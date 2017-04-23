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12 間讓你捨不得出來的超美浴室

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo 浴室
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你可能沒想過會想要整天窩在浴室裡不出來，但是其實浴室是能夠洗去一身狼狽、讓你煥然一新的地方，如果能把它變成一個浪漫舒服的空間，相信你一定會捨不得出來的！

這時候就要讓浴室設計師來拯救大家了，今天讓你看看我們很喜歡的幾個案例，看看設計師們怎麼用美麗浴室消除你的每日疲勞，給你放鬆的小天地！

1. 經典色的巧思

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo 浴室
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

這間浴室有個長型、亮晶晶的黑色洗手台，在白色、灰色為主的浴室裡添了亮點。選購一張有著特殊花樣的地毯，是不是更時尚了呢？

2. 對稱感

Hoża 2, Pracownia Projektowa Hanna Kłyk Pracownia Projektowa Hanna Kłyk 浴室
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

對稱的擺設可以製造浪漫感，聽起來很奇怪嗎？其實兩個洗手台、兩面鏡子、兩盞吊燈，就透露出了一種親密、共享的氣氛，浪漫得很低調喔！

3. 閃閃發亮

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano 浴室
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

用金色點綴你的浴室，夠奢華了吧！金黃色不只奢華，也讓本來冷冰冰的浴室增添了溫暖的感覺。

4. 素色的搭配

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巧妙得搭配不同色階的素色，白、灰、淺棕是最不會失手的選擇。

5. 經典復古風

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov 浴室 磁磚 Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

這間有經典、復古感的浴室真的好美。氣派、寬廣的設計，用黑白灰和幾何圖形的呼應讓整個空間很浪漫，想像在這樣的浴室裡享受泡泡浴，根本像電影明星一樣啊！

6. 大理石

Master Bath Clean Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Clean Design

Master Bath

Clean Design
Clean Design
Clean Design

為什麼大理石會流行這麼多年不是沒有原因的，看起來奢華又浪漫，這間浴室用了特別的紋路做搭配，色調之間的對比、舞動的紋路都讓你更想延長你的放鬆時光。

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7. 丹麥Hygge風格

Bathroom in Sardinia, DMC Real Render DMC Real Render 浴室
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
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丹麥的Hygge風格代表了一種溫暖、舒適的氛圍，與家人、朋友在簡單、自然的環境裡享受當下的生活。這間浴室裡用了柔軟的地毯、木頭洗手台、再插好一瓶鮮花，好愜意的小天地啊！

8. 一點淡雅色調

Kid's Bath Clean Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Clean Design

Kid's Bath

Clean Design
Clean Design
Clean Design

你可能開始想到一些色彩？在浴室裡加入一些淡雅的色彩，像是這間浴室天花板上的粉紫色，瞬間會有一種夢幻的浪漫感。

9. 黑色浴室

Beautifull Bathroom Alaya D'decor 衛浴裝飾品 磁磚 White
Alaya D&#39;decor

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黑色也是浴室的好選擇。個性、時尚又百搭的黑色更能凸顯另一種奢華的感覺。

10. 大浴缸

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MN Design

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MN Design
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買一個大一點的浴缸，讓你跟你的情人都能夠一起享受好時光，夠浪漫了吧？

11. 老派經典

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透光的金色窗簾、一把鮮花、亮晶晶的牆壁，在這裡你也可以是好萊塢明星！

12. 閃亮必備

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto 浴室
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

說到閃亮亮的浴室，馬賽克磚總是能做出最好的效果。

看了這麼多美麗的浴室是不是想要改造一下自己的呢？一切都在於用上對的材料和巧妙的搭配，還想看更多嗎？延伸閱讀：乾溼分離很重要! 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室

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