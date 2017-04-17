典雅的簡約風格：一間柔和卻又有個性的混凝土住家

多數人嚮往的家園，不一定是奢華的豪宅，房子只要看來整潔乾淨，具備生活起居的齊全功能，就是理想的住家！今天我們要帶你去參觀一座設計簡約，卻渾身散發出雅致氣質的房屋，從它簡潔的構造中，你會感受到一股輕鬆毫無壓力的氛圍。如果你嚮往時尚簡單的生活，這座由瑞士建築師 Meier Architekten 所建造的住宅一定能夠擄獲你的心。現在就一起來參觀吧！
如果你喜歡極簡式的設計，這棟房子就是你的絕佳良伴！它有著幾何型的外觀，白色氣派的造型不需渲染，就令人一眼迷上！大片的牆面上開設了大小適當的窗戶，讓住戶享有需要的隱私感。
在房子的另一側，設置了一座游泳池，沒有多餘的花式裝潢，乾淨整潔就足夠吸引人的目光。游泳池邊的露台有著高挑的屋頂，上面有座帶有木製欄杆的陽台，可以俯瞰到底下的泳池。
客廳空間設計得簡單而時尚！從大片的窗戶可以眺望戶外壯觀的景色。中性色調的傢俱組合，毫不費力便營造出氣派的風格。沿著窗邊設有低矮的座位區，既不會阻礙到觀景視線，同時也滿足了置物的需求！
用餐區域採用灰色和棕色元素，營造出現代魅力感。過多的中性色可能看來太單調，設計師因此採用了亮麗感的燈具，襯托出木桌上美麗的紋理。
白色的流理台和餐桌，搭配上簡潔的木質地板，營造出寬敞明亮的空間感。旁邊設置了大面積的落地窗，讓用餐的心情格外開朗。
這間浴室的設計相當新穎。設計師採用極簡式的基調，加入一些工業化元素，光滑的混凝土表面融合了些微的木炭色調，視覺上格外溫柔清新。
這間臥室採用薰衣草色來粉刷，空間中彷彿可以聞到香草的芬芳氣息！地面上鋪設了光滑的木質地板，搭配粉色的傢俱和彩色的地墊，散發出少女特有的青春朝氣！
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