8 間小坪數的超舒適別緻公寓

近年在亞洲地區，比如說對岸香港，也都興起一股「一人公寓」或「蚊型公寓」的風潮。發展商大量興建私人樓宇來滿足置業心切的買家，然而整個公寓只有約5到7坪左右。有趣的是，樓盤一推出就都立馬售罄，由此可見這些小公寓有多備受追捧。
現代人的居住空間愈來愈小，這是個必然的現實。雖然空間有限，可是我們總是可以花心思來設斗家居，把小小的公寓變成超舒適別緻的小天地。
今天我們為大家帶來 8 間非常值得留意的公寓設計，希望能夠由此激發你的靈感！
首先登場的1號公寓由巴西設計公司DUDA SENNA ARQUITETURA E DECORAÇÃO打造，整體設計散發出滿滿的年輕活力。
設計師在此亦選用多功能的「電視櫃連吧台」來把兩個起居空間——客廳和廚房——分隔開來，這實在是個非常聰明的點子！
這個小公寓還擁有一個陽台，為屋主提供額外的用餐及煮食空間。
接下來這種充滿簡約舒適感的小公寓則是由日本設計師所打造，整個空間由木材和淺色傢俱組成。
我們眼前餐桌和餐椅的邊邊角角都是圓圓的，這樣子就可以減低年幼孩子們發生意外的機會，而且曲線在觀感上給人一種圓融的感覺，倍添整體設計的和諧感。
3號公寓的面積只有14坪左右，可是設備相當齊全。值得留意的是設計師在客廳及臥室均採用了大量鏡子來作裝飾，它能有效令房子看起來更寬闊，是小型公寓的必備元素！
公寓的收納空間非常充足，共同時有足夠的空間讓屋主展現私人的珍藏品或藝術品等等。
「純白、淺灰與木色」這三個元素放在一起的時候，總是自然而然地營造出一種時尚又舒適自然的視覺效果。這個小小的公寓正正具備了這種設計特色，而在我們眼前的廚房牆上更貼上了花紋牆紙，增加了設計質感。
浴室設計非常實用，空間雖小可是卻滿有精品旅店的感覺。
這個由台灣本地設計公司澄穆空間設計所打造的家，從第一眼就給人一種充滿個性的觀感——整個灰調的公寓設計顯得特別幹練時尚，室內採用了大量石材來作裝飾並提升質感，例如客廳的石板牆等等。
浴間同樣貫徹了這種風格，牆上由石板以及清水模磁磚組成，淋浴間則由通透的玻璃門圍起來。整個空間在圓燈的照射下顯得更時尚、更華麗，美得令人難以忘記！
台灣的双設計建築室內總研所以拋光石英磚、大理石及實木等等擁有天然質感的素材，成功打造出這個美麗的北歐風之家。
這個充滿家的感覺的美房設計溫馨又自然，是個能讓人放鬆身心的小天地。
單人臥室採用了客製化組合傢俱來節省空間，同時亦照顧到房子該有的時尚感。
7號公寓則採用了比較不常用的藍色作為室內設計的主角，整體設計給人一種海島度假風的感覺。
嵌入式的迷你廚房看起來非常可愛，而寶藍色的布藝沙發則起了分隔客廳和餐廳的作用。
最後我們來參觀這個迷你公寓，整個起居空間雖然不足10坪，可是還是給人一種舒適的感覺。
房子樓底高，所以設計師聰明地打造出一分為二的直立空間，盡用房子的每分每寸。
公寓擁有一個美麗又滿有歐陸風情的陽台陽花園，看起來就好像是故事中的秘密花園一樣吸引。
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