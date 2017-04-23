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日式的傳統美學：4 間小坪數的木質平房

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
豊橋市 鳥畷の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天我們要帶大家欣賞四間小坪數的木質平房，這些有著簡潔線條、乾淨的門面讓你可以感受日本傳統美學。打磨過的淺棕色木材、白色乾淨的牆面、奢華卻恰到好處的裝飾，寬廣的空間也夠一家人穿梭生活。

除此之外，只有一層樓的平房提供了居住的人十足的踏實感，而其質樸的氣息也更加讓人感到放鬆。

一起跟著我們欣賞這四間由不同專家所設計，小坪數的木質平房吧！

1. 五臟俱全的平房

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スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
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這間住宅看起來比鄰居矮小對吧？其實它大得很呢！等一下你就知道了。

大片的玻璃窗讓大量的自然光進入空間，並且從裡面往外看可以完整地看到自己的花園，可以替自己好好造一個景。入口本身是嵌入式的感覺，有外凸的屋頂，形成一個盒子狀的小玄關。

入口

豊橋市 鳥畷の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代風玄關、走廊與階梯
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

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入口的大片木門很簡潔，住宅的白色外牆也實現了簡潔俐落的主題，設計師非常喜歡用幾何圖形和結構來凸顯風格，這裡就可以看到方形的玄關、門、窗、石板地，種上一棵小樹又柔和了線條。在住宅裡面可以看到更多類似概念。

寬廣舒適

豊橋市 鳥畷の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代風玄關、走廊與階梯
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

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一進入室內，是不是很明亮開闊？挑高屋頂、中性柔和的色調，鏡子的擺放讓這房子好像漂浮在空中，只要放上一小盆植物，就平衡了色彩。

用餐空間

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スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

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這間住宅以木頭為主要材料，在這個用餐的空間裡，粗壯的木頭橫梁與同色系的原餐桌形成強烈的對比，卻又和諧得美麗。

放鬆吧

豊橋市 鳥畷の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 露臺
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大家都需要一個可以放鬆、自在相聚的地方，這個小露台真的超適合在晚上一起喝杯小酒、白天曬曬太陽午睡。雖然是在房屋的中央，卻有最好的陽光，好像與世隔絕了呢。

2. 不到 12 坪的平房

homify 小房子
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這間不到 12 坪的平房外觀簡單可愛，俐落的線條以及帶有傳統元素的設計散發著讓人難以抗拒的魅力。

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有著大開口的設計讓屋內的人除了可以從木頭中感受自然的氣息外，還能直接呼吸到戶外的新鮮空氣。

homify 客廳
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點此看更多細節：魔術小空間:不到 12 坪的日系住宅

3. 與父母同住的平房

House in Hashie, 矢内建築計画 一級建築士事務所 矢内建築計画 一級建築士事務所 房子
矢内建築計画　一級建築士事務所

矢内建築計画　一級建築士事務所
矢内建築計画　一級建築士事務所
矢内建築計画　一級建築士事務所

許多人不喜歡與父母或是公婆同住，怕的就是沒有自己的空間。這間外形傳統又可愛的平房規劃了兩個相連卻有獨自空間的區塊，讓兩代可以和樂融融地住在一塊。

木頭的地板與天花板令人感受到來自自然的溫度，玻璃拉門則連結了戶外與室內的區塊。

House in Hashie, 矢内建築計画 一級建築士事務所 矢内建築計画 一級建築士事務所 客廳
矢内建築計画　一級建築士事務所

矢内建築計画　一級建築士事務所
矢内建築計画　一級建築士事務所
矢内建築計画　一級建築士事務所

點此看更多細節：與父母同住的完美方案: 二為一體的日式簡約風平房

4. 讓人想退隱山林的平房

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
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有著大開口以及傳統屋瓦的平房外頭就是菜園，是嚮往質樸的鄉間生活的你的最佳選擇。

寬敞的木頭甲板是讓大人小孩幸福愉悅地共享戶外時光的完美區塊。

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 露臺
エヌ スケッチ

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點此看更多細節：一起回鄉下吧！讓人想退隱山林的鄉村美宅

現代風獨棟厝：屋齡 20 年的老屋變身成為有溫度的混凝土居所
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