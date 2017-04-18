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現代風茅屋：一所集自然、簡約和優雅於一身的美麗住家

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Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 房子
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台灣這寶島的地理位置其實很值得令人羨慕，因為高山、樹林、湖泊和大海等等每一樣都不缺！那你有想過買或興建一棟靠海的房子嗎？一棟可以讓你每天嗅著海風醒來的、讓大海把你的煩憂都帶走的美房？

今天我們要介紹的主角正正是一個以大海為伴的自然風房子，它位於德國北部的島嶼Sylt，那裡是許多歐洲人的度假勝地之一喔！如果你想要為自己理想之家找點子的話，現在就跟我們一起來繼續看下去吧～

​外觀

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 房子
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

從第一眼看來我們就已經被這個獨特的美房深深吸引住了！茅草屋頂跟鋪磚外牆搭配起來毫無違和感；而門前的草皮非常整潔而且庭院設計毫不花巧，各個部分共同營造出一種令人放鬆的度假氛圍。

​戶外空間

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 露臺
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
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設計師HOME STAGING SYLT GMBH還選擇在門前擺放一張戶外木桌以及四張藤製椅子，這兩樣天然素材搭配起來也非常合適。 

試想想看：午後你跟另一半或朋友們坐在門前吹著海風，並一起喝著紅酒、聊著天，微暖的陽光照耀著你的皮膚，然後你由衷地感受到生命中的美好‥‥‥這真的是個很棒的畫面！

餐廳

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 餐廳
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
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走位屋內，我們就見到這個簡約之中又不失優雅的餐廳了。

靠牆的庭位設計能夠有效利用窗台的空間，而法式窗戶則是給人一種經典的歐式美感。值得留意的還有天花板的水晶吊燈，它的典雅設計瞬間提升了整個純白的空間的質感。

​廚房

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 廚房
Home Staging Sylt GmbH

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在一旁的廚房同樣貫徹了這種既簡約高雅的設計風格——純白的廚櫃組合搭配著黑色爐灶以及各種多功能的現代設備；水龍頭和門柄舊擁有獨特曲線，為整體設計加分。

​客廳

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 客廳
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客廳的空間雖然不算大，可是整體看起來卻十分舒適自然。只要點起桌上的蠟燭和和牆上的壁爐，整體氛圍就會變得倍加溫馨了！

​主人臥室

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 臥室
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主人臥室同樣採用純白設計，極簡約的空間讓人能安心不受打擾地好好休，是個逃離日常紛擾的絕棒空間！

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​臥室

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 臥室
Home Staging Sylt GmbH

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另一邊我們還有這個可用作客房或孩子房的美麗房間，這一整個以淺色為主的空間真的充滿療癒感呢！

浴室

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 衛浴浴缸與淋浴設備
Home Staging Sylt GmbH

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浴室則採用比較深一點的灰色作為主調，並以白色傢俱為配搭。 淋浴間由玻璃門包圍，這種通透設計能夠令浴間看起來更明亮、並減少壓迫感。 

​浴室

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 浴室
Home Staging Sylt GmbH

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雙洗臉盆設計能夠配合一家人日常所需，早上就不用爭前恐後了！牆上的玻璃是浴室設計的一大特色，它可是擁有擴大空間感的神奇功能呢！

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房子

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客廳

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廚房

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