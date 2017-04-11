傳統與現代的結合：外表田園風，內在簡約時尚的鄉間豪宅

你喜歡有反差感的設計嗎? 這本點子簿所要介紹的鄉間豪宅有著田園風的外觀，以及令人意想不到的簡約時尚內在。位於墨西哥薩波潘的這間時尚豪宅，擁有極佳的採光與方格狀的圖案設計，讓屋內散發著獨特的品味。專家以黑白紅三色，做線條上的設計，讓房子看來就像是竄動的心電圖。屋外的白色方格組，看起來像是未來感的象牙色城堡，又像與世隔絕的實驗室。

你會想隨時隨地在這樣充滿想像力的地方居住嗎？現在就跟我們一起探索更多細節…