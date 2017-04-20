你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

小空間必備: 9 個利用牆邊角落打造的愜意好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
宜蘭3層透天北歐宅2, 上云空間設計 上云空間設計 臥室
Loading admin actions …

你家的窗邊具有什麼樣的功能呢? 你是選擇讓它留白，或是簡單地擺放一些盆栽，讓空間更有綠意呢?

對於可用面積不多的現代都市中的住家來說，每一個角落都能發揮意想不到功用。例如今天我們就要為你展示，窗邊的留白角落，其實可以成為你放鬆看書，或是悠閒打盹的好空間。你可以請設計師替你打造一個沿著窗邊牆面而設計的座椅，將這個區塊打造成專屬於你的閱讀區，甚至是短暫午睡的或是曬曬太陽的地方。

趕快跟著我們一起欣賞這 9 個利用窗邊角落打造而成的愜意好空間，重新規劃你窗邊的區塊吧!

1. 有收納功能的午茶區

用光譜寫的美式鄉村風, 辰林設計實業有限公司 辰林設計實業有限公司 臥室 Turquoise 家具,财产,窗户,橱柜,舒适,桌子,木头,灯罩,室内设计,纺织品
辰林設計實業有限公司

用光譜寫的美式鄉村風

辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司

我們要看的第一個設計實在是太棒了! 設計師不僅讓屋主多了可以悠閒喝下午茶的地方，還在座椅下方規劃了收納的抽屜，可謂是一舉兩得!

2. 寧靜的感受陽光滋養

宜蘭3層透天北歐宅2, 上云空間設計 上云空間設計 臥室
上云空間設計

宜蘭3層透天北歐宅2

上云空間設計
上云空間設計
上云空間設計

接著要看的這個設計沒有選用多餘的家具或是飾品，而是讓屋主可以躺在木頭地板上，好好地感受陽光的滋養。

3. 屬於你的角落

收藏精品宅 你你空間設計 臥室 木頭 White 衣櫃,電視櫃,主臥
你你空間設計

收藏精品宅

你你空間設計
你你空間設計
你你空間設計

與家人同住是一件幸福的事情，但難免你也會需要有自己的時間。

這個窗邊的角落讓你可以獨自喝杯茶，或是看本書，甚至是沉浸在自己的思維中，不被打擾。

4. 榻榻米墊

有涯齋 築築空間 臥室
築築空間

有涯齋

築築空間
築築空間
築築空間

躺在榻榻米墊上十分涼爽，適合在此小睡片刻。而榻榻米墊的下方則有收納的抽屜，非常多功能。

5. 鄉村風情

東江齋空間設計 homify 客廳
homify

東江齋空間設計

homify
homify
homify

設計師在帶有田園風情的木頭櫃子上方擺放了坐墊，打造出一個十分小巧可愛，具有鄉村情懷的發呆區。

6. 古典氣息

華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳 大理石 Blue interio design,dayoungdi,大漾帝,美式當代宅,客廳
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

華麗綻藍．林森忠泰

DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

這個設計展示了古典的氣息，似乎可以想像在此優雅望向窗外的畫面。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 舒適的座椅

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

為了不浪費中庭的好風光，設計師在窗邊打造了舒適的座椅區，讓人累了的時候，可以在此欣賞綠意。

8. 收納櫃

Refurbishment for Niko, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos 客廳
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Niko

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

除了簡單的座椅區外，設計師還善加利用了角落的牆面，在此增加收納的空間。

9. 打坐好空間

赤羽M邸, アイプランニング アイプランニング 房子 木頭 Brown
アイプランニング

アイプランニング
アイプランニング
アイプランニング

設計師在窗邊的角落打造出一個斜角的平台，讓屋主可以在此打坐，或是看看窗外的景致。平台下方規劃了抽屜，讓屋主可以將不用的物品全部藏起來。

延伸閱讀: 牆面收納: 16 種為你省空間又省錢的層板與層架設計

九份老屋重生記: 美麗山城中的三層樓混凝土住宅
你最喜歡哪一個空間? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了