11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳

許多台灣人喜歡挑高的設計，因為這樣的空間通常會讓人感到更為寬敞，也不會讓人感到有壓迫感。一般規定的天花板高度約為三點六公尺，而地面一層的高度則不得高於四點二公尺。

這一本點子簿整理了 11 間讓你身心都會感到超級舒暢，擁有挑高天花板的絕美客廳。這些客廳通常都還搭配了大片的落地窗，因此整個區塊都洋溢著明亮的自然光。而不管你喜歡現代，古典，或是鄉村的風格，你都可以在這本點子簿中，為你的客廳找到適合的靈感。

現在一起來看看由不同的專家們所規畫設計的11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳~