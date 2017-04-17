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8 間有美麗中庭的絕美現代住宅

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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如果你有一座自己的住家，你最重視的是什麼呢？不少人可能最注重客廳，因為它是親友來訪時最重要的聚會場所；有些人可能比較注重臥室，因為它是每天放鬆休息時的私密空間。但是你可曾想過，如果條件允許，你能在住宅裡打造一座中庭，你會想把它設計成什麼模樣呢？今天我們要帶你去參觀 8 間擁有美麗中庭的絕美現代住宅，希望帶給你設計時一些最棒的靈感！

1. 豪宅裡的園景

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這座豪華宅第的中庭，鄰著大面積的玻璃牆，一拉開室內的長形窗簾，就可以看到中庭裡美麗的樹木。地面的照明設備，更營造出極具情調的氛圍。

2. 銀灰氣派中庭

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這座中庭同樣有著大片的落地玻璃門，銀色的門框將中庭園景框成了一幅畫！左側的石造圍牆更與混凝土地板相呼應，流露出氣派之美！

3. 藍色海洋調

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這座中庭採用淺藍色玻璃帷幕，與空間中的藍色坐墊和條紋抱枕，構成很休閒舒壓的氛圍。當暖洋洋的日頭曬到方磚地板，你一定很想擺上美食佳釀，享受一頓野餐之樂！

豔陽高照時，不妨撤退到室內來，同樣可以欣賞到美美的中庭！

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4. 日式中庭風格

Yさんの住家, 建築工房なかしま一級建築士事務所（Nakasima-Architects-Workshop） 建築工房なかしま一級建築士事務所（Nakasima-Architects-Workshop） 庭院
建築工房なかしま一級建築士事務所（Nakasima-Architects-Workshop）

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這座中庭帶有濃濃的和風，空間採用木造門框、混凝土牆壁及碎石地板打造而成。牆面上開著矩型窗戶，從各個角度都能盡賞這幅園中美景。

5. 敞亮的米白中庭

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株式会社　安井秀夫アトリエ

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中性的米白色系構成絕美的視覺效果，充裕的光線搭襯著綠色的植物，散發出天然芬多精的氣息！

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6. 典雅風中庭

優雅な中庭のある和モダンの家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 露臺
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
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混凝土、石塊、銀框玻璃和木造甲板，混搭出天然質樸的美感。當夜幕籠罩，園中造型燈光亮起，一股典雅的氣氛油然而生！

7. 綠色風情畫

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　　　　　　古津真一　翔設計工房一級建築士事務所

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簡單的玻璃牆面包圍著濃濃的綠意，空間中的樹木和草坪沐浴在溫暖陽光的懷抱中，營造出生生不息的印象。

8. 居家重心的中庭

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こぢこぢ一級建築士事務所
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這座中庭是住家裡的核心，除了一面是木造圍牆，另外三面分別是客廳、廚房兼餐廳及臥室，不論從哪一面看去，都能感受到空間中簡約的美感。

從臥房這一側看出去的景觀～

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陰雨天也別有風情

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こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
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當二層樓的燈光亮起，投射出溫柔的光線，中庭裡的紅磚地板流露出優雅的色調，令人不禁佇足凝望。

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