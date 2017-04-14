石磚包夾的美好: 由老農舍改造而成的鄉間時尚住宅

你正在尋找什麼樣的住宅設計呢？想要具有現代感，又充滿獨特個性美的房子嗎？或是你只想要一個設計別緻、氣氛宜人的住家呢？不必再費力搜尋了！今天 homify 就要帶你去參觀一棟最完美的建築物！它是一座你可以放鬆休息的 70 年代風格住家，同時你也可以把它當成藝術品欣賞。別以為這是夢想喔！現在就跟著我們一起來看看吧！