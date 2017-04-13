6 種可以美化居家環境的低預算家具配件

我們經常都想把居家裝飾得美美的，但又不想花大錢讓荷包縮水。事實上，住家的美化可以很簡單，只要運用一些新的元素，配合季節性做些變動，或是將不用的家具或是家事用品拿來改造，你就能在有限的預算內，為住宅空間添加令人賞心悅目的創意配件！以下我們為你蒐集了 6 項花費不多，就能讓你事半功倍打扮好住家的配件，趕快一起來看看吧！