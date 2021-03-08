好運旺旺來! 6 個不可不知的玄關風水小常識

玄關是室內與室外間的區塊，也是讓住家內部享有隱密阻隔的緩衝地帶。有了玄關，室外的灰塵與晦氣便不會隨著人們進出走動而跟著入內，因此想要好運以及財運旺旺來的話，絕對要注意玄關的風水禁忌。那麼我們一般都會怎樣裝潢玄關呢？相信大多數人都是不太了解玄關的風水禁忌的，所以我們一般只會從美觀的角度來對玄關進行設計和裝潢。比如說有的人喜歡花花草草，那麼他們可能會在玄關處或者玄關的櫃子上佈置一些花卉，有的人想要空間感，那麼他們可能會在玄關處加入屏風，達到區分空間的目的。但是從風水的角度來看，我們還另外需要注意什麼呢？

這一次的點子簿為大家整理了 6 個不可不知的玄關風水小常識，不管是玄關的大小，大門的尺寸，玄關的整潔度等等，都有可能影響到你的財運，因此千萬不可輕忽。現在就一起從風水學的角度看玄關的設計吧，你也可以好好檢視你的自家玄關，將之改造為一個好運財運都旺旺來的迎財神區喔。