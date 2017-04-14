宜蘭的都市鄉居: 隔熱、防水防潮及節能減碳的新型態透天住宅

在我們介紹這本點子簿的主角，位在宜蘭烏石港的都市計畫區中的透天住宅之前，我們想要先請你思考看看，你理想中的住宅有什麼要素呢? 對於負責打造這間新型態透天住宅，來自原典建築師事務所的專家們來說，理想中的住宅是能與環境、與自然、與家庭成員和鄰里有適度互動的空間，並且讓在都市裡的居者也能享受放鬆、慢活的幸福感。專家們以「都市鄉居」的概念發想，在都市計畫區中，讓屋主找回居住在鄉村中的感動。
專家們認為我們的生活都像是被關在盒子中一樣，而將房子拉開一些，房間與房間之間便有了可以呼吸的空氣，生活也會變得跟自然更為親近。專家們試圖將一個盒子分散成幾個盒子，其間的空隙讓自然能滲透進來。 專家希望這些空隙是從室內延伸的平台，進而鼓勵居者走到半戶外與自然對話。
因應台灣潮濕炎熱的天氣，專家們選用了輕量的框組壁式木構造為主要構築系統，使盒子兼具空間性與結構性。 搭配「複層外牆構造」、「地面RC構造」、「防腐及低含水率木材」等素材，進而讓透天住宅具有隔熱、防水防潮的功能。
如果你也渴望能夠與鄰里、與自然互動，並且在都市中享受鄉居生活的幸福與感動的話，現在就讓我們一起探索更多這間透天住宅的設計細節…
先讓我們近距離欣賞這間透天住宅吧!
雖然還沒有見到它的外觀全貌，但你可以看出來專家賦予了這間住宅十分現代的簡約線條。在白色的外牆上，專家以數個正方形的小方格讓外觀更有層次以及趣味感，而這也是盒子與盒子間的
孔隙。除了白色的外牆，你也可以發現專家還選用了美麗的木材，營造出十分溫暖的氣息之餘，還能呈現自然的風味。
現在讓我們往後退好幾步，一起看看這間住宅的全貌吧!
想不到這間透天住宅的外觀是如此的雄偉，而其獨特的傾斜屋頂也讓房子在現代中帶有一點鄉間的傳統風味。
踏進了屋內後，明亮的空間讓我們感到朝氣十足! 專家們以白色作為主色系，再以木頭的家具作為點綴，呼應了房子的外觀。
要與自然做連結，勢必少不了戶外的空間。這個灰色磁磚搭配木頭天花板的陽台傳遞十分沉穩的個性，而大面積的窗戶則讓戶外的陽光可以進駐屋內。
從這張圖片中，我們可以看到木頭的牆上開了好幾個大小不一的正方形方格，而這個細節也是讓各個
盒子間的空氣與陽光可以相互流通的重要功臣。
踏入浴室後，黑色的牆面吸引了我們的注意力，另外一面的牆面使用了木頭，一冷一暖取得了平衡。打開拉門後，迎面而來的是露臺區，因此浴室的通風以及採光都非常棒!
最後讓我們欣賞這間房子的露臺區。從這個區塊望出去，映入眼簾的是宜蘭美麗的天空以及綠意，在心情煩悶的時候坐在這裡，自然的景觀就是療癒心靈的最佳幫手吧!