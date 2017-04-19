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改造殘破百年老屋: 53 坪的明亮溫馨現代居所

Genie Chien Genie Chien
Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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葡萄牙有許多獨具創意的建築師，他們擁有超強的設計手法，能將破舊到不可思議的老宅化身為你意想不到的新式住家！今天要帶你去參觀一座建築物，它是建於 19 世紀的 4 層樓老宅，面積共 53.48 坪，負責改造的 A2OFFICE 建築師決定在保留建物原始架構下，將內部重新整造成簡約敞亮的現代式住家，究竟他們創造出了何種成果呢？立刻一起來參觀！

簡單就很美的廚房

Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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在這張照片中，我們可以欣賞到一間以白色為主調的廚房。極簡式的烹飪空間，搭配淺色的木質地板，流露出一種自然又清爽的質感，生活的步調似乎變得更輕鬆適意了。

辦公室空間

Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 書房/辦公室
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這處空間裡簡單裝置起長型書桌，可以當作辦公室使用，也可以提供讀書休閒。書桌前是一大排的窗戶，只要一開窗，便可擁抱戶外明亮的自然光。

客廳及社交空間

Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這處空間可以佈置成客廳使用，也可以設計成親友聚會時的社交空間。採用白色為主調的裝潢，搭配明亮的照明設備，不論屋主打算採購何種家具飾品，都可以輕鬆打理出一個時尚新穎的處所。

樓梯結合房間的佈局

Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 臥室
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在這個開放式的空間裡，有著一座結構別致的樓梯，目的是銜接上方可供休憩的臥室。木質的紋理為空間創造出很美的視覺效果。

臥室

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爬到上面的夾層空間，你可以看到這裡有一間臥室。儘管面積並不是非常大，但是設計師極盡空間之運用，只使用簡單的層櫃來當作隔間，就創造出簡約又舒適的小窩。

浴室

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浴室空間也打造得相當簡單，所有沐浴需要的配備，包括：淋浴間、馬桶和洗臉檯都一應俱全。上方還設計出一個天窗，讓自然光打亮整個空間。

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樓梯空間

Estúdios FG75 - Reabilitação, A2OFFICE A2OFFICE 現代風玄關、走廊與階梯
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建築師特別保留了這個樓梯的構造，讓它見證這棟住宅的往昔與今日。循著蜿蜒的階梯，時光已走過一整個世紀，且讓故事繼續說下去…

外觀

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參觀過室內，讓我們來看看房子的外觀。這棟建築物位於老城區，經過重新打造後，和周圍的其他老建物呈現明顯的對比。漆成灰藍色的門面自帶懷舊氣息，卻不失低調沈穩，旁邊的石牆更散發出濃濃的復古氛圍。

改造前的場景

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最後來看看改造前的照片。很難想像，方才參觀過的那座整潔明亮的美宅，它的前身居然是如此古老頹圮的模樣吧？建築師所施的魔法當真令人驚豔！

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