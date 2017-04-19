身心都暢快! 20 間讓你盡享戶外生活的住家

生活在都市中，能夠擁有充足的室內空間已經是一種奢侈，更別說是能夠盡情享受戶外生活的區塊了。雖然說你可能將家裡妝點地美輪美奐，舒適又溫馨，但是成天關在家門裡，身心終究無法徹底地舒展。最理想的是，能夠居住在擁有戶外空間，或是能讓你好好地感受外頭的氣息的房子裡。
這本點子簿為大家整理了 20 間讓你可以盡享戶外生活的住家，這些房子擁有良好的開放感，以及與戶外做連結的區塊，絕對可以讓你的身心都暢快!
現在就一起來欣賞更多細節!
不管在室內或室外，都可以感受到戶外的氣息與陽光。
因此專家也沒有浪費了這樣的條件，打造了讓屋主可以好好放鬆的露臺區。
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位在山腰上的木屋有著大片的開口，不管是在木頭露臺上或是在室內，都可以盡情地享受山間的清新空氣。
這間看起來非常有個性的房子擁有反射的玻璃窗，讓屋內的人在不用擔心他人的視線下，也能盡情欣賞外頭的風景。而屋外的水泥空地，則是在午後放鬆的好空間。
這間挑高的房子規劃了大片的落地窗，在屋內也能將戶外的景致盡收眼底，而木頭露臺雖不大，但已足以在此用餐喝茶。
給予人柔和感受的房子十分溫馨舒適，屋頂下方的露臺空間擺放了躺椅，可以吹著涼風午睡。
這間被植物環繞的房子有寬敞的木頭甲板，以及半室內的區塊，是與綠意做連結的完美居所。
建在山間的混凝土住家外觀十分現代，而其幾乎環繞四面的露臺是美好的戶外空間。
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這間房子擁有戶外的廚房，是喜歡享受戶外生活的人的完美選擇。
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來自台灣的專家打造了這間可移動式的木屋，你可以將它搭建在山中的土地上，盡情地感受大自然的芬芳。
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這間線條俐落的房子擁有美麗的落地窗，而窗外則是簡約的露臺。
這間山形屋頂的房外是寬敞的草坪，放上了木頭座椅後，便成為午後休憩的好空間。
最後這間住宅以落地窗營造出絕美的視覺效果，而在不規則的石頭地板上，簡單地放張椅子，就可以心無雜念地感受戶外的氛圍。