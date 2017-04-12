你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

11 間新台幣 250 萬有找的完美獨棟住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

獨棟住宅的優點有很多，對於家中成員數量不少的家庭來說，它可以讓彼此緊密地連結在一起，卻又能夠享有各自的獨立區塊。然而在房價高漲的現代社會中，就怕存了半輩子的積蓄，還是沒有辦法購入一間屬於自己的獨棟住宅。

如果說你正有這樣的煩惱的話，這本點子簿為你整理了 11 間 250 萬新台幣有找的完美獨棟住家。這些房子包含了傳統的房屋類型，以及較為新穎的預製屋(組合屋)與貨櫃屋，而其合理的造價，讓每個懷有夢想的屋主都能夠美夢成真。

現在就跟著我們的腳步一起參觀這 11 間造價低於 250 萬新台幣的房子，從中為你的理想住家找靈感吧!

1. 210 萬台幣的溫暖豪宅

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

這間造型現代的豪宅造價大約是 210 萬台幣，它含有車庫，內在有個性卻不冰冷，是非常理想的現代居所。

室內空間

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA 臥室
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

點此看更多細節: 造價 210 萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

2. 210 萬的明亮系簡約別墅

Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

這間擁有大片落地窗的簡約別墅室內非常明亮，而大面積的露臺以及庭院則是我們最喜愛的空間。

明亮的廚房

Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

點此看更多細節: 台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅

3. 造價 245 萬的時尚理想住家

homify
homify

homify
homify
homify

乍看之下傳統且質樸，然而仔細欣賞，你會發現這間獨棟住宅擁有現代的元素，而其室內的裝潢風格非常時尚，是適合全家一起在此過著舒適生活的理想住家。

明亮的美麗用餐區

homify
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

4. 造價 80 萬台幣的鄉間小屋

บ้านชั้นเดียว จ.อุบลราชธานี, สถาปนิกสร้างสรรค์ สถาปนิกสร้างสรรค์ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
สถาปนิกสร้างสรรค์

สถาปนิกสร้างสรรค์
สถาปนิกสร้างสรรค์
สถาปนิกสร้างสรรค์

這間位在泰國鄉間的質樸住家散發濃厚的著度假風情，而其造價只需 80 萬新台幣，非常划算。

點此看更多細節: 泰國的鄉間小屋：80 萬台幣完工的愜意好空間

5. 200 萬的大坪數住家

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

大家對於預製屋的其中一個刻板印象便是其面積的限制，然而這間大坪數的預製屋絕對會顛覆你的既定概念。造價新台幣 200 萬的房子中包含各個生活區域，甚至還有撞球區以及泳池。 

起居空間

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 大坪數的預製屋: 以 200 萬台幣打造的 86.22 坪夢幻家園

6. 235 萬的高貴住宅

homify
homify

homify
homify
homify

第一眼看到這間房子的時候，我們感受到其優雅的氣息，而進到屋內後，則會被其高貴的風格擄獲。而這樣美麗的住家，造價僅需新台幣 235 萬。

明亮且開放的室內空間

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

點此看更多細節: 高貴不貴的夢幻住宅：造價 235 萬台幣的兩層樓預製屋

7. 195 萬的家

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

簡單又質樸，這間平房看似平凡，但是其實暗藏現代的元素。造價大約是新台幣 195 萬的這間房子內洋溢著自然光，是大夥可以愉悅過生活的好空間。

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 明亮系家庭生活：造價 195 萬台幣的鄉間預製組合屋

8. 185 萬元有找的家

homify
homify

homify
homify
homify

白色石材的外牆營造出高貴的氣息，屋內典雅的家具更是為整間房子的風格加分。而這間美麗的房子，造價是新台幣 185 萬元。 

有大片落地窗的起居空間

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

點此看更多細節: 造價不到 185 萬台幣的家：一個高貴的白色郊區住宅

9. 26.6 萬的貨櫃屋

homify 房子 金屬 Blue
homify

homify
homify
homify

這間看起來非常迷你可愛的貨櫃屋造價只需 26.6 萬新台幣，由於廢棄貨櫃的成本低廉，因此是預算有限的屋主可以考慮的新形態房屋。

設備一應俱全的室內格局

homify
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間

10. 127 萬的兩層樓住宅

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

這間位在俄羅斯的兩層樓住宅外觀十分氣派，而 60.5 坪的房子造價僅需 127 萬新台幣。

寬敞的後院

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

點此看更多細節: 造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

11. 132 萬元的木質預製屋

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 房子 木頭 Wood effect
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

誰說預製屋看起來都一樣呢? 這間15 坪的預製屋散發著木質的氣息，看起來十分夢幻。而其造價不到新台幣 132 萬元，非常划算。

浴室的空間

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 浴室 磁磚 White
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

點此看更多細節: 15 坪超夢幻小窩：造價不到新台幣 132 萬元的木質預製屋 （組合屋）

不俗氣的鄉間住宅: 38 坪的日系挑高明亮平房
你喜歡哪一間房子? 歡迎留言!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了