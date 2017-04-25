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簡單生活禪: 充滿溫度的典型日式平房

Yungshun Lee Yungshun Lee
まちの家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 房子
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生活應該不只是生活，儘管周遭充斥著眾多雜物俗事，透過居家環境的創造及改善，簡單的生活也能成為獨樹一格的美學。我們不見得能在郊區坐擁能極盡享受的豪華居所，但在自家的小小空間中，我們能創造出另一種平穩靜謐的生活平衡，這除了是一種美，更是種心靈的撫慰。這次點子簿要介紹的是位在日本群馬縣的一棟典型日式平房，多為木造設計的建築，飄散著日本式的生活禪意，並且動了幾許收納的巧思，讓簡單的生活一點也不簡單。

外觀

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樸實的外觀並無過多華麗的綴飾，典型日式平房的玄關及露臺，保持著先人建築的智慧與概念；大落地窗及架高的露臺空間，除強化室內採光外，更提供了一個休憩場域。

屋前庭院

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利用樹木替屋前創造了庭院景觀，同時也隔絕了道路的吵雜；鋪滿礫石的庭院與綠色植栽，替門前風景營造出日式的山水禪意。

玄關

まちの家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 亞洲風玄關、階梯與走廊
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木造的隔牆設計兼顧了自然採光及通風，而大門旁的設計，更多了一扇小門，利用木柵欄的概念，不用開啟大門就可以由室內與外部溝通，讓室內空間更為安全及隱密。

餐廳與廚房

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屋子裡是開放式的空間，利用架高的木地板規劃了餐廳及廚房，而且在餐廳旁的落地窗擺設了舒適的躺椅，落地窗一望出去就是屋前的庭院，在這裡與陽光度過一個下午一定相當享受。

起居空間

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而餐廚的另一面是個多功能的起居空間，由另外一面向著室內庭院的落地窗來獲得採光，藉此保持整棟建築空間的明亮，同時室內的照明皆以柔和的小盞投射燈為主，搭配木造的質感營造溫暖的氛圍。

空間區隔

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開放性空間中利用推拉門的設計可以較彈性且有效的區隔出空間，例如圖片中就可以利用推拉門將起居室及餐廚區隔成獨立的兩個空間。

想知道更多推拉門的資訊，你可以參考：滑動的藝術: 推拉門優缺點大解析

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盥洗區

まちの家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 浴室
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盥洗區雖無直接對外的窗口，但在這裡的間接採光也同樣得以保持內部空間的明亮；而從鏡子的反射也可發現，在這裡利用木夾層做了許多收納的空間，而在屋內的許多空間也有很多這樣方便收納的設計。

浴室

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典型的日式建築設計將浴室及盥洗處區隔開來，這樣的效用能讓家人更有彈性的利用盥洗空間，同時也能舒適的享受泡澡的時光。

中庭

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室內中庭的設計也是充滿禪意，小小的庭院露臺讓生活更添幾許閒適，撇開忙碌的生活瑣碎，偷個閒坐在這裡喝杯茶，想必是件頗舒心的事。

收納梯

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房內的樓梯設計也相當值得一提，將收納櫃子與樓梯做結合，讓空間的運用更有效率。

想看更多樓梯的設計，你可以看看這裡

20 款讓你可以悠閒喝下午茶的陽台與露臺設計
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