三代同堂的獨棟別墅: 盡展現代之美的混凝土住宅

美麗或漂亮對任何人來說都是很主觀的，有的人喜歡五花八門般的繽紛色彩，也有人喜歡整整齊齊的幾何時尚；當我們討論到現代的美學其實可以說是種演化跟適應的過程。點子簿這次要帶大家看的這棟建築正是將上代人所留下土地加以改造而成的混凝土獨棟別墅，像是英文字母H的方正外觀，卻有著用來容納三代人的時尚設計，就讓我們一起來看看這三代同住的現代風獨棟別墅吧!
灰色的混凝土建築在藍天中展現出較有金屬感的現代設計，像是英文字母H的外觀把不同世代的生活空間做出了分層，在這裡為每個世代的家人都做了專屬的規劃。
時尚的起居室為了能迎合大家族的生活融合，規劃了不止一處的空間場域，讓不同世代的家人能夠相聚在此，彼此有專屬的溝通場所卻同時也能互相聯繫情感。
而考慮到不同世代相聚的便利與空間使用性，並未把庭院規畫成適合大家族同時休憩的場所，但木棧板露臺與鋪石地板的的設計，也替窗外的庭院營造出休憩氛圍的景象。
在這裡將餐廚的設計規劃在中層，有別於一般傳統大家庭將餐廚規劃在下層的設計，這樣的設計也讓大家族更易凝聚情感；開放式的廚房結合餐廳後連接戶外的庭院，讓機能空間也同時是聯繫情感的休憩空間。
在建築中窗戶的設計多為上下並排的連接窗，這同時顧慮到了採光性與隱私，這樣窗戶的設計拿來做為浴室的對外窗似乎也不為過。
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混凝土強搭配金屬感的家具與燈具，臥室展現出淡淡的工業風格，在以木質地板強化了室內空間的溫度，讓混凝土一點都不生硬冰冷。
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無論是外觀、窗戶或是置物櫃，其實都可以察覺到設計師以英文字母H的方正分層概念來做很多室內外的規劃，這讓這樣原本無新意的方正成為了一種新時尚美學。
你喜歡這樣的設計嗎?可以多請教我們的設計師喔!