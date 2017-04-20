大地色的兩層樓住家: 使用高級石材的優雅空間

如果你喜歡的讓人感覺神清氣爽的建築風格，這棟位於巴西鐵城的大地色兩層樓豪宅，將會是你的首選。

它結合了幾何形狀的屋頂設計，而專家還以復古圖騰的鋼架裝飾房子的扶手與窗戶，最後以青綠色的鋪磚點綴部分的房間。它讓人回到了孩提時代的天真，青綠色的懵懂時期，既天真又復古。

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