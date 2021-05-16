小成本打造居家生活：11 件必買的 IKEA 宜家家居

裝潢是一個複雜的過程，從基礎建材的選擇到傢俱的選購都是一件費時有費力事情！雖然如此，我們還是可以找到一些方法既可以節約成本又可以省時省力的方法！IKEA宜家就是一個不錯的選擇！

我們知道，宜家家居的選擇多，並且價格合理，因此是許多人在購買傢俱時的首選。然而當你走進宜家家居前，如果沒有一個妥當的作戰手則，相信你很容易會在多樣的商品中迷失了自己。要如何能夠把錢花在刀口，為你的家添入適合且耐用的傢俱呢？這一次的點子簿為大家整理了11 件必買的 IKEA 宜家家居家具，而你可以參考不同的專家們是如何利用宜家家居的家具妝點不同的生活空間，然後決定什麼樣的傢俱會是你不買不可的。趕快一起來看看這些ikea宜家必買傢俱推薦吧！如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～