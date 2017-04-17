典雅的簡約風格：一間柔和卻又有個性的混凝土住家

多數人嚮往的家園，不一定是奢華的豪宅，房子只要看來整潔乾淨，具備生活起居的齊全功能，就是理想的住家！今天我們要帶你去參觀一座設計簡約，卻渾身散發出雅致氣質的房屋，從它簡潔的構造中，你會感受到一股輕鬆毫無壓力的氛圍。如果你嚮往時尚簡單的生活，這座由瑞士建築師 Meier Architekten 所建造的住宅一定能夠擄獲你的心。現在就一起來參觀吧！