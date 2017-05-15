兩層樓鄉間住宅: 一個散發可愛鄉村氣息的質樸居所

對於許多居住在城市中的人來說，能夠在愜意的鄉間生活是一件非常幸福的事情。如果你也正在籌劃著有朝一日搬到鄉間居住的話，這一次的點子簿將要提供給你許多實用的靈感。這一間兩層樓的鄉間住宅的主要建材為石材以及木頭，營造出濃濃的質樸氣息，而房子外觀所選用的顏色也與大地呼應著。
總面積約為 600 平方米的兩層樓住宅十分寬敞，因此非常適合人數眾多的大家庭居住。走進房內後，你會被非常可愛的鄉村氣息給吸引，舒適的氛圍更讓人可以盡情地享受鄉間的美好生活。
現在就跟我們一起出發欣賞這間兩層樓的鄉間住宅吧!
這間房子的外牆以土橘色以及白色組合而成，搭配上紅色的磚瓦屋頂後，像是呼應著大地的質地與色彩一樣，讓人感到安心踏實。除此之外，屋頂的高低落差也為房子的外觀增添了層次感。
既然已經搬到鄉間住了，那當然要好好地與大自然互動，因此專家規劃了大片的有頂露臺區，擺上了簡單的戶外家具之後，屋主就能在此用餐或是喝茶，感受戶外的氣息。
雖然說已經被大片的綠意環繞，專家對於戶外的綠意造景依舊不馬虎。專家以大量的石頭搭了簡單的圍牆，讓居者可以感到更加安心。而簡單的花圃上則種上了綠色的植物，與石頭構成了美麗的畫面。
陽台上有美麗的遮陽棚，增添了度假的氣息。專家在木頭的甲板上擺放了許多木製的家具，讓家中的各處都有自然的元素。除了基本的家具之外，陽台上還有遊樂的設施，因此這個陽台除了可以賞景，還可以成為親朋好友相聚娛樂的好地方。
這間房子的外觀給人踏實的感覺，然而室內的許多小細節卻十分可愛迷人。例如這扇小窗用上了白色與綠色，搭配上木頭的牆面以及各類的盆栽後，更有魅力。
這間房子的浴室結合了現代以及傳統的元素。玻璃淋浴間是現代家庭常見的設備，而浴缸則十分有古典的味道，兩者結合在一起展現了混搭風格的無窮魅力。