一間典雅且舒適的山形屋頂平房

每一間房子都是建築師的心血結晶，建築工程和居家設計結合了很多專業的智慧和與眾不同的創意，非常值得我們去學習和研究。不同的建築風格採用的施工方法和選用的家居產品都有很大的差別，只要選對了建材和設計，你的住宅也可以按照你的個人風格而設計。就像以下這個簡約典雅的房屋專題，按照了住戶的心意打造出獨特的建築風格，大家快來看看吧！
這個平房的設計雖然簡單樸素，但散發出溫文儒雅的氣息。線條分明的山形屋頂、純白的外牆配上桃花心木造的大門口，加上石材鋪設的前庭和桃花，充滿了浪漫的詩意！
室內設計師賦予了這飯廳簡單典雅的風格。恰到好處的設計、裝潢和家居用品，充分地展現了簡約樸實的時尚感。純木造的家具、地板、月亮似的燈飾和純白的牆壁，讓人感覺清新潔淨。室內建築師還使用了屏風把開放式廚房和飯廳的空間稍微分割起來，節省了不少空間。
胡桃木造的書桌配上經典的藤製椅子，給人一種清靜優雅的感覺﹐加上充滿藝術感的傢飾品就更加有格調。而且，照明設計師在角落安裝了掛牆的吊燈和窗戶，提供了充足的燈光照明，讓你隨時都可以投身於工作。
簡約的大廳充滿了自然的氣色，室內設計師選用了大地色系的建材和木材作主題，配上窗外隱約的園景，真是充滿了田園的風味。有時候，簡單就是美。