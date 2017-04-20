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大地色的兩層樓住家: 使用高級石材的優雅空間

Ladyofwhims Ladyofwhims
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如果你喜歡的讓人感覺神清氣爽的建築風格，這棟位於巴西鐵城的大地色兩層樓豪宅，將會是你的首選。

它結合了幾何形狀的屋頂設計，而專家還以復古圖騰的鋼架裝飾房子的扶手與窗戶，最後以青綠色的鋪磚點綴部分的房間。它讓人回到了孩提時代的天真，青綠色的懵懂時期，既天真又復古。

如果你想嘗試其他風格的室內裝潢與建築，也歡迎你參考我們其他專家們的作品，找到最適合你的風格。

眾多三角形集合成的屋頂

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Lozí – Projeto e Obra

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設計師在這裡使用了許多幾何圖形，打造一種視覺的和諧感。

眾多三角形集合成的屋頂，在視覺上非常惹眼。

幾何狀的城堡

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從這個角度觀看，整棟房子看來簡直就像是一座幾何形狀的城堡。

它座落在這個空曠的社區中，鶴立雞群。

大地色的遐思

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設計師挪用淺系的青綠色，點綴著整棟房子。

前方修剪工整的草皮，在色彩的搭配上，與整棟房子十分相襯，令人備感清新。

夢幻的象牙白家具

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門戶與戶外的桌椅皆屬於象牙白色系，讓人感到十分羅曼蒂克。

淺色系的室內裝潢

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 餐廳
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淺色系的室內裝潢，搭上典雅的家具，粉紅色的桌布，咖啡色的沙發，很適合與親友一同進行下午茶，增進感情。

牆上的鏡面點綴

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專家以層次狀的鏡面點綴牆面，為淡雅的客廳，添加了一份浪漫風情。

碎花圖案的椅墊，與粉紅色的桌布很相襯。

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淡綠色琉璃材質的洗手台

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 浴室
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淡綠色琉璃材質的洗手台，是整間浴室的亮點。

圓狀花邊的鏡子，為這間泛暖光的浴室，添增了一份浪漫風情。

復古圖騰的鋼架扶手

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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大理石的階梯，搭上復古圖騰的鋼架扶手，讓你想到咖啡館的鋼琴音樂，既慵懶又自在。

花叢形狀的吊燈

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 玄關、走廊與階梯照明
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屋頂的圓狀天窗，配上花叢形狀的吊燈，讓人想到植物園裡頭的溫室。

這樣的設計不僅有利採光，在美觀上也很加分。

螺旋狀的樓梯

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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螺旋狀的樓梯讓你想到童話故事裡，公主從容下樓梯的優雅姿態。

清爽的白色系套房

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白色系的套房，讓人感到很輕盈自在。

床罩上的點狀圖案，也巧妙地為整間臥室帶來和諧的變化。

白色系的浴室

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全白色系的浴室，讓人感到很純粹。

通風採光良好的客廳

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大面積的窗戶與落地門，讓住戶暴露於充分的陽光底下，感受向陽般的活力。

而且，它的通風也十分良好，讓你在開放式的空間哩，備感自在。

青綠色的圓窗

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青綠色的圓窗，看來十分青春可愛。

它也讓你回到孩提世代的喜樂！

圓窗內透視的衛浴設備

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 牆壁與地板牆壁裝飾
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往圓窗內細瞧，你可以看到另一個房間裡的衛浴設備。

此設計的巧思，旨在營造空間上的連貫感，達到戶戶相通的流暢。

青綠碎花的鋪磚

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浴室內的青綠碎花鋪磚，巧妙地點綴了白色系的浴室。

旁篇長方形、有復古圖騰的鋼架窗戶，看起來也很小巧可愛。

青綠碎花鋪石的浴缸

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 衛浴浴缸與淋浴設備
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一系列青綠碎花鋪石的設計，使得整間房子顯得青春可愛。

住自這棟滿佈青綠色彩的房子，你整個人也充滿著青春活力！

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