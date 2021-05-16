你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

小成本打造居家生活：11 件必買的 IKEA 宜家家居

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
T0 estilo nórdico, Perfect Home Interiors Perfect Home Interiors 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Loading admin actions …

裝潢是一個複雜的過程，從基礎建材的選擇到傢俱的選購都是一件費時有費力事情！雖然如此，我們還是可以找到一些方法既可以節約成本又可以省時省力的方法！IKEA宜家就是一個不錯的選擇！

我們知道，宜家家居的選擇多，並且價格合理，因此是許多人在購買傢俱時的首選。然而當你走進宜家家居前，如果沒有一個妥當的作戰手則，相信你很容易會在多樣的商品中迷失了自己。要如何能夠把錢花在刀口，為你的家添入適合且耐用的傢俱呢？這一次的點子簿為大家整理了11 件必買的 IKEA 宜家家居家具，而你可以參考不同的專家們是如何利用宜家家居的家具妝點不同的生活空間，然後決定什麼樣的傢俱會是你不買不可的。趕快一起來看看這些ikea宜家必買傢俱推薦吧！如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1. 不同系列的宜家傢俱

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

首先，在這張圖中你認得出幾種來自宜家的家具呢？

- BYÅS，含放電視以及收納空間的電視櫃
- 電視機上方，有玻璃門的BESTÅ 書櫃

-  LACK 系列的咖啡桌

- 採用天然纖維製作而成的，RÅDVIKEN 系列的扶手椅

2. PS 系列

HOME STAGING EN CALLE TORDERA, BARCELONA, Espai Interior Home Staging Espai Interior Home Staging
Espai Interior Home Staging

Espai Interior Home Staging
Espai Interior Home Staging
Espai Interior Home Staging

宜家的家具可以隨你的創意使用。例如這件來自 PS 系列的櫃子原本是設計為電視櫃，但是你也可以將它放在浴室內當收納櫥櫃用。

3. HEMNES 系列衣櫥

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 臥室
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

這個系列的衣櫥有提供不同大小選擇，因此你可以先看看你房間的面積，然後決定你的衣櫥應該要多大。

4. HEMNES 的鞋架以及 FINNTORP / DJUPVIK 的椅子

T0 estilo nórdico, Perfect Home Interiors Perfect Home Interiors 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Perfect Home Interiors

Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors

這個來自 HEMNES 的鞋架非常適合放在玄關，你可以將日常常穿的鞋款擺放在此。而散發鄉村風情的座椅則是來自於 INNTORP / DJUPVIK 系列。

5. BYÅS TV 矮櫃與 LACK 層架

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

又一個選用 BYÅS 電視櫃的客廳！這個矮櫃便宜又好看，是宜家非常大紅大紫的商品。電視機上方則是簡單俐落，來自 LACK 系列的層架。

6. MALM 抽屜櫃

Baby Pedro's Room - Palmela, MUDA Home Design MUDA Home Design 嬰兒房/兒童房
MUDA Home Design

Baby Pedro's Room – Palmela

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

這是宜家最受歡迎的家具之一，原因不外乎是因為其簡單且耐看的造型，以及可以負擔的起的價格。你可以把它當做臥室的衣櫃使用，將眾多衣物整齊地擺放在內。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. HEKTAR 燈具

JR Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

JR Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

 HEKTAR 系列的這個燈具非常暢銷，它讓人聯想起聚光燈的造型，而有了這個燈具，整個空間立刻有獨特的個性。

8. KALLAX 書櫃

HALVERA - Extra Fach für Expedit Regal, NSD New Swedish Design GmbH NSD New Swedish Design GmbH 餐廳陶器與玻璃製品 刨花板 White
NSD New Swedish Design GmbH

NSD New Swedish Design GmbH
NSD New Swedish Design GmbH
NSD New Swedish Design GmbH

KALLAX 的書櫃是可以發揮你的創意的好選擇。你可以購買不同材質與顏色的籃子，然後擺放在這個櫃子中，打造出一個專屬於你的書櫃。

9. SELJE 床頭桌

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

你喜歡簡約風格，並且在找一張床邊桌嗎？這張 SELJE 系列的床邊桌簡單俐落，用色以及造型都十分百搭且耐看。

如果你也喜歡這個床頭桌設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

10. JULES 椅子

Moradia c/ 2 quartos - Cascais, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 嬰兒房/兒童房 Pink
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

想要為你的臥室或是辦公室增添一些色彩嗎？我們建議你不要想太多，直接選一張 JULES 的桃紅色椅子吧！

11. RANARP 桌燈

AP Home Office - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 書房/辦公室
MUDA Home Design

AP Home Office – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

最後我們要看的是永恆經典的商品。這個來自 RANARP 系列的桌燈不管是放在書房，或是其他的生活空間，都非常幽雅耐看，值得投資。

延伸閱讀：8 款讓家裡更整潔的絕佳居家儲藏設計

43 個你可以直接複製的木棧板家具設計

趣味的復古味道：普普風的起源為何？如何運用在室內裝潢上？
你最想買哪一款呢？留言告訴我們吧～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了