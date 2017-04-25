簡單生活禪: 充滿溫度的典型日式平房

生活應該不只是生活，儘管周遭充斥著眾多雜物俗事，透過居家環境的創造及改善，簡單的生活也能成為獨樹一格的美學。我們不見得能在郊區坐擁能極盡享受的豪華居所，但在自家的小小空間中，我們能創造出另一種平穩靜謐的生活平衡，這除了是一種美，更是種心靈的撫慰。這次點子簿要介紹的是位在日本群馬縣的一棟典型日式平房，多為木造設計的建築，飄散著日本式的生活禪意，並且動了幾許收納的巧思，讓簡單的生活一點也不簡單。