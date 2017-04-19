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消遙自在的原野生活:擁有幾何房型的簡約風家庭房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Farmer’s House (ㄷHouse), 에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects) 에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 Green
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隨著城市發展，愈多愈多的土地都用作作建房等用途。要保留大自然的原始氣息、或者要把大自然融入生活，其實也真的愈來愈難了。

而今天我們要參觀的房子卻有別於我們之前介紹過的美房，因為它正正建在一大片原野之上。遼闊的田野除了給孩子們一個親近自然的機會外，它還為房子提供了獨特的絕美景觀。這一個獨一無二的簡約風美房，現在馬上呈現在你眼前‥‥‥

​外觀

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

光看著房子的四周——一整片遼闊的金黃色麥田映入眼中，麥穗隨著微風飄來飄去。我們的耳邊彷彿響起了捷克作曲家所寫的兒歌「森林和原野」——在森林原野是多麼自由逍遙，親愛的朋友啊你在想甚麼‥‥‥

​外觀

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

走近一點，我們就可以清楚看到這個擁有獨特房型的簡約風房子。驟眼望去，這個充滿自然氣息的美房跟另端的高樓對比可真強烈呢！ 房子跟田野之間隔了一個由碎石鋪成的活動空間，可以放心地讓孩子們隨意奔跑。

​中庭

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
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這個美麗的平房建有一個寬闊的中庭，大部分的牆面也都裝上了大型玻璃門或窗，加強室內採光與通風。

中庭四周被碎石圍了起來，當屋主在中間泥土的部分種植起植物來，這就成為了美麗的私人庭院了。

​客廳

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

室內設計走自然風路線，其中一個最大的特色就是房子不多加修飾的水泥天花。這種充滿工業風味道的設計一不小心就會令房子顯得髒亂，所以設計師選擇把樓底挑高，並裝設大量透亮的窗子，以充足的空間感和明亮感來彌補不足。

​客廳

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
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客廳鋪有木地板，與淺藍色的布藝沙發打造出一個極具簡約自然氣息的起居空間。

​餐廳

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

開放式空間設計能夠有效減去實體牆的累贅感，設計師在此更善用了一個矮矮的木書架來把餐廳和客廳分隔開來，輕鬆地打造最舒適的空間感。 

木餐桌和餐椅的設計亦偏向自然風，與室外的麥田景緻非常合襯。

​兒童房

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에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

房子裡還有一個可以讓幼兒盡情玩耍的兒童房，它的日式拉門是設計特點之一。待孩子日後長大後，屋主亦可以輕易把房間改裝成單人房，以符合孩子的需要。

你會嚮往這種住在麥田園中的生活嗎?

延伸閱讀:時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房

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