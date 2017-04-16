8個你一定會想複製的玄關設計

其實你可能在想，我的玄關其實都被我拿來放置外套啊、鞋子等等雜物，但其實還是可以簡單得創造出漂亮玄關。把外套鞋子收納好，把牆壁漆上黑板漆，跟四周不一樣的顏色馬上讓玄關跳脫出來，而且不只跟客人有互動性，也可以當備忘錄使用，很方便吧！