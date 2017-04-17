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工業風與自然風混搭之美：一棟擁有絕佳露臺的時尚雙層房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
X/A Apartments, Xavier Ávila arquitetos Xavier Ávila arquitetos 庭院
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現代建築常常出現混搭的室內設計，就好比說今天我們要介紹的雙層房子一樣——它揉合了工業風與自然風兩種建築風格，兩者互相輝映，共同營造出一個時尚又獨特的住家。

除了混搭這個特點外，它還擁有一個絕佳的寬闊露臺，提供了額外的活動空間！現在就讓我們趕快來看看吧！

​外觀　白天

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從第一眼望去，擁有強烈顏色對比的外牆非常注目，完美體現出時尚又帶點隨興的工業風風格。

呈現水泥原貌的一樓與鋪有灰磚的二樓外牆兩者無論在顏色還質感上都非常不同，可正正是因為這個原因，整個房子顯得更有層次感與變化。

​庭院

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從這個角度我們更能看見這個房子擁有的獨特房型，每一個建築部分都有不同的寬度和高度，並且以落地玻璃窗作為設計重點。 

整齊又乾淨的庭院完美地點綴了空間，翠綠的草皮調和了以冷色系作為主調的房子外觀。

​寬闊露臺

homify 露臺
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連接著二樓其中兩個房間的是一個寬闊的露臺，為屋主提供了開揚的觀景角度。除此以外，這裡也可以是私人日光浴區以及戶外派對的場地，功能可多的是呢！

​客廳

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這個雙層美房的室內裝潢則跟工業風的外觀不一樣，反而是走自然風的路線——設計師在此採用了木地板來配搭著純白的牆面，天花板裝有大量嵌入式小圓燈，使整體顯得更加明亮。 

客廳裡無論是沙發或者是電視櫃的設計都非常樸實，並充滿著居家的感覺。

​廚房連餐廳

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Xavier Ávila arquitetos

Xavier Ávila arquitetos
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開放式的廚房餐廳共用一個空間，而其中更棒、更特別的是，這邊有一整道拉門來作分隔！比如說如果煮食油煙大的時候、或者屋主只想跟賓客們不受影響地聚餐時，他們只要輕輕地把門拉上就可以了！

​臥室

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臥室同樣都以簡單的設計為主，雖然這可能跟美麗奢華的精品酒店差很多，可是勝在夠舒適、夠自然。

外觀　晚間

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在圖片中我們還可以看到水泥圍牆以及小小的室外休憩空間；而整個房子在室內燈光的映照下則營造出一種有別於白天的時尚感，同時亦充滿著美感。

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