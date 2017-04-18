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簡約風住宅:一個溫馨又時尚的節能好空間

Genie Chien Genie Chien
Hybrides und ökologisches Einfamilienhaus aus Beton und Massivholz in Mersch (Luxemburg), Maisons Loginter Maisons Loginter 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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盧森堡是一個坐落在法國、比利時和德國之間美麗的小國家。在歐洲的這個角落，我們看到許多創新的建築專案正如雨後春筍般出現。今天我們要去造訪一座美麗的住家，它是由 Massive Passive 建築師採用天然原木和混凝土所打造，不僅符合國際節能標準，還運用智慧科技調節空氣品質，明亮的內部裝潢及開放式的空間構造，將簡約的北歐風格詮釋得淋漓盡致，現在就立刻一起來參觀！

方方正正的現代化外觀

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Maisons Loginter

Maisons Loginter
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這座住宅被綠草如茵的景觀所環抱，有著大片的玻璃門窗和一座大型露台，一直延伸到鬱鬱蔥蔥的綠色草坪。外型方方正正極具現代感，優雅氣質盡顯無遺！

開放式格局

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Maisons Loginter

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開放式的室內設計，採用橡木為主調，柔和的觀感令人眼目一新！室內多處陳放植物盆景，簡單的黑色傢俱便為住家添上時尚風情。

創意空間設計

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Maisons Loginter

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設計師在這裡裝置起內嵌式的儲物櫃，將雜亂的物品全部隱藏起來，讓視覺保持清爽潔淨。簡約的室內裝潢，搭配上具有趣味感的金屬燈具，為空間帶來活潑的氣氛。

簡單的臥室

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臥室打造得簡潔又明快，採用橡木為主要建材，與戶外流瀉進來的自然光融合出明亮的觀感。白色的床單和簡約的床頭板帶來平靜和諧的氛圍。

客廳

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客廳也設計得簡單又氣派，兩座面對面的沙發為家人的相處時間創造出舒適的對話空間。坐在這裡透過大片的落地窗，就可以擁抱室外的滿滿綠意！

戶外生活

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寬敞的露臺讓你可以享受休閒放鬆的戶外活動！在這裡擺上餐桌和座椅，就可以邀請親朋好友一起來聚會聊天，周遭的綠意更添加了無限悠閒情調！

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