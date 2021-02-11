現代日式風呂: 12 個你也可以複製的絕佳設計

黑與白是永恆不變的經典組合，這一整個以黑色磁殘為主、白色傢俱為輔的絕美浴室非常引人入勝。長方型的浴缸同樣採用黑白雙色為主調，俐落線條給人一種份外幹練的美感。

這個由台中設計公司夏沐森山設計整合打造的浴間，有符合你的心意嗎？