10 座超有現代感的平房

住慣了高樓大廈的你，對於平房住家有什麼樣印象呢？如果你從小到大都在都市裡長大，大概很少有機會住到單層樓的房子，對於平房的印象很可能是傳統中帶些質樸感。事實上，平房宅第也可以設計得豪華又氣派。今天要帶你去參觀 10 座極具現代感的平房，建築師選用上等材料為建材，經由精心規畫，打造出美得有如藝術品般的現代住宅，現在就一起來看看吧！