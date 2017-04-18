8 間小坪數的超舒適別緻公寓

近年在亞洲地區，比如說對岸香港，也都興起一股「一人公寓」或「蚊型公寓」的風潮。發展商大量興建私人樓宇來滿足置業心切的買家，然而整個公寓只有約5到7坪左右。有趣的是，樓盤一推出就都立馬售罄，由此可見這些小公寓有多備受追捧。

現代人的居住空間愈來愈小，這是個必然的現實。雖然空間有限，可是我們總是可以花心思來設斗家居，把小小的公寓變成超舒適別緻的小天地。

今天我們為大家帶來 8 間非常值得留意的公寓設計，希望能夠由此激發你的靈感！