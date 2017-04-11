花園裡的家: 一個充滿木頭質感與田園氣息的美麗茅屋

擁有一座大花園是多麼令人稱羨的事情啊! 能夠在閒暇之餘就
拈花惹草，讓雙手感受泥土的觸感，心境自然也會更加輕鬆愜意。這本點子簿要帶大家欣賞一間坐落在花園中，散發木頭質感以及田園氣息的美麗茅屋。專家賦予了它泥黃色系的外觀，讓這間小茅屋與周遭的綠意完美結合，而室內鄉村風的家具與擺飾也讓人可以沉浸在美好的田園風情中。
雖然說這些小茅屋坪數不大，但是該有的設備一應俱全，是熱愛自然生活的你的完美選擇。
現在就讓我們一起欣賞更多細節…
光是看到這間小茅屋的外觀，我們的心情就感到非常地舒暢。
茅屋的特有屋頂為房子帶來濃厚的田園氣息，而在木頭的結構中，專家還結合了玻璃拉門，為傳統的小屋帶來現代的元素。在一片綠意之中，這間茅屋毫不突兀地佇立著，讓人想要一親芳澤。
接著讓我們走到廚房內看看吧!
木頭的牆面以及櫥櫃，搭配上磁磚的地板，這間廚房散發著濃厚的鄉村風情。L形的結構讓喜歡做料理的人下廚的時候更加得心應手，不會覺得空間過於狹窄，綁手綁腳。
起居空間中擺放了充滿鄉村氣息的家具，再加上眾多的家飾品，房內讓人感受到鄉村風的精華。在木頭的牆面中，專家規劃了有框的玻璃窗，在視覺上營造出不同的層次感。
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