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 浴室
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

照明設備可以徹底改變一間浴室予人的印象。像是照片中這組工業風的燈飾，設計得非常簡單，卻能為這處沐浴空間投注柔和的光線和情調。

6. 完美的風格

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

這款相當搶眼的設計，體現了斯堪地納維亞式的時尚風格。木質的洗手檯搭配白色的牆壁和器皿，融合出非常和諧的觀感，並與花案地板構成良好的呼應。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 鮮豔的色彩構成波光粼粼的美感

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE 浴室
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

白色和黑色的色彩組合，原本就是營造優雅風格的基調。這間浴室更添加了鮮明的藍色，打造出宛如海洋般波光粼粼的視覺觀感。

8. 採用不同材質混搭的優雅組合

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz 現代浴室設計點子、靈感&圖片
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

這間浴室採用多種材料來混搭，包括馬賽克、陶瓷、大理石和混凝土材料，結合成這款吸睛無比的設計，同時也流露出強烈的個人風格來。

如果你正在尋找美化浴室的創意，一定不能錯過以下文章：

8 個美化小浴室的神奇魔法

改造怪格局的浴室: 一間擁有浴缸的時尚小浴室

綻放大理石之美：高貴奢華的現代時尚住家
喜歡這 8 間夢幻感的浴室設計嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了