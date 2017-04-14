8 種以小預算美化廚房的創意方式

你想要裝修廚房，卻又傷腦筋預算有限嗎？別擔心，只要發揮一些創意，不讓荷包大失血，也可以為你的廚房增添新色彩、新氛圍喔！事實上，廚房的裝潢並不一定要拆去牆壁，或是鋪上新的瓷磚花樣，舊有的櫥櫃可以保留下來，家電器品如果沒壞，也沒有必要更新。今天我們要示範一些創意，讓你能夠以經濟實惠的方式，就變出一座漂亮新穎的廚房，一起來動手做吧！
小型的廚房裡，一定需要多功能的用品，像是可以移動的邊桌，讓你可以擺放作料、杯子、酒瓶及餐巾。它們不但實用，而且顏色多多，任何賣場都買得到喔！
留言除了貼在冰箱上，也可以寫在像這樣的黑板上。只要騰出一面牆壁，它就能化身為家人間的留言板，也可以用來計劃每週的菜單，或是當作備忘錄使用。
只需要一面具有磁性的牆，就可以用來吸住任何金屬的物體。像這片牆上吸了許多食物容器，就可以將香料或草藥分門別類存放。
給你打算淘汰的杯子或碗碟另一個新用途吧。使用鑽頭、電線、燈泡和陶瓷膠水，你也可以自己 DIY 出這麼別致的創意燈飾！
適合在廚房裡種植的，包括有洋蔥、香菜、甘菊、百里香、迷迭香、羅勒和辣椒等。需要使用哪種香料，一伸手就可以拿到。最棒的是，它們可是純天然無人工添加的喔！
花一點巧思，在廚房裡裝置這款燈光設備，就可以變出很不同凡響的氣氛！像這樣把 LED 燈隱藏在有圖案的格架後方，光線穿過圖案就構成了很美的視覺觀感。
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