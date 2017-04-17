可移動式的家：以超迷你尺寸滿足所有居住需求的可愛小屋

現代房地產流行的一大趨勢，是以迷你的住宅面積滿足全方位住的需求，不需要準備大量資金，便能擁有自己的溫馨小窩。如果你以為小住宅就意味著必須向理想妥協，那你可就錯了！苗栗的現代建材有限公司推出的「移動小屋」，以聰明的設計輕鬆滿足了住戶的日常需求。今天要帶你去參觀的兩座迷你住宅，不僅住起來舒適，功能也十分齊備，一定能夠擄獲你的心！
這座住家的風格與前一座不同，卻同樣具有迷人的魅力。只需要一小塊土地，便能夠蓋起這麼一座充滿美學，又可以充分利用空間的好房子。更棒的是，它並不需要一筆龐大的預算！
如果你以為迷你住家的內部裝潢，一定是非常平淡又乏味，你可就錯了！走進室內一看，眼前是很有特色的牆壁，美麗的紋理搭配明亮的燈光，令人以為置身豪宅之內！
儘管這是一座小住家，裡頭卻設置了相當豪華的裝備！天花板上令人驚豔的吊燈，不僅提增了室內的魅力，還散發出華麗的氛圍，同時也為空間製造出比實際更高的錯覺！
房子雖小，衛浴設備卻絕不能少！設計師在這裡裝置起現代化的全功能浴室，採用簡單的馬賽克瓷磚，就為空間添加了亮點，明亮的燈光更為室內帶來溫柔的氛圍。
看到這裡，你八成很想知道臥室究竟設在哪裡吧？答案就在這裡！這間佈置得非常時尚的臥室裡，有著所有居家需要的舒適設備，鄉村風格的裝潢是年輕夫妻的最愛！
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