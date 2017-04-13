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6 種可以美化居家環境的低預算家具配件

Genie Chien Genie Chien
homify 餐廳椅子與長凳
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我們經常都想把居家裝飾得美美的，但又不想花大錢讓荷包縮水。事實上，住家的美化可以很簡單，只要運用一些新的元素，配合季節性做些變動，或是將不用的家具或是家事用品拿來改造，你就能在有限的預算內，為住宅空間添加令人賞心悅目的創意配件！以下我們為你蒐集了 6 項花費不多，就能讓你事半功倍打扮好住家的配件，趕快一起來看看吧！

1. 花盆掛架

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio 花園植物盆栽與花瓶
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

如果你有座小陽台或露台，可以採用像這樣的掛架，只要在上面吊起一些裝飾性的植物，你就可以組合出一座漂亮的小花園來。當季節轉換時，你還可以換上適合節令的植栽。

2. 木板製成的咖啡桌

Soft table, Bubi collage Bubi collage 家居用品配件與裝飾品
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

倘若你對 DIY 有興趣，可以嚐試運用木板來自製像這樣的咖啡桌，外型優雅且具實用性，還可以練練自己的手藝！除了桌子外，你也可以試試打造專屬的座椅、書櫃等傢具，最後再為它們刷上自己喜愛的顏色，便大功告成了。

3. 用二手貨打造出新傢俱

homify 嬰兒/兒童房衣櫥與衣櫃 實木 Grey
homify

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現在，你再也不必丟掉你的舊木頭傢俱了！你可以使用砂紙來打磨木製傢俱的表面，去除掉舊的塗層後，再為它們塗上新的油漆，選用和室內裝潢搭襯的顏色，便能創造出調和的觀感。

4. 木桶製成的座位

Fufluns, arredi in barrique, IEP! Design IEP! Design 客廳沙發與扶手椅
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

如果你擁有絕佳的創意，這組採用廢棄木桶打造的寶座絕對難不倒你！首先，把木桶清洗乾淨，將表面重新打磨處理成平滑狀態，然後為自己量身製作出適合的座位區，最後擺上椅墊，你的寶座便完成了！

5. 在牆壁上打造出垂直花園

Yeni Nesil Dikey Bahçeler , Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları 花園植物與花
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

在室內的面上裝置起簡單的垂直花園，你就可以輕鬆地為居家創造出意想不到的好氣氛！選擇適合室內栽種的植物，搭配室內裝潢的風格，就能設計出一款充滿視覺驚喜的小花園。

6. 使用水果箱製成茶桌和椅凳

homify 餐廳椅子與長凳
homify

homify
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想不到水果箱居然有這種妙用吧？不論你想給它們刷上新的油漆顏色，或是維持木頭原色，水果箱都可以用來設計出功能強大的用品！先將表層打磨光滑，然後為它們上漆，或是直接放上椅墊，馬上就成為生活中的實用傢俱。

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