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花園裡的家: 一個充滿木頭質感與田園氣息的美麗茅屋

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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擁有一座大花園是多麼令人稱羨的事情啊! 能夠在閒暇之餘就拈花惹草，讓雙手感受泥土的觸感，心境自然也會更加輕鬆愜意。這本點子簿要帶大家欣賞一間坐落在花園中，散發木頭質感以及田園氣息的美麗茅屋。專家賦予了它泥黃色系的外觀，讓這間小茅屋與周遭的綠意完美結合，而室內鄉村風的家具與擺飾也讓人可以沉浸在美好的田園風情中。

雖然說這些小茅屋坪數不大，但是該有的設備一應俱全，是熱愛自然生活的你的完美選擇。

現在就讓我們一起欣賞更多細節…

田園風情

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光是看到這間小茅屋的外觀，我們的心情就感到非常地舒暢。

茅屋的特有屋頂為房子帶來濃厚的田園氣息，而在木頭的結構中，專家還結合了玻璃拉門，為傳統的小屋帶來現代的元素。在一片綠意之中，這間茅屋毫不突兀地佇立著，讓人想要一親芳澤。

廁所

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沒錯，茅屋小雖小，但是所有的生活設備可是一應俱全呢!

在房子的側邊，專家規劃了廁所的空間，以木頭環繞的廁所，讓人在如廁的時候似乎能夠更加放鬆呢!

美麗的天花板結構

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走進屋內，先讓我們抬頭看看吧!

木頭樑柱以及稻草所搭建而成的天花板非常美麗，搭配上古典的吊燈後，有種說不出來的衝突美。

鄉村風的廚房

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接著讓我們走到廚房內看看吧!

木頭的牆面以及櫥櫃，搭配上磁磚的地板，這間廚房散發著濃厚的鄉村風情。L形的結構讓喜歡做料理的人下廚的時候更加得心應手，不會覺得空間過於狹窄，綁手綁腳。

戶外的空間

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如果你喜歡戶外的時光，那麼這個區塊絕對是能讓你感到幸福的地方。寬敞的露臺上只是簡單地放了籐製的座椅以及小茶几，就能讓屋主在此盡情地享受愜意的午後時光。

起居空間

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起居空間中擺放了充滿鄉村氣息的家具，再加上眾多的家飾品，房內讓人感受到鄉村風的精華。在木頭的牆面中，專家規劃了有框的玻璃窗，在視覺上營造出不同的層次感。

延伸閱讀: 10 款搭在任何花園都好看的現代棚架設計！

傳統與現代的結合：外表田園風，內在簡約時尚的鄉間豪宅
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