消遙自在的原野生活:擁有幾何房型的簡約風家庭房子

隨著城市發展，愈多愈多的土地都用作作建房等用途。要保留大自然的原始氣息、或者要把大自然融入生活，其實也真的愈來愈難了。

而今天我們要參觀的房子卻有別於我們之前介紹過的美房，因為它正正建在一大片原野之上。遼闊的田野除了給孩子們一個親近自然的機會外，它還為房子提供了獨特的絕美景觀。這一個獨一無二的簡約風美房，現在馬上呈現在你眼前‥‥‥