日式的傳統美學：4 間小坪數的木質平房

今天我們要帶大家欣賞四間小坪數的木質平房，這些有著簡潔線條、乾淨的門面讓你可以感受日本傳統美學。打磨過的淺棕色木材、白色乾淨的牆面、奢華卻恰到好處的裝飾，寬廣的空間也夠一家人穿梭生活。

除此之外，只有一層樓的平房提供了居住的人十足的踏實感，而其質樸的氣息也更加讓人感到放鬆。

一起跟著我們欣賞這四間由不同專家所設計，小坪數的木質平房吧！