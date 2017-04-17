工業風與自然風混搭之美：一棟擁有絕佳露臺的時尚雙層房子

現代建築常常出現混搭的室內設計，就好比說今天我們要介紹的雙層房子一樣——它揉合了工業風與自然風兩種建築風格，兩者互相輝映，共同營造出一個時尚又獨特的住家。

除了混搭這個特點外，它還擁有一個絕佳的寬闊露臺，提供了額外的活動空間！現在就讓我們趕快來看看吧！