現代風茅屋：一所集自然、簡約和優雅於一身的美麗住家

台灣這寶島的地理位置其實很值得令人羨慕，因為高山、樹林、湖泊和大海等等每一樣都不缺！那你有想過買或興建一棟靠海的房子嗎？一棟可以讓你每天嗅著海風醒來的、讓大海把你的煩憂都帶走的美房？

今天我們要介紹的主角正正是一個以大海為伴的自然風房子，它位於德國北部的島嶼Sylt，那裡是許多歐洲人的度假勝地之一喔！如果你想要為自己理想之家找點子的話，現在就跟我們一起來繼續看下去吧～