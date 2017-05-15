兩層樓鄉間住宅: 一個散發可愛鄉村氣息的質樸居所

對於許多居住在城市中的人來說，能夠在愜意的鄉間生活是一件非常幸福的事情。如果你也正在籌劃著有朝一日搬到鄉間居住的話，這一次的點子簿將要提供給你許多實用的靈感。這一間兩層樓的鄉間住宅的主要建材為石材以及木頭，營造出濃濃的質樸氣息，而房子外觀所選用的顏色也與大地呼應著。

總面積約為 600 平方米的兩層樓住宅十分寬敞，因此非常適合人數眾多的大家庭居住。走進房內後，你會被非常可愛的鄉村氣息給吸引，舒適的氛圍更讓人可以盡情地享受鄉間的美好生活。

現在就跟我們一起出發欣賞這間兩層樓的鄉間住宅吧!