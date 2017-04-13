10 張圖教你如何裝潢三代同堂的透天別墅

現代人對於居家環境的要求可說是越來越多變，根據不同的家庭背景會有著不同的機能需要，但卻又不得不為了空間的功能性而犧牲掉想要有的裝潢。這次點子簿就要來介紹這棟三代同堂的透天別墅，透過設計者的巧思，不僅兼顧了不同世代的機能需求，同時也保有舒適且美觀的裝潢。接著就一起來看看這棟極具現代風格的透天別墅，一同感受三代同堂的樂趣與幸福吧!
在挑高的客廳中吊掛的燈飾表達強烈的現代感，而上層窗戶的採光也讓整個空間更加明亮；客廳外部的空間有露臺的設計，從客廳裡就能向外望見自家的露臺花園。
一二樓的開放式空間，完全不會因不同場域而有視線上的區隔，在建築每個空間中都能夠輕易地環顧到所有角落，這點除了能便於其他空間的狀況外，還能兼顧孩童在空間中活動的安全性。
挑選合適的家具與擺設也是營造空間質感相當重要的一個環節，而在挑選的同時也要兼顧孩童與老年人的便利性，接著就可以多做些藝術成分的考量了。
連結在客廳旁的餐廳捨棄了傳統大家族式的圓桌，使用長形的桌子搭配連結餐廳的吧檯設計，餐廳的使用程度更顯彈性與別緻。
上樓梯之後的二樓空間中有個可利用的彈性空間，可以當成簡單的起居室或閱讀區，都可以很彈性的利用；而這裡對一樓空間的推拉門設計，可以方便居家大型物品的搬運，但需要多注意孩童在此活動的安全性。
想讓空間能展現出特色，小細節的內容就相當重要，在彈性的空間裡的藝術品擺設搭配投射燈光，讓空間呈現出藝廊的感覺，也間接強化了空間的採光。
想知道更多規劃空間擺設的方法，你可以洽詢我們的設計師。
沉穩內斂的臥室選用較為柔和的色調，復古式的燈具加上天花板內嵌的燈光，提供良好的休憩氛圍。
一鍵就能上下的電梯，可說是專為老人家所設計，免於在上下樓梯所可能造成的意外，而在電梯的出入口也利用閒置空間做了展示櫃，無論是藝術品或書本都便於收藏展示。
在別墅的地下室裡除了有車庫的規畫外，更設計了這樣的視聽室，讓家人能夠在此聯絡感情；而地下視聽室的設計也較能阻噪，不會因為過大的聲響而影響鄰居。
在三代同堂的家庭中，客廳絕對是最能感受天倫之樂的場所，從樓梯這視角向下望，似乎就能看到爺爺奶奶含飴弄孫的情景，坐在舒適的沙發上，與地毯上的童言童語的孩童，這畫面能不美嗎?
喜歡這種現代感十足的別墅設計嗎?你還可以看看:處處新驚喜: 與眾不同的挑高超現代房子。