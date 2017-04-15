8 間流露出優雅風采的夢幻浴室

在家居裝潢中，衛浴間很少被大家納入第一考量，但事實上它是一處很重要的空間。一間裝潢完善的浴室，具備齊全的功能和豐富的元素，讓你每天踏進這裡來，都像是一場身心的洗禮。但是如果浴室過於老舊，潮濕破損不堪，洗浴的時間很可能成為一場劫難！如何把浴室打造成一處夢幻空間，讓洗澡時感受到舒適輕鬆的氛圍呢？現在就一起來參觀以下範例吧！
你不必選用奢華的材料或閃閃發光的配件，就能裝潢出一間豪華感的浴室。像照片中的這間浴室，採用的是簡單天然的元素，包括木質的洗手檯和磚塊型的瓷磚，再加上一些植栽，便賦予它柔和華麗的美感。
經典的黑白色系是雅痞們熱愛的色彩組合。採用這樣的搭配，能夠讓空間感顯得更寬敞。光滑的牆面透出柔和的潤澤感，搭配明亮的燈光和盆栽，更顯出卓然不凡的氣質。
照明設備可以徹底改變一間浴室予人的印象。像是照片中這組工業風的燈飾，設計得非常簡單，卻能為這處沐浴空間投注柔和的光線和情調。
這款相當搶眼的設計，體現了斯堪地納維亞式的時尚風格。木質的洗手檯搭配白色的牆壁和器皿，融合出非常和諧的觀感，並與花案地板構成良好的呼應。
這間浴室採用多種材料來混搭，包括馬賽克、陶瓷、大理石和混凝土材料，結合成這款吸睛無比的設計，同時也流露出強烈的個人風格來。
如果你正在尋找美化浴室的創意，一定不能錯過以下文章：