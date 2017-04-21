田園生活趣! 以木頭溫暖人心的茶園平房

不同區域建造出來的房子因應不同的地點需求會有著截然不同的樣貌，住宅區中的房舍除了重視自家格局外還必須考量到與周遭社區的連結；郊區的建築則更要在意到與周圍自然共存的平衡。而這次點子簿要介紹的房子則是為了在茶園工作所建造的建築，雖說是為了工作而建造，但這溫暖平房卻也樂於讓人沉醉在這樣的田園之樂中。