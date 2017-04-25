化腐朽為神奇！ 4 個破舊農舍的改造專案

農舍是農業時代的產物，它們具有悠遠的歷史，記錄著恆久以來農村的生產貢獻！但是許多農舍隨著時代邁進，主人早已搬移他地，或是早已不再務農，多半已處於荒廢狀態。如果任由它們隨著時間腐朽，不啻是很令人惋惜的事。所幸，擁有神級改造功力的建築師總有辦法化腐朽為神奇，以下就來看看這 4 座被改頭換面到讓你完全認不出原貌的農舍！
如果你剛好經過這個地方，看到荒煙蔓草之間佇立著這座建物，你會以為誤入恐怖片的拍攝現場吧？
經過翻修之後，它成了一座美到令人嚮往不已的鄉間雅居！紅磚外牆搭配咖啡色屋頂，創造出帶有童話色彩的外觀。重新鋪過的磚石地板，讓全家享有寬廣的戶外活動空間。
儘管周圍有著綠草如茵，這座農舍卻令人一看，就打從心底不寒而慄！你敢再走近一點仔細瞧瞧嗎？你敢嗎？
以木頭材料打造的外觀，漆上磚紅色塗料，洋溢著溫暖的視覺觀感。鐵灰色的屋頂具有低調沈穩的氣質，搭配上可愛的門窗和頂上的煙囪，散發出絕美的鄉村風情。
經過時間的磨蝕，這座農舍的內觀著實令人不忍卒睹！屋頂、牆面和地板都已破損不堪，快點向建築師求救吧！
相信嗎？這真的就是前一張照片拍攝的同一地方！以白色為主調打造的空間，時尚氣派到令人欣羨不已，不僅生活機能一座俱全，簡直就是鄉間的夢幻別莊！
從屋外來看，屋頂還在，牆壁也還算完好。只是蔓生的爬藤植物已快把這座老建築給吞掉了！屋前碎石遍地，讓人惋惜怎麼會這樣糟蹋一片土地？
原先的結構被保留了下來，經過一番整修，現在這幅外觀真是太令人驚奇了！夜幕籠罩時分，當屋內燈光亮起，柔和的光線照亮每個角落，當真是一座美不勝收的宅第！
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