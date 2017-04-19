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狹長建地怎麼規劃？一間有著絕美外觀的三層樓長形屋

Genie Chien Genie Chien
家の中をぶらぶらと回遊する家, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Metallic/Silver
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都市裡寸土寸金，即使是看似不可思議，形狀極為狹長的土地，地主們還是會極力爭取，將之建造成自己夢想中的家園！今天要介紹給你的，就是一座包夾在住宅區之間的狹長型建築物，負責這項專案的藤原・室　建築設計事務所發揮所長，規劃出一座動線十分流暢，同時極具魅力的住家，經由巧妙設計的樓梯，你可以在三維空間中自由移動，絲毫沒有壓迫感，現在就一起來參觀專家的傑作！

具有未來派風格的門面

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藤原・室　建築設計事務所

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藤原・室　建築設計事務所
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這座建物位於大阪市的住宅區，正面看去呈現細長形狀，深度為 17 米，寬度則約 4 米。面臨道路的前門有著銀色的外觀，箱形的構造，上下共有 3 層樓。簡約的設計予人深刻的印象。

採用不銹鋼鏈條打造的門簾

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藤原・室　建築設計事務所

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不銹鋼鏈條打造的門簾，是這座住家門面的一大特色。將它闔起時，可以提供住戶良好的隱私感。把它拉開，立刻讓整個視覺變得敞亮起來！白天的時候，不僅可以創造清涼通風的感覺，更可以運用到大量的自然採光。

通行無阻的空間配置

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藤原・室　建築設計事務所

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這座住宅的一大特色，是擁有比普通住家來得多的樓梯！藉由這些高高低低的樓階，你可以通往各個空間，生活起居感覺更為連貫。行走在這些樓梯間，還可以感受到充裕的自然採光和流通的空氣，一點都不會感覺乏味單調。

既開放又有深度的起居室

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藤原・室　建築設計事務所

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建築師採用開放式空間設計，不設任何隔牆和門板，讓客廳顯得開敞又自由。從這個空間可以透視到另一處空間，家人之間的溝通聯繫也更緊密了。咖啡色的地板帶有些許的紅色調性，對襯著白色的粉牆，更顯得優雅而時尚。

日暮時的夢幻外觀

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當夜幕低垂時分，這座住宅流露出濃濃的夢幻氛圍。不銹鋼鏈條構成的帷幕，彷彿是薄薄的面紗，創造出引人遐思的空間。柔暖的燈光向歸來的家人招手，讓人忍不住加快腳步投入它的懷抱。

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