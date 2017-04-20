小空間必備: 9 個利用牆邊角落打造的愜意好空間

你家的窗邊具有什麼樣的功能呢? 你是選擇讓它留白，或是簡單地擺放一些盆栽，讓空間更有綠意呢?
對於可用面積不多的現代都市中的住家來說，每一個角落都能發揮意想不到功用。例如今天我們就要為你展示，窗邊的留白角落，其實可以成為你放鬆看書，或是悠閒打盹的好空間。你可以請設計師替你打造一個沿著窗邊牆面而設計的座椅，將這個區塊打造成專屬於你的閱讀區，甚至是短暫午睡的或是曬曬太陽的地方。
趕快跟著我們一起欣賞這 9 個利用窗邊角落打造而成的愜意好空間，重新規劃你窗邊的區塊吧!
我們要看的第一個設計實在是太棒了! 設計師不僅讓屋主多了可以悠閒喝下午茶的地方，還在座椅下方規劃了收納的抽屜，可謂是一舉兩得!
與家人同住是一件幸福的事情，但難免你也會需要有自己的時間。
這個窗邊的角落讓你可以獨自喝杯茶，或是看本書，甚至是沉浸在自己的思維中，不被打擾。
這個設計展示了古典的氣息，似乎可以想像在此優雅望向窗外的畫面。
除了簡單的座椅區外，設計師還善加利用了角落的牆面，在此增加收納的空間。
設計師在窗邊的角落打造出一個斜角的平台，讓屋主可以在此打坐，或是看看窗外的景致。平台下方規劃了抽屜，讓屋主可以將不用的物品全部藏起來。
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