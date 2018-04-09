城市中的大自然: 強調永續概念的 32 坪兩層樓獨棟厝

生活在城市中的你我想必都會有同感，那就是我們心中存有對於自然的獨特渴望，因此也會希望居家環境能夠與自然做結合。這一次的點子簿將要為你介紹一間位在士林的兩層樓獨棟厝，這間 32 坪的獨棟厝的設計以〝源〞為出發點，強調建築對於環境的依存情感、生活對於空間的必要關係。專家利用清水模、實木、烤漆、磁磚等，體現地域與永續的概念，而整間房子的設計也隱含著對於傳統環境的尊重。
蓋房子除了是打造一個棲身之所，也要同時呵護孕育我們的環境。現在就讓我們一起欣賞這間強調永續概念的 32 坪兩層樓獨棟厝…
紅色的大門還保有質樸與傳統的風味，讓人聯想到台灣的舊時光。
陽光照射在清水模的外牆上時形成了美麗的光影，是不需要刻意設計而產生的藝術品。
室內的走廊十分寬敞，清水模與木頭的櫥櫃一冷一暖，取得絕佳的平衡。
開放式的設計讓室內維持良好的空間感，而大片的窗戶則讓居者可以在用餐或是烹飪的時候，感受戶外的自然綠意。
專家以室內線面構成的幾何留白中，讓空間感染光影變化，以及對自然與城鄉風貌的絕對虔敬。
戶外的木頭小露臺是室內與戶外的緩衝地帶，也是居者可以恣意享受戶外空氣與氣息的愜意空間。
對於熱愛烹飪的人來說，中島廚房是最為便利的設計。在廚房旁則是面窗的小長桌，在此在綠意與陽光的滋養之下，靜下心來閱讀一本書。
多扇的玻璃窗讓室內洋溢著充足的自然光，並且讓窗外的景色成為一幅最美麗非人工畫作。
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