15 個理由告訴你：白色絕對是住家裝潢的首選

白色油漆聽起來很無聊？錯了錯了，如果你問任何一個室內設計師，最不退流行的顏色是什麼，一定是白色。不只是一種白色，白色也有分不同的色調，選擇對的白色可以改變空間的氛圍、開啟新的想像、帶入優雅的感覺。作為一個最稱職的背景色，它絕對能帶來你想要的效果。

還沒被說服嗎？先接下去看看我們精選的15用白色用得很成功的案例，再來看看你會不會改變想法吧！