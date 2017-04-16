15 個理由告訴你：白色絕對是住家裝潢的首選

白色油漆聽起來很無聊？錯了錯了，如果你問任何一個室內設計師，最不退流行的顏色是什麼，一定是白色。不只是一種白色，白色也有分不同的色調，選擇對的白色可以改變空間的氛圍、開啟新的想像、帶入優雅的感覺。作為一個最稱職的背景色，它絕對能帶來你想要的效果。
還沒被說服嗎？先接下去看看我們精選的15用白色用得很成功的案例，再來看看你會不會改變想法吧！
在老宅外的舊磚牆漆上白色，煥然一新的外觀繼續引領時代潮流。
白色絕對不無聊！在這個案例裡它襯托得那盞銅製吊燈、畫框和植物更突出有氣質。
黑白配絕對是搶眼、時尚又好看。
白牆配上鮮明的藍色、地板用淺色木板襯托，很有斯堪地納維雅風情。
不用害怕全白的裝潢，他也是最好配合的色調，乾淨清新的氛圍可以隨時迎合你的風格改變。
你可能會覺得廚房用上白色代表了清潔的惡夢，但如果你的廚房不大，用了白色就不會藏污納垢、看起來也衛生，其實說不定更容易打掃呢？
想要現代、不退流行又搶眼？用上這種幾何的白色外牆，你的鄰居一定會很羨慕！
白色絕對是最好的畫布，用幾個搶眼的裝飾品就能變成美麗風景。
這棟前衛的白色建築在方圓百里之內都會是最搶眼的風景吧？
在柏林的這間套房用了不同色階的白色、灰色來區分不同的區域，不同材質的搭配完全不無聊啊！
白色也可以創造出溫馨的感覺！只要選用了適合的傢俱、軟件和裝飾品，你的夢想住宅就完成了！
你被說服了嗎？快想想你的住宅是不是也很適合白色吧！想看怎麼在白色住宅裡做裝飾？延伸閱讀：6 種可以美化居家環境的低預算家具配件