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化腐朽為神奇！ 4 個破舊農舍的改造專案

Genie Chien Genie Chien
‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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農舍是農業時代的產物，它們具有悠遠的歷史，記錄著恆久以來農村的生產貢獻！但是許多農舍隨著時代邁進，主人早已搬移他地，或是早已不再務農，多半已處於荒廢狀態。如果任由它們隨著時間腐朽，不啻是很令人惋惜的事。所幸，擁有神級改造功力的建築師總有辦法化腐朽為神奇，以下就來看看這 4 座被改頭換面到讓你完全認不出原貌的農舍！

第 1 案：改造前，黑暗頹圮的外觀

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

如果你剛好經過這個地方，看到荒煙蔓草之間佇立著這座建物，你會以為誤入恐怖片的拍攝現場吧？

改造後，樸素雅致的鄉居

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

經過翻修之後，它成了一座美到令人嚮往不已的鄉間雅居！紅磚外牆搭配咖啡色屋頂，創造出帶有童話色彩的外觀。重新鋪過的磚石地板，讓全家享有寬廣的戶外活動空間。

第 2 案：改造前，棄置許久的荒廢模樣

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

儘管周圍有著綠草如茵，這座農舍卻令人一看，就打從心底不寒而慄！你敢再走近一點仔細瞧瞧嗎？你敢嗎？

改造後，絕美的鄉間住家

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
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以木頭材料打造的外觀，漆上磚紅色塗料，洋溢著溫暖的視覺觀感。鐵灰色的屋頂具有低調沈穩的氣質，搭配上可愛的門窗和頂上的煙囪，散發出絕美的鄉村風情。

第 3 案：改造前，斑駁褪色的內室

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi 車庫/遮陽棚
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
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經過時間的磨蝕，這座農舍的內觀著實令人不忍卒睹！屋頂、牆面和地板都已破損不堪，快點向建築師求救吧！

改造後，時尚到令人豔羨不已

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lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
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相信嗎？這真的就是前一張照片拍攝的同一地方！以白色為主調打造的空間，時尚氣派到令人欣羨不已，不僅生活機能一座俱全，簡直就是鄉間的夢幻別莊！

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第 4 案：改造前，快被藤蔓吃掉的農舍

Breaking out original openings Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Breaking out original openings

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

從屋外來看，屋頂還在，壁也還算完好。只是蔓生的爬藤植物已快把這座老建築給吞掉了！屋前碎石遍地，讓人惋惜怎麼會這樣糟蹋一片土地？

改造後，新穎敞亮的美宅

Exterior Hart Design and Construction 房子
Hart Design and Construction

Exterior

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

原先的結構被保留了下來，經過一番整修，現在這幅外觀真是太令人驚奇了！夜幕籠罩時分，當屋內燈光亮起，柔和的光線照亮每個角落，當真是一座美不勝收的宅第！

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