10 張圖教你如何裝潢三代同堂的透天別墅

現代人對於居家環境的要求可說是越來越多變，根據不同的家庭背景會有著不同的機能需要，但卻又不得不為了空間的功能性而犧牲掉想要有的裝潢。這次點子簿就要來介紹這棟三代同堂的透天別墅，透過設計者的巧思，不僅兼顧了不同世代的機能需求，同時也保有舒適且美觀的裝潢。接著就一起來看看這棟極具現代風格的透天別墅，一同感受三代同堂的樂趣與幸福吧!