花園裡的家: 一個充滿木頭質感與田園氣息的美麗茅屋

擁有一座大花園是多麼令人稱羨的事情啊! 能夠在閒暇之餘就 拈花惹草 ，讓雙手感受泥土的觸感，心境自然也會更加輕鬆愜意。這本點子簿要帶大家欣賞一間坐落在花園中，散發木頭質感以及田園氣息的美麗茅屋。專家賦予了它泥黃色系的外觀，讓這間小茅屋與周遭的綠意完美結合，而室內鄉村風的家具與擺飾也讓人可以沉浸在美好的田園風情中。

雖然說這些小茅屋坪數不大，但是該有的設備一應俱全，是熱愛自然生活的你的完美選擇。

現在就讓我們一起欣賞更多細節…