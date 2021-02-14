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牆面收納: 16 種為你省空間又省錢的層板與層架設計

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對於小空間來說，牆面是絕對要善加利用的區塊。利用牆壁垂直的特性，你可以將其打造成收納的空間，而不會讓你的平面空間顯得過於狹窄。如果說你不想要購買大面積的書櫃或是櫥櫃的話，在牆面上安裝可以省空間又能省錢的層板或是層架是最好的方式了。你甚至可以自己購買材料與工具，打造出獨一無二的牆面收納空間，不僅省下了請專家設計以及請人施工的費用，還能以 DIY 的方式展現你的獨到美感與品味。

這本點子簿為大家整理了 為你省空間又省錢的層板與層架設計，一起來看看這些設計，並且從中找靈感，用雙手打造出你的牆面收納空間吧!

1. 不同色調與大小

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思維空間設計

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思維空間設計
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第一個要看的設計結合了不同的顏色，並且用層板打造出大小不一的收納空間。你可以依照你的心情或是品味，在客廳或任何空間擺放書籍以及心愛的收藏品。

2. 幾何之美

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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這個設計在平行的層板之中增加了斜角的層板，藉此呈現幾何之美。

3. 隨性擺放的層板

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面的層板不需要太過於制式化，你可以以隨性的方式擺放層架，讓整個牆面更有趣味。

4. 顏色的搭配

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明亮的蘋果綠牆面適合安裝簡單的木頭層板，而為了讓木頭層板不單調，專家還在小區塊選用了黑色。

5. 白色線條

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釘在牆面上的白色層架像是迷宮一樣，放上了 CD 以及書籍後，更顯得與眾不同。

6. 柔和色系的層板

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柔和的平行木頭層板，搭配上垂直的黑色框架後，簡約又有個性。

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7. 簡單又美觀

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我們看到的第 7 個設計非常簡單，也十分適合典雅風格的房間。

8. 設計感十足

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圖中的這種層架是歐洲十分風行的層架，設計感十足的它能夠讓你的房內充滿年輕的活力。

9. 不平凡的設計

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圖中的層板雖然是基本的白色，但是有角度的設計讓牆面看起來一點也不平凡。

10. 鐵製層板

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鄭士傑室內設計

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角度略為往上傾斜的鐵製層板讓陳列的物品不會在地震時散落一地，而獨特的質地也為房間帶來工業風的氣息。

喜歡這個設計嗎? 請專家協助你吧!

11. 多層的層板

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當你有一個大面積的空白牆面時，可以利用多層的層板，增添視覺上的變化。

12. 角落的空間

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Angelo Talia

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角落的牆面常常會被忽視，而你可以效法圖中的設計，在上面安裝多層的木頭層板。

角落牆架

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另一款貼牆架設的木層架，上下都有充分的擺放空間。

13. 增加收納空間

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ArchEnjoy Studio

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全白的廚房中加裝了深色系的木頭層板後，顯得更加迷人。

14. 上寬下窄

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上寬下窄的白色層板簡單卻不平凡。

15. 方格

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利用木板打造出方格，在裡頭漆上不同的顏色，就算是不擺放任何物品已風格獨具。

16. 結合桿子

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木頭的層板結合了紅色桿子後，垂直與平行的線條讓空間充滿多樣性。

16. 無限延伸

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往上一層一層延伸的層板兼具美觀與實用的功能。


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