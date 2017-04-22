11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳

許多台灣人喜歡挑高的設計，因為這樣的空間通常會讓人感到更為寬敞，也不會讓人感到有壓迫感。一般規定的天花板高度約為三點六公尺，而地面一層的高度則不得高於四點二公尺。
這一本點子簿整理了 11 間讓你身心都會感到超級舒暢，擁有挑高天花板的絕美客廳。這些客廳通常都還搭配了大片的落地窗，因此整個區塊都洋溢著明亮的自然光。而不管你喜歡現代，古典，或是鄉村的風格，你都可以在這本點子簿中，為你的客廳找到適合的靈感。
現在一起來看看由不同的專家們所規畫設計的11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳~
第一間的挑高客廳選用了灰色的家具以及磁磚地板，因此整體感十分成熟穩重。專家還選用了非常有設計感的燈具，讓客廳更有風格。
這間客廳的色系讓人感到十分舒服，典雅的氣息十分適合具有內心柔軟的你。
幾乎四面都被落地窗環繞的客廳因為陽光的照射而顯得耀眼奪目，大型的 L 形灰色沙發十分典雅。如此美麗的畫面，任誰都會覺得這是飯店的大廳吧?
這間採取樓中樓設計的透天厝走北歐森林系的路線，綠色以及白色的搭配十分和諧，讓人感到非常自在。
簡約的風格讓這間客廳的畫面起來十分乾淨俐落，讓人可以細細品味每件家具的美好質感。
這間挑高的客廳最吸引人注意的無非是紅磚的牆面，而氣派的客廳以及造型燈具也讓人難以忽視。
選用米白色的客廳以白色以及黑色框架，呈現出黑與白的線條之美。
走日式北歐風的客廳讓人感受到原木的溫度，而各個風格各異的家具以及家飾品組合在一起十分和諧。
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