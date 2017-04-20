小空間必備: 9 個利用牆邊角落打造的愜意好空間

你家的窗邊具有什麼樣的功能呢? 你是選擇讓它留白，或是簡單地擺放一些盆栽，讓空間更有綠意呢?

對於可用面積不多的現代都市中的住家來說，每一個角落都能發揮意想不到功用。例如今天我們就要為你展示，窗邊的留白角落，其實可以成為你放鬆看書，或是悠閒打盹的好空間。你可以請設計師替你打造一個沿著窗邊牆面而設計的座椅，將這個區塊打造成專屬於你的閱讀區，甚至是短暫午睡的或是曬曬太陽的地方。

趕快跟著我們一起欣賞這 9 個利用窗邊角落打造而成的愜意好空間，重新規劃你窗邊的區塊吧!