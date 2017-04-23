日式的傳統美學：4 間小坪數的木質平房

今天我們要帶大家欣賞四間小坪數的木質平房，這些有著簡潔線條、乾淨的門面讓你可以感受日本傳統美學。打磨過的淺棕色木材、白色乾淨的牆面、奢華卻恰到好處的裝飾，寬廣的空間也夠一家人穿梭生活。
除此之外，只有一層樓的平房提供了居住的人十足的踏實感，而其質樸的氣息也更加讓人感到放鬆。
一起跟著我們欣賞這四間由不同專家所設計，小坪數的木質平房吧！
這間住宅看起來比鄰居矮小對吧？其實它大得很呢！等一下你就知道了。
大片的玻璃窗讓大量的自然光進入空間，並且從裡面往外看可以完整地看到自己的花園，可以替自己好好造一個景。入口本身是嵌入式的感覺，有外凸的屋頂，形成一個盒子狀的小玄關。
入口的大片木門很簡潔，住宅的白色外牆也實現了簡潔俐落的主題，設計師非常喜歡用幾何圖形和結構來凸顯風格，這裡就可以看到方形的玄關、門、窗、石板地，種上一棵小樹又柔和了線條。在住宅裡面可以看到更多類似概念。
一進入室內，是不是很明亮開闊？挑高屋頂、中性柔和的色調，鏡子的擺放讓這房子好像漂浮在空中，只要放上一小盆植物，就平衡了色彩。
這間住宅以木頭為主要材料，在這個用餐的空間裡，粗壯的木頭橫梁與同色系的原餐桌形成強烈的對比，卻又和諧得美麗。
大家都需要一個可以放鬆、自在相聚的地方，這個小露台真的超適合在晚上一起喝杯小酒、白天曬曬太陽午睡。雖然是在房屋的中央，卻有最好的陽光，好像與世隔絕了呢。
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許多人不喜歡與父母或是公婆同住，怕的就是沒有自己的空間。這間外形傳統又可愛的平房規劃了兩個相連卻有獨自空間的區塊，讓兩代可以和樂融融地住在一塊。
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