改造廢棄工廠：一個簡約時尚的開放式空間

廢棄的工廠能幹麻？整間打掉然後重新蓋一間大樓嗎？負責這一個改造專案的專家決定反其道而行，將這間廢棄的工廠加以改造，進而打造出一個簡約時尚的開放式空間。改造後的空間大致維持原有工廠的格局以及樑柱，翻新了牆面以及地板，然後再擺設簡約風格的家具，一間舊工廠就變身成為所有年輕男女都想要入住的時尚空間。

這一次的改造過程以及成果將會讓你感受到，所有看似沒有價值的物品，都有其重生的可能。

現在就讓我們欣賞更多細節！