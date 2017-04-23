12 間讓你捨不得出來的超美浴室

你可能沒想過會想要整天窩在浴室裡不出來，但是其實浴室是能夠洗去一身狼狽、讓你煥然一新的地方，如果能把它變成一個浪漫舒服的空間，相信你一定會捨不得出來的！
這時候就要讓浴室設計師來拯救大家了，今天讓你看看我們很喜歡的幾個案例，看看設計師們怎麼用美麗浴室消除你的每日疲勞，給你放鬆的小天地！
對稱的擺設可以製造浪漫感，聽起來很奇怪嗎？其實兩個洗手台、兩面鏡子、兩盞吊燈，就透露出了一種親密、共享的氣氛，浪漫得很低調喔！
用金色點綴你的浴室，夠奢華了吧！金黃色不只奢華，也讓本來冷冰冰的浴室增添了溫暖的感覺。
這間有經典、復古感的浴室真的好美。氣派、寬廣的設計，用黑白灰和幾何圖形的呼應讓整個空間很浪漫，想像在這樣的浴室裡享受泡泡浴，根本像電影明星一樣啊！
為什麼大理石會流行這麼多年不是沒有原因的，看起來奢華又浪漫，這間浴室用了特別的紋路做搭配，色調之間的對比、舞動的紋路都讓你更想延長你的放鬆時光。
丹麥的Hygge風格代表了一種溫暖、舒適的氛圍，與家人、朋友在簡單、自然的環境裡享受當下的生活。這間浴室裡用了柔軟的地毯、木頭洗手台、再插好一瓶鮮花，好愜意的小天地啊！
你可能開始想到一些色彩？在浴室裡加入一些淡雅的色彩，像是這間浴室天花板上的粉紫色，瞬間會有一種夢幻的浪漫感。
黑色也是浴室的好選擇。個性、時尚又百搭的黑色更能凸顯另一種奢華的感覺。
說到閃亮亮的浴室，馬賽克磚總是能做出最好的效果。
看了這麼多美麗的浴室是不是想要改造一下自己的呢？一切都在於用上對的材料和巧妙的搭配，還想看更多嗎？延伸閱讀：乾溼分離很重要! 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室