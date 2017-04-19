改造殘破百年老屋: 53 坪的明亮溫馨現代居所

葡萄牙有許多獨具創意的建築師，他們擁有超強的設計手法，能將破舊到不可思議的老宅化身為你意想不到的新式住家！今天要帶你去參觀一座建築物，它是建於 19 世紀的 4 層樓老宅，面積共 53.48 坪，負責改造的 A2OFFICE 建築師決定在保留建物原始架構下，將內部重新整造成簡約敞亮的現代式住家，究竟他們創造出了何種成果呢？立刻一起來參觀！