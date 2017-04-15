改造傳統老屋: 呈現木頭之美的溫馨住家

生活在使用天然材料打造的住宅裡，會讓你感受到一股真實的存在感。像是採用天然木材建構的房屋，結構上予人堅實強大的感覺，而且它們天生自帶美麗的紋理，更為視覺添加無與倫比的美感！今天要介紹給你的，是由 TOM 建築設計事務所經手的一項老屋重建專案，專家們運用它原有的結構，重新設計出更符合現代居家的精緻細節，改造後的完美空間，現在就一起來參觀！
建築師採用開放式格局打造出來的生活空間，對外是開敞的門戶，室內則是動線流暢的多功能起居室。木質營造出低調樸實氛圍，搭配室中明亮的燈光和天花板上嵌入式照明設備，美到令人過目就難忘！
再回頭看一看改造前的景象，儘管房子看似仍然堅固，但是從天花板到地面，所有眼界所及都已陳舊不堪，讓人誤以為是回到了前一世紀的舊時光。
重新裝潢前的廚房一樣讓人一看就沮喪。老式的櫥櫃和地板及門窗，處處透出過時的霉味，儘管空間還不小，但是隨地擺放的零亂器皿卻令人產生窒息感。
改造後的入口處，散發著傳統風格的懷舊氣息。混凝土的地板連接著木造的檯面，踏上灰色的墊腳石，便可步上開敞的前廳。前廊這座木檯可以隨興閒坐，與親友知己在此談心，也可以獨自享受恬靜的居家氛圍。
傳統式的廚房設計精緻又實用，和建築物的原本風格非常匹配。烹飪區域前方設有一處用餐空間，讓下廚的人和等待食物的家人可以在此聊天。登上側邊的階梯就可以通往客廳，動線相當連貫流暢。
坐在這處面朝戶外的客廳，可以欣賞到開闊的自然景色，呼吸新鮮的空氣，足不出戶，便將室外風光迎進家門來！不論晴雨或季節變換，如此寧靜舒適的居家環境，恐怕是任何都市豪宅都望塵莫及。
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