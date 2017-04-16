8個你一定會想複製的玄關設計

住家的玄關可以顯現屋主的品味和風格，如果你想要讓客人留下好的印象，絕對要從玄關下手，你也會喜歡有一個美麗的玄關迎接你回家吧？今天我們要帶你參觀一些成功的玄關，稱職的室內設計師能夠了解屋主的個性及喜好，創造出有個人風格的迎賓空間，接下去看看他們怎麼做到的吧！
極簡風格就是要不多不少剛剛好，不要擺太多東西，只留下重點！這個玄關的重點就是那特殊的磁磚，搶眼的顏色圖案正中紅心，根本不需要太多裝飾了，你也可以用一塊出色的地毯代替！
無論你的玄關大小，擺幾面鏡子一定可以讓它增色不少。這個例子用了不規則形狀的鏡子，有點復古的風格，不論是傳統風或現代風住宅都很合適。
現在的壁紙真的很神奇，有很多大膽的圖樣、材質跟花色，選擇正確的壁紙，就算貼的面積不大也可以很有效果。看看這個案例，讓整個玄關都更有特色了吧！
如果你想讓你的藝術鑑賞力可以顯現，要不要試試看掛一幅藝術作品呢？很多人都會選擇將畫掛在客廳或臥室，其實玄關也很適合，他有更大的機會被欣賞到，客人一走進來的時候也很有話題性。
其實你可能在想，我的玄關其實都被我拿來放置外套啊、鞋子等等雜物，但其實還是可以簡單得創造出漂亮玄關。把外套鞋子收納好，把牆壁漆上黑板漆，跟四周不一樣的顏色馬上讓玄關跳脫出來，而且不只跟客人有互動性，也可以當備忘錄使用，很方便吧！
除了暗色系的玄關，你可以像這張案例裡的一樣，放上亮晶晶的傢俱吧！任何光線在這個玄關裡都能被反射，讓整個空間奢華又明亮，這樣回家一定很放鬆吧。
最後來看這個案例，如果你覺得上面的太複雜，一個全白的玄關絕對不會錯。乾淨、簡單、舒服的白色玄關透著清新的感覺，隨便擺上裝飾品就是好看。
看完了玄關，想不想看看陽台？延伸閱讀：充滿綠意的春天: 12 招簡單實用的陽台活化術