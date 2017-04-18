現代風茅屋：一所集自然、簡約和優雅於一身的美麗住家

台灣這寶島的地理位置其實很值得令人羨慕，因為高山、樹林、湖泊和大海等等每一樣都不缺！那你有想過買或興建一棟靠海的房子嗎？一棟可以讓你每天嗅著海風醒來的、讓大海把你的煩憂都帶走的美房？
今天我們要介紹的主角正正是一個以大海為伴的自然風房子，它位於德國北部的島嶼Sylt，那裡是許多歐洲人的度假勝地之一喔！如果你想要為自己理想之家找點子的話，現在就跟我們一起來繼續看下去吧～
從第一眼看來我們就已經被這個獨特的美房深深吸引住了！茅草屋頂跟鋪磚外牆搭配起來毫無違和感；而門前的草皮非常整潔而且庭院設計毫不花巧，各個部分共同營造出一種令人放鬆的度假氛圍。
設計師HOME STAGING SYLT GMBH還選擇在門前擺放一張戶外木桌以及四張藤製椅子，這兩樣天然素材搭配起來也非常合適。
試想想看：午後你跟另一半或朋友們坐在門前吹著海風，並一起喝著紅酒、聊著天，微暖的陽光照耀著你的皮膚，然後你由衷地感受到生命中的美好‥‥‥這真的是個很棒的畫面！
走位屋內，我們就見到這個簡約之中又不失優雅的餐廳了。
靠牆的庭位設計能夠有效利用窗台的空間，而法式窗戶則是給人一種經典的歐式美感。值得留意的還有天花板的水晶吊燈，它的典雅設計瞬間提升了整個純白的空間的質感。
在一旁的廚房同樣貫徹了這種既簡約高雅的設計風格——純白的廚櫃組合搭配著黑色爐灶以及各種多功能的現代設備；水龍頭和門柄舊擁有獨特曲線，為整體設計加分。
客廳的空間雖然不算大，可是整體看起來卻十分舒適自然。只要點起桌上的蠟燭和和牆上的壁爐，整體氛圍就會變得倍加溫馨了！
主人臥室同樣採用純白設計，極簡約的空間讓人能安心不受打擾地好好休，是個逃離日常紛擾的絕棒空間！
另一邊我們還有這個可用作客房或孩子房的美麗房間，這一整個以淺色為主的空間真的充滿療癒感呢！
而浴室則採用比較深一點的灰色作為主調，並以白色傢俱為配搭。 淋浴間由玻璃門包圍，這種通透設計能夠令浴間看起來更明亮、並減少壓迫感。
雙洗臉盆設計能夠配合一家人日常所需，早上就不用爭前恐後了！牆上的玻璃是浴室設計的一大特色，它可是擁有擴大空間感的神奇功能呢！