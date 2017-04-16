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15 個理由告訴你：白色絕對是住家裝潢的首選

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
House in Ajuda, Studio Dois Studio Dois 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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白色油漆聽起來很無聊？錯了錯了，如果你問任何一個室內設計師，最不退流行的顏色是什麼，一定是白色。不只是一種白色，白色也有分不同的色調，選擇對的白色可以改變空間的氛圍、開啟新的想像、帶入優雅的感覺。作為一個最稱職的背景色，它絕對能帶來你想要的效果。

還沒被說服嗎？先接下去看看我們精選的15用白色用得很成功的案例，再來看看你會不會改變想法吧！

1. 白色磚牆

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 房子
coil松村一輝建設計事務所

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在老宅外的舊磚牆漆上白色，煥然一新的外觀繼續引領時代潮流。

2. 襯托經典

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto 廚房
Fabio Azzolina Architetto

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Fabio Azzolina Architetto
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白色絕對不無聊！在這個案例裡它襯托得那盞銅製吊燈、畫框和植物更突出有氣質。

3. 黑白美學

Interiors | Black and White DesigniTures 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
DesigniTures

Interiors | Black and White

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黑白配絕對是搶眼、時尚又好看。

4. 寬敞感

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白色在狹窄的閣樓空間裡最好用，讓整個地方更寬敞明亮非它莫屬了。

5. 做外牆也可以

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用白色座建築的外觀，看起來明亮又輕盈。

6. 顏色好搭配

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白牆配上鮮明的藍色、地板用淺色木板襯托，很有斯堪地納維雅風情。

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7. 經典搭配

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木色跟白色超配，這裡就用了這種經典搭配，絕對不退流行。

8. 外觀的對比色

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對比色的搭配，像是案例裡的金屬感白色配上鉛色屋頂，帶出冷調、現代的風格。

9. 配合度高

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Elan Kitchens

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不用害怕全白的裝潢，他也是最好配合的色調，乾淨清新的氛圍可以隨時迎合你的風格改變。

10. 衛生乾淨的廚房

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Atelier036

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Atelier036
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你可能會覺得廚房用上白色代表了清潔的惡夢，但如果你的廚房不大，用了白色就不會藏污納垢、看起來也衛生，其實說不定更容易打掃呢？

11.白色幾何

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ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
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想要現代、不退流行又搶眼？用上這種幾何的白色外牆，你的鄰居一定會很羨慕！

12. 揮灑自如

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白色絕對是最好的畫布，用幾個搶眼的裝飾品就能變成美麗風景。

13. 前衛的白色

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Studio Dois

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這棟前衛的白色建築在方圓百里之內都會是最搶眼的風景吧？

14. 活用材質和色階

MicroLoft KD76, Alexander John Huston Alexander John Huston 臥室
Alexander John Huston

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在柏林的這間套房用了不同色階的白色、灰色來區分不同的區域，不同材質的搭配完全不無聊啊！

15. 溫馨白色

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Bloomint design

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Bloomint design
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白色也可以創造出溫馨的感覺！只要選用了適合的傢俱、軟件和裝飾品，你的夢想住宅就完成了！

你被說服了嗎？快想想你的住宅是不是也很適合白色吧！想看怎麼在白色住宅裡做裝飾？延伸閱讀：6 種可以美化居家環境的低預算家具配件

時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房
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