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10 座超有現代感的平房

Genie Chien Genie Chien
Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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住慣了高樓大廈的你，對於平房住家有什麼樣印象呢？如果你從小到大都在都市裡長大，大概很少有機會住到單層樓的房子，對於平房的印象很可能是傳統中帶些質樸感。事實上，平房宅第也可以設計得豪華又氣派。今天要帶你去參觀 10 座極具現代感的平房，建築師選用上等材料為建材，經由精心規畫，打造出美得有如藝術品般的現代住宅，現在就一起來看看吧！

1. 灰白色系氣派平房

Unter den Eichen, htarchitektur htarchitektur 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
htarchitektur

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這座單層樓的住家主要採用灰色及白色系來打造。極具紋理美感的石牆與地面的碎石及混凝土地板構成絕搭。挖空式設計的門窗，營造出宛如藝廊的美感。

2. 有步道的單層美宅

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平頂之下有著圓柱長廊，穿過草坪的白色步道旁，立起一座絕美的石造圍牆。這一路的風景當真是令人心生嚮往。

3. 隱私感良好的住家

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
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這座以鐵灰及白色為主調的住宅，外觀有著密實的門牆。落地窗內搭配有長型窗廉，閤起時就能為住戶帶來良好的隱私感。

4. 有階梯的造型住宅

Casa AVR, ARKHY PHOTO ARKHY PHOTO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARKHY PHOTO

ARKHY PHOTO
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這座平房有著開敞的前門，大片的露台前還設有幾級階梯，不論晴雨，都可提供住戶自由活動的空間。門前有著綠草如茵，眼界所及一派清爽自在。

5. 美到不可方物的設計

Michael Bay home in Los Angeles - master suite Pietre di Rapolano 別墅
Pietre di Rapolano

Michael Bay home in Los Angeles – master suite

Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano

這座建築物乍看之下，很難令人相信它是一棟住家！長方型的外觀宛如一項藝術品，窗玻璃映照著戶外天然風景，通透明亮的視覺讓人一眼就愛上！

6. 充滿休閒風的現代住家

CASA TF, Cornetta Arquitetura Cornetta Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cornetta Arquitetura

Cornetta Arquitetura
Cornetta Arquitetura
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這棟平房設計得有如度假別墅！大大的門廊下，佈置了充裕的座位區，不論是會親友、舉行宴會，都有足夠的活動空間。戶外游泳池還能讓你身心舒爽！

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7. 地平線上的風景

Casa na Comporta, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
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這座平房是由兩座建築物所構築而成，透明玻璃門之前，有著非常寬敞的門廊，庭前設有休閒座位區，還附帶了超大型水池！

8. 紅磚質樸住家

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這座建築物打造得簡約又美觀！簡單的紅磚築起大片的牆面，與地面的紅磚地板構成絕美的呼應。左側的白色建築則適時發揮了平衡作用，讓視覺更為調和。

9. 木造甲板平房

6х9, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
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超級氣派的木造宅第，反映出建築師的不凡手筆！透明落地窗讓室內與戶外環境融為一體，打造出無阻隔的視覺觀感。環繞建物的木甲板則為家人提供了良好的活動空間。

10. 咖啡與白色的和諧觀感

villa PNK, m12 architettura design m12 architettura design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
m12 architettura design

m12 architettura design
m12 architettura design
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以深咖啡色為主調的這座平房，採用白色為門庭畫龍點睛，搭配戶外的白石地面和白色休閒座位區，營造出相當吸睛的效果。

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