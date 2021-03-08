好運旺旺來! 6 個不可不知的玄關風水小常識

玄關是室內與室外間的區塊，也是讓住家內部享有隱密阻隔的緩衝地帶。有了玄關，室外的灰塵與晦氣便不會隨著人們進出走動而跟著入內，因此想要好運以及財運旺旺來的話，絕對要注意玄關的風水禁忌。那麼我們一般都會怎樣裝潢玄關呢？相信大多數人都是不太了解玄關的風水禁忌的，所以我們一般只會從美觀的角度來對玄關進行設計和裝潢。比如說有的人喜歡花花草草，那麼他們可能會在玄關處或者玄關的櫃子上佈置一些花卉，有的人想要空間感，那麼他們可能會在玄關處加入屏風，達到區分空間的目的。但是從風水的角度來看，我們還另外需要注意什麼呢？
這一次的點子簿為大家整理了 6 個不可不知的玄關風水小常識，不管是玄關的大小，大門的尺寸，玄關的整潔度等等，都有可能影響到你的財運，因此千萬不可輕忽。現在就一起從風水學的角度看玄關的設計吧，你也可以好好檢視你的自家玄關，將之改造為一個好運財運都旺旺來的迎財神區喔。
風水學非常強調比例的和諧，因此你的玄關大小應該要依照你房子的大小而定。由於比例佳的格局能夠讓你的事業運更穩定，因此不管是屋大門小或是屋小門大都不行。
玄關整齊的話財神就會到，因此你要常保玄關區塊的整潔度。千萬不要在此堆積雜物，或者藏汙納垢，這樣財神爺才會願意在此停留。
雜物的部分，盡量不要將雨傘堆放在此處，以免貴人散去。
許多人會選擇在玄關處擺放玄關鏡，除了能讓空間感覺更寬敞，還能在出門前再次確認自己的服裝儀容。然而如果你想要在玄關擺放一面鏡子的話，要注意避免將之放在大門的正前方，以免將財氣反射出去，導致留不住錢財。
我們經常會在玄關擺放鞋櫃、小櫃子或是玄關桌，然而大門和玄關櫃的距離不能靠太近。當動線不夠寬敞時會導致人丁不聚，在感情上容易有較多問題。
大門和玄關的櫃子距離太靠近，就像打開門進門碰壁，動線也不夠寬敞，會導致人丁不聚，在感情上容易有較多問題。
玄關代表了人的氣度，如果你家的玄關太小的話，會顯得你的心胸狹隘。然而如同我們剛才所強調的，風水學很強調比例，因此玄關太大的話也不好。我們建議你在規劃玄關的時候，比例不要超過客廳的五分之一為佳。
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