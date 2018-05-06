台東的兩層樓別墅: 背山面海的長型現代風居所

台東縣是個極具地理位置優勢的地區，東面太平洋，西面跟南面則有高山，自然資源十分豐富。而且台東擁有最低的人口密度，但同時卻擁有最多的原住民人口，歷史文化亦十分多元化。
今天我們要介紹的雙層房子其實是台東當地的特色民宿之一，並由本地設計公司築里館空間設計精心打造，非常值得大家一起來參觀看看喔！
設計師當初在設計房子的時候就以「配合地景」為首要原則，強調建築與大自然之間的和諧。因此無論是房子的選色或房型都總是流露出一種低調又自然的設計感，就算被樹木包圍，房子也不會顯得突兀。
長型的雙層房子設計能夠有效地把空間間隔開來，完美提升實用面積。
在一樓屋檐下還有一個戶外用餐區，讓客人能更加親近大自然，呼吸著最新鮮的空氣，欣賞著最翠綠的景緻。
望向的牆面裝上了不少玻璃門，門前還有一個窄長的木甲板，讓人隨時都從室內移動到室外觀看自然美觀。
這種設計既能增加房子採光度，同時亦能把新鮮的海風帶給室內，改善室內空氣質素。
整個長型的一樓採用開放式空間設計，開放式廚房、餐廳與客廳三合一，中間並沒有實體牆的間隔，因而營造出最大空間感。
地板採用工業風風格常見的粉光水泥地板，搭配木餐椅和餐桌，整體觀感非常和諧。
民宿的臥室走的是自然風路線，擁有中性色系（例如讓人感到和平冷靜的綠色）及水泥粉光兩者互搭的牆面。高樓底的設計大大減去了平時都市公寓會有的壓迫感，在此每個人都可以放輕鬆地享受假期。
浴間貫徹了臥室的設計，牆面大量使用了粉光水泥來打造出充滿質感的工業風味道。
你喜歡這個位於台東的民宿嗎？
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