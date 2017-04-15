與公婆同住不用怕！讓新婚夫婦擁有獨立空間的絕美簡約時尚住宅

日本文化跟我們的中華文化相似之處很多，而其中一個就是「婚後要跟爸媽同住」的傳統。現在愈來愈多人受西方文化的影響，比較嚮往獨立的生活，婚後亦希望可以有自己跟另一半的私人空間，而且這樣子也可以避免嚴重的婆媳糾紛！可是事實上跟父母同住的優點也很多，大家住在一起亦比較方便有個照應。那在這兩者之中，我們應該如何取捨呢？
那你們應該參考我們今天要介紹的房子了！
為了迎合新婚年輕夫妻的需要，這一家人決定把舊有的房子增建，在父母居住的舊房旁邊建起一個簡約風美房來！現在就讓我們繼續看下去吧～
為了迎合兩代各自的隱私需要，一家人決定增建左手邊那一個淺色房子。
新房子採用挑高設計，並擁有獨立的臥室、工作室與客廳等等，中間則由一個小庭院來連接兩個房子。這樣一來，新婚夫妻們既可以擁有獨立空間，有需要的時候亦可以輕易地走到父母的家。
與房子的外表一樣，室內主要以木材和白牆來打造出極簡約風格。整個增建房子採用開放式空間設計，沒有了實體牆的間隔，整體顯得更明亮、更具空氣感。
一樓除了有一個小型的煮食區和餐廳外，還有一個小型的浴室等等必備的起居空間。
同樣位於一樓的工作間是利用牆面之間的凹間而打造出來的，展現了設計師善用空間的功力。書桌與書架同樣都是裝嵌在牆面之上，而非選用厚重的家具，才能營造出這種自然舒適的設計感。
樓梯旁邊還有另外一個設計相類似的部分，使夫妻都能各自有各自的工作空間。這邊的開放式空間設計有助室內空氣流通，並讓人隨時都可以欣賞到門外的庭院景緻。
這個把舊房與新房搭通起來的庭院則充滿了日式風味，簡約又不失優雅。
沿著充滿輕盈質感的懸浮式樓梯拾級而上，我們可以看到位於二樓的閣樓部分——這裡將會是年輕夫妻們的開放式臥室。
從閣樓往下望，我們總能總覽這個美麗的極簡風房子設計。 整個經陽光照射而顯得份外溫馨醉人的美房，配搭著美麗的木材質感，真的很難不讓人愛上它！
你喜歡這個日本設計公司MA-STYLE ARCHITECTS的作品嗎？
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