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11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
印記, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 客廳
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許多台灣人喜歡挑高的設計，因為這樣的空間通常會讓人感到更為寬敞，也不會讓人感到有壓迫感。一般規定的天花板高度約為三點六公尺，而地面一層的高度則不得高於四點二公尺。

這一本點子簿整理了 11 間讓你身心都會感到超級舒暢，擁有挑高天花板的絕美客廳。這些客廳通常都還搭配了大片的落地窗，因此整個區塊都洋溢著明亮的自然光。而不管你喜歡現代，古典，或是鄉村的風格，你都可以在這本點子簿中，為你的客廳找到適合的靈感。

現在一起來看看由不同的專家們所規畫設計的11 間讓你身心超舒暢的絕美挑高客廳~

1. 灰色系的客廳

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大荷室內裝修設計工程有限公司

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第一間的挑高客廳選用了灰色的家具以及磁磚地板，因此整體感十分成熟穩重。專家還選用了非常有設計感的燈具，讓客廳更有風格。

2. 冷色調的客廳

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印記

沈志忠聯合設計
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冷色調的客廳充滿了現代感，運用了石頭的牆面是搶眼的設計，而美麗的落地窗也讓人感受到戶外的溫度。

3. 中式風格

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擺放了中式座椅的客廳散發著濃厚的中式風格氣息，磁磚的地板以及木頭的家具則取得了美好的平衡。

4. 典雅風格

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這間客廳的色系讓人感到十分舒服，典雅的氣息十分適合具有內心柔軟的你。

5. 如飯店大廳一樣的設計

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

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幾乎四面都被落地窗環繞的客廳因為陽光的照射而顯得耀眼奪目，大型的 L 形灰色沙發十分典雅。如此美麗的畫面，任誰都會覺得這是飯店的大廳吧?

6. 樓中樓

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小小的森屋

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這間採取樓中樓設計的透天厝走北歐森林系的路線，綠色以及白色的搭配十分和諧，讓人感到非常自在。

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7. 簡約風格

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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簡約的風格讓這間客廳的畫面起來十分乾淨俐落，讓人可以細細品味每件家具的美好質感。

8. 紅磚之美

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The Blue House

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The Blue House
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這間挑高的客廳最吸引人注意的無非是紅磚的牆面，而氣派的客廳以及造型燈具也讓人難以忽視。

9. 白與黑的線條之美

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選用米白色的客廳以白色以及黑色框架，呈現出黑與白的線條之美。

10. 優雅風範

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這間明亮且溫馨的客廳讓人感受到其優雅的風範，垂掛在天花板上的吊燈也有加分的效果。

11. 日式北歐風

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走日式北歐風的客廳讓人感受到原木的溫度，而各個風格各異的家具以及家飾品組合在一起十分和諧。

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