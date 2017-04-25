10 座超有現代感的平房

住慣了高樓大廈的你，對於平房住家有什麼樣印象呢？如果你從小到大都在都市裡長大，大概很少有機會住到單層樓的房子，對於平房的印象很可能是傳統中帶些質樸感。事實上，平房宅第也可以設計得豪華又氣派。今天要帶你去參觀 10 座極具現代感的平房，建築師選用上等材料為建材，經由精心規畫，打造出美得有如藝術品般的現代住宅，現在就一起來看看吧！
這座單層樓的住家主要採用灰色及白色系來打造。極具紋理美感的石牆與地面的碎石及混凝土地板構成絕搭。挖空式設計的門窗，營造出宛如藝廊的美感。
這座以鐵灰及白色為主調的住宅，外觀有著密實的門牆。落地窗內搭配有長型窗廉，閤起時就能為住戶帶來良好的隱私感。
這座平房有著開敞的前門，大片的露台前還設有幾級階梯，不論晴雨，都可提供住戶自由活動的空間。門前有著綠草如茵，眼界所及一派清爽自在。
這座建築物乍看之下，很難令人相信它是一棟住家！長方型的外觀宛如一項藝術品，窗玻璃映照著戶外天然風景，通透明亮的視覺讓人一眼就愛上！
這棟平房設計得有如度假別墅！大大的門廊下，佈置了充裕的座位區，不論是會親友、舉行宴會，都有足夠的活動空間。戶外游泳池還能讓你身心舒爽！
這座平房是由兩座建築物所構築而成，透明玻璃門之前，有著非常寬敞的門廊，庭前設有休閒座位區，還附帶了超大型水池！
超級氣派的木造宅第，反映出建築師的不凡手筆！透明落地窗讓室內與戶外環境融為一體，打造出無阻隔的視覺觀感。環繞建物的木甲板則為家人提供了良好的活動空間。
以深咖啡色為主調的這座平房，採用白色為門庭畫龍點睛，搭配戶外的白石地面和白色休閒座位區，營造出相當吸睛的效果。
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