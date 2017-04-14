8 種以小預算美化廚房的創意方式

你想要裝修廚房，卻又傷腦筋預算有限嗎？別擔心，只要發揮一些創意，不讓荷包大失血，也可以為你的廚房增添新色彩、新氛圍喔！事實上，廚房的裝潢並不一定要拆去牆壁，或是鋪上新的瓷磚花樣，舊有的櫥櫃可以保留下來，家電器品如果沒壞，也沒有必要更新。今天我們要示範一些創意，讓你能夠以經濟實惠的方式，就變出一座漂亮新穎的廚房，一起來動手做吧！