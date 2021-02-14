牆面收納: 16 種為你省空間又省錢的層板與層架設計

對於小空間來說，牆面是絕對要善加利用的區塊。利用牆壁垂直的特性，你可以將其打造成收納的空間，而不會讓你的平面空間顯得過於狹窄。如果說你不想要購買大面積的書櫃或是櫥櫃的話，在牆面上安裝可以省空間又能省錢的層板或是層架是最好的方式了。你甚至可以自己購買材料與工具，打造出獨一無二的牆面收納空間，不僅省下了請專家設計以及請人施工的費用，還能以 DIY 的方式展現你的獨到美感與品味。
這本點子簿為大家整理了 為你省空間又省錢的層板與層架設計，一起來看看這些設計，並且從中找靈感，用雙手打造出你的牆面收納空間吧!
第一個要看的設計結合了不同的顏色，並且用層板打造出大小不一的收納空間。你可以依照你的心情或是品味，在客廳或任何空間擺放書籍以及心愛的收藏品。
這個設計在平行的層板之中增加了斜角的層板，藉此呈現幾何之美。
明亮的蘋果綠牆面適合安裝簡單的木頭層板，而為了讓木頭層板不單調，專家還在小區塊選用了黑色。
圖中的這種層架是歐洲十分風行的層架，設計感十足的它能夠讓你的房內充滿年輕的活力。
圖中的層板雖然是基本的白色，但是有角度的設計讓牆面看起來一點也不平凡。
角度略為往上傾斜的鐵製層板讓陳列的物品不會在地震時散落一地，而獨特的質地也為房間帶來工業風的氣息。
喜歡這個設計嗎? 請專家協助你吧!
角落的牆面常常會被忽視，而你可以效法圖中的設計，在上面安裝多層的木頭層板。
全白的廚房中加裝了深色系的木頭層板後，顯得更加迷人。
上寬下窄的白色層板簡單卻不平凡。
木頭的層板結合了紅色桿子後，垂直與平行的線條讓空間充滿多樣性。
往上一層一層延伸的層板兼具美觀與實用的功能。