城市中的大自然: 強調永續概念的 32 坪兩層樓獨棟厝

生活在城市中的你我想必都會有同感，那就是我們心中存有對於自然的獨特渴望，因此也會希望居家環境能夠與自然做結合。這一次的點子簿將要為你介紹一間位在士林的兩層樓獨棟厝，這間 32 坪的獨棟厝的設計以〝源〞為出發點，強調建築對於環境的依存情感、生活對於空間的必要關係。專家利用清水模、實木、烤漆、磁磚等，體現地域與永續的概念，而整間房子的設計也隱含著對於傳統環境的尊重。

蓋房子除了是打造一個棲身之所，也要同時呵護孕育我們的環境。現在就讓我們一起欣賞這間強調永續概念的 32 坪兩層樓獨棟厝…