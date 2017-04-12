11 間新台幣 250 萬有找的完美獨棟住家

獨棟住宅的優點有很多，對於家中成員數量不少的家庭來說，它可以讓彼此緊密地連結在一起，卻又能夠享有各自的獨立區塊。然而在房價高漲的現代社會中，就怕存了半輩子的積蓄，還是沒有辦法購入一間屬於自己的獨棟住宅。

如果說你正有這樣的煩惱的話，這本點子簿為你整理了 11 間 250 萬新台幣有找的完美獨棟住家。這些房子包含了傳統的房屋類型，以及較為新穎的預製屋(組合屋)與貨櫃屋，而其合理的造價，讓每個懷有夢想的屋主都能夠美夢成真。

現在就跟著我們的腳步一起參觀這 11 間造價低於 250 萬新台幣的房子，從中為你的理想住家找靈感吧!