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改造廢棄工廠：一個簡約時尚的開放式空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Transformation d'un atelier d'artisan en loft duplex, le songe du miroir photographe le songe du miroir photographe
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廢棄的工廠能幹麻？整間打掉然後重新蓋一間大樓嗎？負責這一個改造專案的專家決定反其道而行，將這間廢棄的工廠加以改造，進而打造出一個簡約時尚的開放式空間。改造後的空間大致維持原有工廠的格局以及樑柱，翻新了牆面以及地板，然後再擺設簡約風格的家具，一間舊工廠就變身成為所有年輕男女都想要入住的時尚空間。

這一次的改造過程以及成果將會讓你感受到，所有看似沒有價值的物品，都有其重生的可能。

現在就讓我們欣賞更多細節！

改造前

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le songe du miroir photographe
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改造前的室內空間的確就是工廠的樣貌，雖然說室內的樣貌以及氛圍都讓人與簡約時尚聯想不在一塊，但是高度頗高的天花板以及寬敞的面積也讓人看到了改造的潛能。

改造中

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首先，專家把天花板以及地板拆掉，大幅度著手這兩個地方。

改造中

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專家重新鋪設了天花板以及地板，接下來應該就是重整牆壁了！

改造後

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專家為牆面漆上了最基本的白色，也因此讓室內非常明亮且寬敞。

開放式的格局

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專家採用開放式的格局，並且利用充滿設計感的家具，營造出簡約時尚的氛圍。

臥室

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這是改造後的臥室空間。大片的落地窗讓臥室洋溢著明亮的自然光，將單面牆漆上深灰色，藉此加強空間的層次感。

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風格獨具的臥室

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臥室中沒有過多繁雜的設計，然而每個家具都有獨特的個性。

走廊

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明亮的潔白走廊有搶眼的重點，因此一點也不平淡無奇。

浴室

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潔白的浴室鋪設了白色磁磚，讓人感受到別緻的個性。

廁所

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鋪設了黑色瓷磚的廁所非常有時尚感，並且一點也沒有壓迫感。

延伸閱讀：改造殘破庭院：一個明亮又開放、擁有木頭甲板的美麗空間

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