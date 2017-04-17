8 間有美麗中庭的絕美現代住宅

如果你有一座自己的住家，你最重視的是什麼呢？不少人可能最注重客廳，因為它是親友來訪時最重要的聚會場所；有些人可能比較注重臥室，因為它是每天放鬆休息時的私密空間。但是你可曾想過，如果條件允許，你能在住宅裡打造一座中庭，你會想把它設計成什麼模樣呢？今天我們要帶你去參觀 8 間擁有美麗中庭的絕美現代住宅，希望帶給你設計時一些最棒的靈感！