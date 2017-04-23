一間典雅且舒適的山形屋頂平房

每一間房子都是建築師的心血結晶，建築工程和居家設計結合了很多專業的智慧和與眾不同的創意，非常值得我們去學習和研究。不同的建築風格採用的施工方法和選用的家居產品都有很大的差別，只要選對了建材和設計，你的住宅也可以按照你的個人風格而設計。就像以下這個簡約典雅的房屋專題，按照了住戶的心意打造出獨特的建築風格，大家快來看看吧！