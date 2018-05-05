三代同堂的獨棟別墅: 盡展現代之美的混凝土住宅

美麗或漂亮對任何人來說都是很主觀的，有的人喜歡五花八門般的繽紛色彩，也有人喜歡整整齊齊的幾何時尚；當我們討論到現代的美學其實可以說是種演化跟適應的過程。點子簿這次要帶大家看的這棟建築正是將上代人所留下土地加以改造而成的混凝土獨棟別墅，像是英文字母H的方正外觀，卻有著用來容納三代人的時尚設計，就讓我們一起來看看這三代同住的現代風獨棟別墅吧!