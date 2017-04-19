身心都暢快! 20 間讓你盡享戶外生活的住家

生活在都市中，能夠擁有充足的室內空間已經是一種奢侈，更別說是能夠盡情享受戶外生活的區塊了。雖然說你可能將家裡妝點地美輪美奐，舒適又溫馨，但是成天關在家門裡，身心終究無法徹底地舒展。最理想的是，能夠居住在擁有戶外空間，或是能讓你好好地感受外頭的氣息的房子裡。

這本點子簿為大家整理了 20 間讓你可以盡享戶外生活的住家，這些房子擁有良好的開放感，以及與戶外做連結的區塊，絕對可以讓你的身心都暢快!

現在就一起來欣賞更多細節!