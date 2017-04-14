宜蘭的都市鄉居: 隔熱、防水防潮及節能減碳的新型態透天住宅

在我們介紹這本點子簿的主角，位在宜蘭烏石港的都市計畫區中的透天住宅之前，我們想要先請你思考看看，你理想中的住宅有什麼要素呢? 對於負責打造這間新型態透天住宅，來自原典建築師事務所的專家們來說，理想中的住宅是能與環境、與自然、與家庭成員和鄰里有適度互動的空間，並且讓在都市裡的居者也能享受放鬆、慢活的幸福感。專家們以「都市鄉居」的概念發想，在都市計畫區中，讓屋主找回居住在鄉村中的感動。

專家們認為我們的生活都像是被關在盒子中一樣，而將房子拉開一些，房間與房間之間便有了可以呼吸的空氣，生活也會變得跟自然更為親近。專家們試圖將一個盒子分散成幾個盒子，其間的空隙讓自然能滲透進來。 專家希望這些空隙是從室內延伸的平台，進而鼓勵居者走到半戶外與自然對話。

因應台灣潮濕炎熱的天氣，專家們選用了輕量的框組壁式木構造為主要構築系統，使盒子兼具空間性與結構性。 搭配「複層外牆構造」、「地面RC構造」、「防腐及低含水率木材」等素材，進而讓透天住宅具有隔熱、防水防潮的功能。

如果你也渴望能夠與鄰里、與自然互動，並且在都市中享受鄉居生活的幸福與感動的話，現在就讓我們一起探索更多這間透天住宅的設計細節…