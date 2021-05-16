小成本打造居家生活：11 件必買的 IKEA 宜家家居

裝潢是一個複雜的過程，從基礎建材的選擇到傢俱的選購都是一件費時有費力事情！雖然如此，我們還是可以找到一些方法既可以節約成本又可以省時省力的方法！IKEA宜家就是一個不錯的選擇！
我們知道，宜家家居的選擇多，並且價格合理，因此是許多人在購買傢俱時的首選。然而當你走進宜家家居前，如果沒有一個妥當的作戰手則，相信你很容易會在多樣的商品中迷失了自己。要如何能夠把錢花在刀口，為你的家添入適合且耐用的傢俱呢？這一次的點子簿為大家整理了11 件必買的 IKEA 宜家家居家具，而你可以參考不同的專家們是如何利用宜家家居的家具妝點不同的生活空間，然後決定什麼樣的傢俱會是你不買不可的。趕快一起來看看這些ikea宜家必買傢俱推薦吧！如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
首先，在這張圖中你認得出幾種來自宜家的家具呢？
- BYÅS，含放電視以及收納空間的電視櫃
- 電視機上方，有玻璃門的BESTÅ 書櫃
- LACK 系列的咖啡桌
- 採用天然纖維製作而成的，RÅDVIKEN 系列的扶手椅
宜家的家具可以隨你的創意使用。例如這件來自 PS 系列的櫃子原本是設計為電視櫃，但是你也可以將它放在浴室內當收納櫥櫃用。
這個系列的衣櫥有提供不同大小選擇，因此你可以先看看你房間的面積，然後決定你的衣櫥應該要多大。
這個來自 HEMNES 的鞋架非常適合放在玄關，你可以將日常常穿的鞋款擺放在此。而散發鄉村風情的座椅則是來自於 INNTORP / DJUPVIK 系列。
又一個選用 BYÅS 電視櫃的客廳！這個矮櫃便宜又好看，是宜家非常大紅大紫的商品。電視機上方則是簡單俐落，來自 LACK 系列的層架。
這是宜家最受歡迎的家具之一，原因不外乎是因為其簡單且耐看的造型，以及可以負擔的起的價格。你可以把它當做臥室的衣櫃使用，將眾多衣物整齊地擺放在內。
HEKTAR 系列的這個燈具非常暢銷，它讓人聯想起聚光燈的造型，而有了這個燈具，整個空間立刻有獨特的個性。
KALLAX 的書櫃是可以發揮你的創意的好選擇。你可以購買不同材質與顏色的籃子，然後擺放在這個櫃子中，打造出一個專屬於你的書櫃。
你喜歡簡約風格，並且在找一張床邊桌嗎？這張 SELJE 系列的床邊桌簡單俐落，用色以及造型都十分百搭且耐看。
如果你也喜歡這個床頭桌設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
想要為你的臥室或是辦公室增添一些色彩嗎？我們建議你不要想太多，直接選一張 JULES 的桃紅色椅子吧！
最後我們要看的是永恆經典的商品。這個來自 RANARP 系列的桌燈不管是放在書房，或是其他的生活空間，都非常幽雅耐看，值得投資。
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