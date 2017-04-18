簡約風住宅:一個溫馨又時尚的節能好空間

盧森堡是一個坐落在法國、比利時和德國之間美麗的小國家。在歐洲的這個角落，我們看到許多創新的建築專案正如雨後春筍般出現。今天我們要去造訪一座美麗的住家，它是由 Massive Passive 建築師採用天然原木和混凝土所打造，不僅符合國際節能標準，還運用智慧科技調節空氣品質，明亮的內部裝潢及開放式的空間構造，將簡約的北歐風格詮釋得淋漓盡致，現在就立刻一起來參觀！