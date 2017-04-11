傳統與現代的結合：外表田園風，內在簡約時尚的鄉間豪宅

你喜歡有反差感的設計嗎? 這本點子簿所要介紹的鄉間豪宅有著田園風的外觀，以及令人意想不到的簡約時尚內在。位於墨西哥薩波潘的這間時尚豪宅，擁有極佳的採光與方格狀的圖案設計，讓屋內散發著獨特的品味。專家以黑白紅三色，做線條上的設計，讓房子看來就像是竄動的心電圖。屋外的白色方格組，看起來像是未來感的象牙色城堡，又像與世隔絕的實驗室。
你會想隨時隨地在這樣充滿想像力的地方居住嗎？現在就跟我們一起探索更多細節…
黑色的門面與白色系的外牆，這種顏色的搭配，讓人感到清爽俐落。
而且，二樓大小不一的方形窗戶為房子外觀帶來幾何層次感，並且十分摩登，是傳統與現代元素結合的絕佳範例。
從這個角度看來，這棟房子的幾何外型，更加惹眼突出，而山中的綠意更加襯托出白色屋身之美。
於此觀來，這棟豪宅恰似象牙白的城堡，以極簡主義的手法，詮釋現代城堡的樣貌。
宏偉壯觀卻不沉重，以現代感的幾何線條，表達從容自在的瀟灑。
往內推的大門，配上白色方狀的外牆，為屋主提供了良好的隱私感。
方格狀玻璃窗堆疊出二樓的特殊透視感，並且能讓屋內的採光更為良好，進而幫助節能。
簡單沒有木簾的窗戶，讓人想到古代城堡的走廊。
深色的階梯，搭上象牙白的背景，以及玻璃的扶手，看起來像是從高處拋下來的黑色地毯。整個畫面簡直就像是黑與白線條寫成的奇幻交響曲。
充滿未來感的屋內有深色方格圖案的門，搭配上全白的背景，看起來非常俐落且具有現代感。
亮到發光的地板，白色的沙發，還有其他黑紅色的家具組，摩登前衛。
這組設計的亮點是黑紅白幾何圖案的人體工學機能躺椅，讓旁邊白色系的沙發組，看來更加典雅端莊。
鮮豔的人體工學椅，讓以白色作為主色調的空間看起來更有層次感，進而營造一種衝突卻不失協調的美感。
這間飯廳選用了白色的桌子，讓畫面看起來十分清爽。後方廚房的鮮紅色牆面與櫥櫃，讓視覺感受更豐富。
從飯廳延伸的紅白色廚房，讓人感到清爽芬芳。
採光極佳的玻璃落地門窗，讓整個白色的房屋發亮。
這樣的設計讓住戶隨時都受到陽光的洗禮，備感活力。
黑白線條構成的長頸鹿雕像，讓整間房子看起來像是電腦合成的動物園，有超現實的美感。
黑白紅人體工學椅的後方，是一架呈S或是5字狀的置物櫃。
它擺在後方，讓廳房看來更像是流線構成的心電圖。
向晚時分，二樓的窗內呈現一片泛暖黃光的溫馨。
與晝日比較來，向晚時分的房屋看來格外溫暖。
這個角度看來，向晚的溫馨畢顯無遺。
樓下的牛奶燈，在傍晚看來格外可愛。