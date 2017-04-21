你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

田園生活趣! 以木頭溫暖人心的茶園平房

Yungshun Lee Yungshun Lee
茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 房子
Loading admin actions …

不同區域建造出來的房子因應不同的地點需求會有著截然不同的樣貌，住宅區中的房舍除了重視自家格局外還必須考量到與周遭社區的連結；郊區的建築則更要在意到與周圍自然共存的平衡。而這次點子簿要介紹的房子則是為了在茶園工作所建造的建築，雖說是為了工作而建造，但這溫暖平房卻也樂於讓人沉醉在這樣的田園之樂中。

茶園中的家

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 房子
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

這棟建築位在日本的靜岡縣，周遭環境多種植茶樹，雖有層疊的山巒但在座物植披的環繞下，也少了點自然野趣，但也因此讓這棟平房成為了這山間了另一種風景。

傳統與自然的和諧

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

從房子內部的建造可以感受到日本傳統式建築的特色，幾近全木造的設計更是拉近了生活與自然間的距離，陽光灑落地板時的暖意使人備感溫馨。

喜歡這樣起居室的設計嗎?按這裡看更多。

明亮通風

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 客廳
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

木造的溫度是相當能溫暖人心的，而且透過大片推拉門的設計讓陽光能從外部露臺一路毫無阻隔的進到室內；建築上部氣窗的設計不僅強化了採光，在天花板與梁柱之間更讓能讓空氣流通，風得以自由來去。

中央廊道

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

平房中的中廊設計以室內露臺為概念，可以在此擺放鞋子，將高起的木地板當作座椅，享受室內露臺空間的同時也不用擔心日曬雨淋。

室內地板

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 窗戶與門窗戶
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

房子在地板與木地板的運用間有些許不同於傳統的日式平房，除了室內露臺的概念，它更讓室內的木地板連接下層的磁磚地板，讓機能的區隔不僅僅在內外部空間。這也可以讓你穿著鞋子進入室內，而不是一定要將其擺放在外部空間。

舒適的連接

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

而這平房在內部空間的連結相當舒適，從木地板起居室到中央廊道延伸到另一個塌塌米空間，都展現出生活緩慢而踏實的意境，同時也在內部空間裡營造出簡單的和諧氛圍。

你喜歡像這樣的日式空間嗎?你也可以看看:一間簡約、優雅、全木製的日式美房

12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺
喜歡這樣的日式建築嗎?留下你的想法吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了