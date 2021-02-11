現代日式風呂: 12 個你也可以複製的絕佳設計

入住溫泉旅館一直都是台灣人其中一個最愛的度假方式，最棒的是房間裡通常都設有私人風呂以供享受。他們既能享受泡澡的樂趣，同時亦能擁有私人空間，不需要像在大眾溫泉一樣，在陌生人面前一絲不掛的。
你們其實有沒有想過把這種日式風呂帶回家呢？就把它裝設在浴室裡，讓自己隨時隨地地都可以享受泡澡！如果你有這些想法的話，那就要趕快來看看以下12個絕佳設計了！
首先登場的浴間由台灣本地設計公司大觀室內設計工程有限公司打造，整棟房子以歐式經典風格為主，到處都瀰漫著優雅古典的氣氛。
而圖中的這個美麗浴間也同樣擁有獨特的氣質，牆上鋪滿質感獨具的石磚，四方型浴缸，看起來非常高貴氣派。
這個同樣由台灣設計公司打造的浴間則走比較幹練簡約的路線，整個現代浴間的亮點就非中間的浴缸莫屬！六角型的外圍設計完美配合房子牆角的原有線條，而中間圓型的浴缸則為人提供最舒適的泡澡體驗。
北歐風格強調自然，我們眼前這個由台灣設計公司有容藝室內裝修設計有限公司負責的浴間正正貫徹了這種設計特點。灰石洗臉台背後是一個以玻璃分隔開來的泡澡區域，牆上裝有透明玻璃窗來增加採光度，同時亦備有木製百葉簾以保隱私。
丁薇芬室內設計X磨設計所打造的大地色系浴室非常獨特，天花板以木條鋪設而成，營造出日式風呂的風格。而單人浴缸則採用凹陷式設計，一旁還有充足的空間讓人擺放些浴室用品，或者蠟燭來增加浪費氣氛。
黑與白是永恆不變的經典組合，這一整個以黑色磁殘為主、白色傢俱為輔的絕美浴室非常引人入勝。長方型的浴缸同樣採用黑白雙色為主調，俐落線條給人一種份外幹練的美感。
這個由台中設計公司夏沐森山設計整合打造的浴間，有符合你的心意嗎？
如果你的房子坐擁如此美麗的觀景，相信你也一定會選用落地玻璃窗來把窗外景色盡收眼底吧！而這個浴室的最大亮明，必定是中間那個圓型按摩池了！一邊在池中泡著澡、一邊欣賞窗外的綠景，這可是人生一大享受啊！
而這個浴間則富有氣派非凡的感覺——寬闊雙人浴缸所佔的位置不少，並面向著窗外的山景。整個浴室經由射燈點綴，更顯得份外高貴。
就算房子沒有海景山景，大家還是可以打造出一個獨特美麗的私人風呂，就比如說我們眼前這個擁有流線型設計的現代浴缸！
如果你的浴室佔地沒有像剛剛的一樣大的話，你還是可以打造一個專屬自己的私人小天地！例如，善用牆角的空間來打造出一個方型浴缸，並以磨砂玻璃來跟其他浴間的部分分隔開來吧！
在按摩浴缸四邊鋪設木甲板，整個設計瞬間就充滿了度假風情了！
想要營造獨特的視覺效果？那不妨參考這個充滿玩味的浴間設計吧！黑白配磁磚的設計非常有創意，而浴缸則設在一個擁有水泥原貌的地台之中，並以半邊玻璃來跟跟其他部分分隔開來。
最後我們來看看這個擁有海景的絕美浴間吧！專家以黑色瓷磚及木板搭配而成的特寬浴缸給人一種時尚的感覺，潺潺流水讓人盡情放鬆心情享受當下，這種生活有多愜意啊！
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