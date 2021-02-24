預算有限也要蓋房子: 13 間可愛又低成本的迷人小房子

預算有限，但是又想要蓋一間屬於自己的房子怎麼辦呢? 那麼小房子會是你最佳的選擇! 首先，你不需要購買太大的建地，而使用的建材也相對節省，施工的時間較短，費用也比較低。除了成本的考量外，小房子的好處是其可愛的外觀，以及能夠讓人感受到更為緊密的情感。
這本點子簿要為你介紹 13 間可愛又低成本的迷人小房子，這些小房子的風格各異，不管你喜歡鄉村風，現代風，歐風，或是日系的風格，都能從中找到適合你的設計靈感。是不是很好奇呢？不妨一起來看看吧～ 如果你也想要蓋一間屬於自己的房子但是預算有限，如果你也對個性多樣又低成本的小房子感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔，也許這其中就有你最喜歡的設計喔！
準備好了嗎? 現在就跟著我們的腳步一起探索這 13 間可愛又低成本的迷人小房子吧! 對了，如果你有更多的問題，或者正在尋找個性化的專業服務和解決方案，也可以直接與我們的設計師們聯繫喔～
模組式的房子的蓋房子成本較為低廉，然而不代表這樣的房屋類型就不美觀。圖中的小房子有木頭的階梯，整體感散發著濃厚的鄉村風格，非常適合想要下鄉居住的你。
接下來要看的這間小房子有著傳統的日式屋瓦，而其美麗的拉門也是值得注意的焦點。另外，屋子上方開的氣窗讓屋內的通風以及採光都十分良好，讓人可以舒適過生活!
由台灣的專家所打造的這間可移動式的家面積非常小，所以蓋房子的成本也少很多，只有 2.12 坪的它適合想要一個人流浪的你。
點此看更多細節: 行動露營區: 輕質感的小坪數木質組合屋
美麗的木頭以及玻璃拉門組成的小房子讓人一眼就愛上，而走進屋內後，夾層的設計為小房子搏得更多空間，是適合兩人同住的美好居所。
點此看更多細節: 好想去作客！早晨變出大空間的魔術小屋
當你路過這間房子的時候，絕對猜想不到其內部實為兩層樓，而明亮且潔白的室內風格也讓空間感覺更為寬敞。
由來自台灣的專家所打造的可移動式的木屋外表像是從童話故事中走出來一樣，十分夢幻。有兩款設計可以選擇的小木屋，你比較喜歡哪款呢?
點此看更多細節: 可移動式的家：以超迷你尺寸滿足所有居住需求的可愛小屋
有著立體的三角形屋頂的小房子展現了混凝土與木頭的美，而其造價為 630 萬日圓，折合台幣約為 210 萬，是不是很划算呢?
點此看更多細節: 簡單就是美! 有美麗木頭百葉窗的明亮系小房子
這間位在韓國鄉間的小房子雖然只有 9 坪大，但是室內設備一應俱全，並且能讓人感受木頭的質感。
點此看更多細節: 鄉村風情的童話小屋: 只有 9 坪大的木質空間
這間淡黃色的小房子內部十分舒適，開放式的廚房更是一大輛點。
點此看更多細節: 一間充滿舒適感的家
這間藍色的貨櫃屋十分小巧，造價約為 26.6 萬台幣，是預算有限的屋主的好選擇，選擇這類房子基本上就再也不用擔心‘蓋房子一坪多少錢’這樣的問題啦，是一個非常物美價廉的低成本解決方案。
點此看更多細節: 低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間
結合了傳統與現代感的韓屋背後有個感人的故事，而雖然其面積小，天花板卻是挑高的，因此十分明亮。
點此看更多細節: 新舊交融：一所承載著愛與故事的自然風挑高房子
美麗的中庭是這間小房子最棒的設計，除了可以讓家中各個角落都洋溢自然光，還能讓屋內的人感受到綠意。
位在郊區的這間小房子造型很傳統，但是精緻的設計讓人感受到專家的用心。
延伸閱讀：