11 間新台幣 250 萬有找的完美獨棟住家

獨棟住宅的優點有很多，對於家中成員數量不少的家庭來說，它可以讓彼此緊密地連結在一起，卻又能夠享有各自的獨立區塊。然而在房價高漲的現代社會中，就怕存了半輩子的積蓄，還是沒有辦法購入一間屬於自己的獨棟住宅。
如果說你正有這樣的煩惱的話，這本點子簿為你整理了 11 間 250 萬新台幣有找的完美獨棟住家。這些房子包含了傳統的房屋類型，以及較為新穎的預製屋(組合屋)與貨櫃屋，而其合理的造價，讓每個懷有夢想的屋主都能夠美夢成真。
現在就跟著我們的腳步一起參觀這 11 間造價低於 250 萬新台幣的房子，從中為你的理想住家找靈感吧!
這間造型現代的豪宅造價大約是 210 萬台幣，它含有車庫，內在有個性卻不冰冷，是非常理想的現代居所。
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這間擁有大片落地窗的簡約別墅室內非常明亮，而大面積的露臺以及庭院則是我們最喜愛的空間。
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乍看之下傳統且質樸，然而仔細欣賞，你會發現這間獨棟住宅擁有現代的元素，而其室內的裝潢風格非常時尚，是適合全家一起在此過著舒適生活的理想住家。
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這間位在泰國鄉間的質樸住家散發濃厚的著度假風情，而其造價只需 80 萬新台幣，非常划算。
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大家對於預製屋的其中一個刻板印象便是其面積的限制，然而這間大坪數的預製屋絕對會顛覆你的既定概念。造價新台幣 200 萬的房子中包含各個生活區域，甚至還有撞球區以及泳池。
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誰說預製屋看起來都一樣呢? 這間15 坪的預製屋散發著木質的氣息，看起來十分夢幻。而其造價不到新台幣 132 萬元，非常划算。
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