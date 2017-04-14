石磚包夾的美好: 由老農舍改造而成的鄉間時尚住宅

你正在尋找什麼樣的住宅設計呢？想要具有現代感，又充滿獨特個性美的房子嗎？或是你只想要一個設計別緻、氣氛宜人的住家呢？不必再費力搜尋了！今天 homify 就要帶你去參觀一棟最完美的建築物！它是一座你可以放鬆休息的 70 年代風格住家，同時你也可以把它當成藝術品欣賞。別以為這是夢想喔！現在就跟著我們一起來看看吧！
從正門看來，它像是有著花園棚架的鄉居小屋，也很有避暑別墅的風味。再仔細看看，夾在兩座古意盎然石牆之間的，卻是一棟不折不扣的現代式建築。兩層樓的結構有著寬敞的門窗，正歡迎著我們去探訪。
眼前出現的，當真是件現代藝術品，而不像是個住家！由 A*L- ALEXANDRE LOUREIRO ARQUITECTOS 建築師設計的這棟建物，有著簡約時尚的風格。兩邊靠牆分別有一台黃色單車和紅色圓形木輪。中間一座很有 70 年代格調的棕色皮革沙發，底下鋪著大型駱駝色地毯，散發出十足的個性美！
在客廳的後端設有用餐的空間。同樣走 1970 年代路線的老式木製餐桌椅，和另一端的舊式早餐吧，營造出濃濃的復古藝術風！
客廳的一側有座令人印象深刻的開放式樓梯，與粗獷感的牆壁構成吸睛的呼應。這座房子實際上曾經是座老農舍，建築師將牆面刷上白色，卻保留了它的歷史古蹟感。
空間顯得敞亮又豪華，天花板上裝置了優雅的照明設備，與透明玻璃營造出清爽的視覺觀感。右側的牆壁同樣保留了充滿古風的設計，洗澡時更添氣氛了。
看夠了一樓的設計，現在讓我們從這座樓梯上到二樓空間，上面有著別出心裁的起居空間和陽臺，等著看到更多驚喜吧！
這裡是一處開放式的臥室，頂上有著超棒的天窗，讓光線大量灑入室內來。長型的陽臺走廊非常適合在此閱讀、繪畫，或與朋友們喝茶聊天。淺色的木頭地板與白色牆壁和天花板散發出寧靜安謐感。
舒服的床鋪面對著大片落地窗，一打開玻璃門就可以從陽臺上俯瞰美麗的大自然。白色的木造天花板，搭配深色木地板和綠色軟墊椅，優雅的 70 年代風情令人陶醉不已。
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