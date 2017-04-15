與公婆同住不用怕！讓新婚夫婦擁有獨立空間的絕美簡約時尚住宅

日本文化跟我們的中華文化相似之處很多，而其中一個就是「婚後要跟爸媽同住」的傳統。現在愈來愈多人受西方文化的影響，比較嚮往獨立的生活，婚後亦希望可以有自己跟另一半的私人空間，而且這樣子也可以避免嚴重的婆媳糾紛！可是事實上跟父母同住的優點也很多，大家住在一起亦比較方便有個照應。那在這兩者之中，我們應該如何取捨呢？

那你們應該參考我們今天要介紹的房子了！

為了迎合新婚年輕夫妻的需要，這一家人決定把舊有的房子增建，在父母居住的舊房旁邊建起一個簡約風美房來！現在就讓我們繼續看下去吧～