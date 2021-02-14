牆面收納: 16 種為你省空間又省錢的層板與層架設計

對於小空間來說，牆面是絕對要善加利用的區塊。利用牆壁垂直的特性，你可以將其打造成收納的空間，而不會讓你的平面空間顯得過於狹窄。如果說你不想要購買大面積的書櫃或是櫥櫃的話，在牆面上安裝可以省空間又能省錢的層板或是層架是最好的方式了。你甚至可以自己購買材料與工具，打造出獨一無二的牆面收納空間，不僅省下了請專家設計以及請人施工的費用，還能以 DIY 的方式展現你的獨到美感與品味。

這本點子簿為大家整理了 為你省空間又省錢的層板與層架設計，一起來看看這些設計，並且從中找靈感，用雙手打造出你的牆面收納空間吧!