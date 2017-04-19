改造殘破百年老屋: 53 坪的明亮溫馨現代居所

葡萄牙有許多獨具創意的建築師，他們擁有超強的設計手法，能將破舊到不可思議的老宅化身為你意想不到的新式住家！今天要帶你去參觀一座建築物，它是建於 19 世紀的 4 層樓老宅，面積共 53.48 坪，負責改造的 A2OFFICE 建築師決定在保留建物原始架構下，將內部重新整造成簡約敞亮的現代式住家，究竟他們創造出了何種成果呢？立刻一起來參觀！
在這張照片中，我們可以欣賞到一間以白色為主調的廚房。極簡式的烹飪空間，搭配淺色的木質地板，流露出一種自然又清爽的質感，生活的步調似乎變得更輕鬆適意了。
這處空間可以佈置成客廳使用，也可以設計成親友聚會時的社交空間。採用白色為主調的裝潢，搭配明亮的照明設備，不論屋主打算採購何種家具飾品，都可以輕鬆打理出一個時尚新穎的處所。
參觀過室內，讓我們來看看房子的外觀。這棟建築物位於老城區，經過重新打造後，和周圍的其他老建物呈現明顯的對比。漆成灰藍色的門面自帶懷舊氣息，卻不失低調沈穩，旁邊的石牆更散發出濃濃的復古氛圍。
最後來看看改造前的照片。很難想像，方才參觀過的那座整潔明亮的美宅，它的前身居然是如此古老頹圮的模樣吧？建築師所施的魔法當真令人驚豔！
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