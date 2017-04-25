化腐朽為神奇！ 4 個破舊農舍的改造專案

農舍是農業時代的產物，它們具有悠遠的歷史，記錄著恆久以來農村的生產貢獻！但是許多農舍隨著時代邁進，主人早已搬移他地，或是早已不再務農，多半已處於荒廢狀態。如果任由它們隨著時間腐朽，不啻是很令人惋惜的事。所幸，擁有神級改造功力的建築師總有辦法化腐朽為神奇，以下就來看看這 4 座被改頭換面到讓你完全認不出原貌的農舍！