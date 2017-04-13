6 種可以美化居家環境的低預算家具配件

我們經常都想把居家裝飾得美美的，但又不想花大錢讓荷包縮水。事實上，住家的美化可以很簡單，只要運用一些新的元素，配合季節性做些變動，或是將不用的家具或是家事用品拿來改造，你就能在有限的預算內，為住宅空間添加令人賞心悅目的創意配件！以下我們為你蒐集了 6 項花費不多，就能讓你事半功倍打扮好住家的配件，趕快一起來看看吧！
如果你有座小陽台或露台，可以採用像這樣的掛架，只要在上面吊起一些裝飾性的植物，你就可以組合出一座漂亮的小花園來。當季節轉換時，你還可以換上適合節令的植栽。
倘若你對 DIY 有興趣，可以嚐試運用木板來自製像這樣的咖啡桌，外型優雅且具實用性，還可以練練自己的手藝！除了桌子外，你也可以試試打造專屬的座椅、書櫃等傢具，最後再為它們刷上自己喜愛的顏色，便大功告成了。
現在，你再也不必丟掉你的舊木頭傢俱了！你可以使用砂紙來打磨木製傢俱的表面，去除掉舊的塗層後，再為它們塗上新的油漆，選用和室內裝潢搭襯的顏色，便能創造出調和的觀感。
如果你擁有絕佳的創意，這組採用廢棄木桶打造的寶座絕對難不倒你！首先，把木桶清洗乾淨，將表面重新打磨處理成平滑狀態，然後為自己量身製作出適合的座位區，最後擺上椅墊，你的寶座便完成了！
在室內的壁面上裝置起簡單的垂直花園，你就可以輕鬆地為居家創造出意想不到的好氣氛！選擇適合室內栽種的植物，搭配室內裝潢的風格，就能設計出一款充滿視覺驚喜的小花園。
想不到水果箱居然有這種妙用吧？不論你想給它們刷上新的油漆顏色，或是維持木頭原色，水果箱都可以用來設計出功能強大的用品！先將表層打磨光滑，然後為它們上漆，或是直接放上椅墊，馬上就成為生活中的實用傢俱。
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