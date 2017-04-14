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宜蘭的都市鄉居: 隔熱、防水防潮及節能減碳的新型態透天住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋, 原典建築師事務所 原典建築師事務所 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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在我們介紹這本點子簿的主角，位在宜蘭烏石港的都市計畫區中的透天住宅之前，我們想要先請你思考看看，你理想中的住宅有什麼要素呢? 對於負責打造這間新型態透天住宅，來自原典建築師事務所的專家們來說，理想中的住宅是能與環境、與自然、與家庭成員和鄰里有適度互動的空間，並且讓在都市裡的居者也能享受放鬆、慢活的幸福感。專家們以「都市鄉居」的概念發想，在都市計畫區中，讓屋主找回居住在鄉村中的感動。

專家們認為我們的生活都像是被關在盒子中一樣，而將房子拉開一些，房間與房間之間便有了可以呼吸的空氣，生活也會變得跟自然更為親近。專家們試圖將一個盒子分散成幾個盒子，其間的空隙讓自然能滲透進來。 專家希望這些空隙是從室內延伸的平台，進而鼓勵居者走到半戶外與自然對話。

因應台灣潮濕炎熱的天氣，專家們選用了輕量的框組壁式木構造為主要構築系統，使盒子兼具空間性與結構性。 搭配「複層外牆構造」、「地面RC構造」、「防腐及低含水率木材」等素材，進而讓透天住宅具有隔熱、防水防潮的功能。

如果你也渴望能夠與鄰里、與自然互動，並且在都市中享受鄉居生活的幸福與感動的話，現在就讓我們一起探索更多這間透天住宅的設計細節…

外觀 – 近距離欣賞

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原典建築師事務所

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋

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先讓我們近距離欣賞這間透天住宅吧!

雖然還沒有見到它的外觀全貌，但你可以看出來專家賦予了這間住宅十分現代的簡約線條。在白色的外牆上，專家以數個正方形的小方格讓外觀更有層次以及趣味感，而這也是盒子與盒子間的孔隙。除了白色的外牆，你也可以發現專家還選用了美麗的木材，營造出十分溫暖的氣息之餘，還能呈現自然的風味。

外觀 – 全貌

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現在讓我們往後退好幾步，一起看看這間住宅的全貌吧!

想不到這間透天住宅的外觀是如此的雄偉，而其獨特的傾斜屋頂也讓房子在現代中帶有一點鄉間的傳統風味。

洋溢著自然光的室內空間

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踏進了屋內後，明亮的空間讓我們感到朝氣十足! 專家們以白色作為主色系，再以木頭的家具作為點綴，呼應了房子的外觀。

黑色框架

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從這個角度，你可以看到專家如何使用黑色的框架，讓一片白的起居空間看起來更有設計感，並且風格獨具。

木頭的質感

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在這間房子內，你可以好好地感受木頭的質感…

陽台

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要與自然做連結，勢必少不了戶外的空間。這個灰色磁磚搭配木頭天花板的陽台傳遞十分沉穩的個性，而大面積的窗戶則讓戶外的陽光可以進駐屋內。

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方格

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從這張圖片中，我們可以看到木頭的牆上開了好幾個大小不一的正方形方格，而這個細節也是讓各個盒子間的空氣與陽光可以相互流通的重要功臣。

浴室

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踏入浴室後，黑色的牆面吸引了我們的注意力，另外一面的牆面使用了木頭，一冷一暖取得了平衡。打開拉門後，迎面而來的是露臺區，因此浴室的通風以及採光都非常棒!

露臺

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最後讓我們欣賞這間房子的露臺區。從這個區塊望出去，映入眼簾的是宜蘭美麗的天空以及綠意，在心情煩悶的時候坐在這裡，自然的景觀就是療癒心靈的最佳幫手吧!

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