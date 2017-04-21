田園生活趣! 以木頭溫暖人心的茶園平房

不同區域建造出來的房子因應不同的地點需求會有著截然不同的樣貌，住宅區中的房舍除了重視自家格局外還必須考量到與周遭社區的連結；郊區的建築則更要在意到與周圍自然共存的平衡。而這次點子簿要介紹的房子則是為了在茶園工作所建造的建築，雖說是為了工作而建造，但這溫暖平房卻也樂於讓人沉醉在這樣的田園之樂中。
這棟建築位在日本的靜岡縣，周遭環境多種植茶樹，雖有層疊的山巒但在座物植披的環繞下，也少了點自然野趣，但也因此讓這棟平房成為了這山間了另一種風景。
從房子內部的建造可以感受到日本傳統式建築的特色，幾近全木造的設計更是拉近了生活與自然間的距離，陽光灑落地板時的暖意使人備感溫馨。
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木造的溫度是相當能溫暖人心的，而且透過大片推拉門的設計讓陽光能從外部露臺一路毫無阻隔的進到室內；建築上部氣窗的設計不僅強化了採光，在天花板與梁柱之間更讓能讓空氣流通，風得以自由來去。
平房中的中廊設計以室內露臺為概念，可以在此擺放鞋子，將高起的木地板當作座椅，享受室內露臺空間的同時也不用擔心日曬雨淋。
房子在地板與木地板的運用間有些許不同於傳統的日式平房，除了室內露臺的概念，它更讓室內的木地板連接下層的磁磚地板，讓機能的區隔不僅僅在內外部空間。這也可以讓你穿著鞋子進入室內，而不是一定要將其擺放在外部空間。
而這平房在內部空間的連結相當舒適，從木地板起居室到中央廊道延伸到另一個塌塌米空間，都展現出生活緩慢而踏實的意境，同時也在內部空間裡營造出簡單的和諧氛圍。
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