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身心都暢快! 20 間讓你盡享戶外生活的住家

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生活在都市中，能夠擁有充足的室內空間已經是一種奢侈，更別說是能夠盡情享受戶外生活的區塊了。雖然說你可能將家裡妝點地美輪美奐，舒適又溫馨，但是成天關在家門裡，身心終究無法徹底地舒展。最理想的是，能夠居住在擁有戶外空間，或是能讓你好好地感受外頭的氣息的房子裡。

這本點子簿為大家整理了 20 間讓你可以盡享戶外生活的住家，這些房子擁有良好的開放感，以及與戶外做連結的區塊，絕對可以讓你的身心都暢快! 

現在就一起來欣賞更多細節!

1. 這間淺色系的房子擁有非常寬敞的磁磚露臺，而房子的牆面也規劃了大片的落地窗。

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アトリエグローカル一級建築士事務所

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不管在室內或室外，都可以感受到戶外的氣息與陽光。

2. 位在韓國山間的房子坐擁美景，以及大片的草地。

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因此專家也沒有浪費了這樣的條件，打造了讓屋主可以好好放鬆的露臺區。

點此看更多細節: 退休後的回鄉生活: 簡單純樸的獨棟住宅

3. 位在山腰上的木屋

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Taller de Ensamble SAS

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位在山腰上的木屋有著大片的開口，不管是在木頭露臺上或是在室內，都可以盡情地享受山間的清新空氣。

4. 反射的玻璃窗

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KUBE architecture

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這間看起來非常有個性的房子擁有反射的玻璃窗，讓屋內的人在不用擔心他人的視線下，也能盡情欣賞外頭的風景。而屋外的水泥空地，則是在午後放鬆的好空間。

5. 挑高的房子

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LK&amp;Projekt GmbH

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這間挑高的房子規劃了大片的落地窗，在屋內也能將戶外的景致盡收眼底，而木頭露臺雖不大，但已足以在此用餐喝茶。

6. 溫馨舒適的家

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Casa Lago

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給予人柔和感受的房子十分溫馨舒適，屋頂下方的露臺空間擺放了躺椅，可以吹著涼風午睡。

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7. 被植物環繞的家

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這間被植物環繞的房子有寬敞的木頭甲板，以及半室內的區塊，是與綠意做連結的完美居所。

8. 混凝土的房子

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建在山間的混凝土住家外觀十分現代，而其幾乎環繞四面的露臺是美好的戶外空間。

點此看更多細節: 呼吸芬多精! 結合混凝土與玻璃的山坡上的家

9. 日式房子

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田村建築設計工房

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這間日式的木質房屋讓屋主可以盡情地享受充滿禪意的戶外空間。

10. 擁有戶外廚房的家

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Arquitectura MAS

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這間房子擁有戶外的廚房，是喜歡享受戶外生活的人的完美選擇。

11. 這間座落在田園中的平房看似傳統，但其實融合了現代的元素，其玻璃拉門便是與戶外連結的重點設計。

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윤성하우징

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點此看更多細節: 傳統結合現代！座落在田園中的簡單有型平房

12. 盡享農作生活的行動木屋

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FAMWOOD 自然紅屋

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FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
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來自台灣的專家打造了這間可移動式的木屋，你可以將它搭建在山中的土地上，盡情地感受大自然的芬芳。

點此看更多細節: 退休後的好日子：盡享農作生活的行動木屋

13. 不怕曬的緣側

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這間氣派的兩層樓住宅的一樓有著讓你不用曝曬在陽光下的緣側，而大片的草坪也能讓屋主投身於園藝世界中。

14. 戶外木頭地板

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專家在這間座落在山中的鄉間住宅的外圍規劃了大片的木頭地板，只要擺放簡單的桌椅，就是個完美的戶外泡茶用餐區。

15. 山與海包夾的美房

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這間位在台東，面海也可以看山的房子可以說是有著得天獨厚的地理條件。而專家在外頭鋪設了木頭甲板，讓屋主可以在此聊天或是放空。

16. 現代感十足的建築以綠意以及木頭露臺營造出溫暖的氣息，讓人感到舒適又自在。

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圭侯 洪文諒空間設計

2號‧源

圭侯 洪文諒空間設計
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17. 美麗的玻璃窗

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Feldman Architecture

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這間線條俐落的房子擁有美麗的落地窗，而窗外則是簡約的露臺。

18. 山形屋頂的家

Коттедж под Н.Новгородом, Олег Елфимычев Олег Елфимычев 房子
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
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這間山形屋頂的房外是寬敞的草坪，放上了木頭座椅後，便成為午後休憩的好空間。

19. 兩層樓的家

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這間兩層樓的住家外是大片的草坪，而木頭的露臺則讓你可以悠閒地欣賞外頭的綠意。

20. 落地窗之美

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Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Arbutus House – Main Entry

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
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最後這間住宅以落地窗營造出絕美的視覺效果，而在不規則的石頭地板上，簡單地放張椅子，就可以心無雜念地感受戶外的氛圍。

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